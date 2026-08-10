Do českých nemocnic míří pečlivě vybraní zdravotníci z Filipín

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  10:24
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Praha 10. srpna 2026 (PROTEXT) - Vysokoškolské vzdělání, nejméně dva roky souvislé praxe, odborné pohovory i praktické zkoušky. Takové požadavky musejí splnit filipínští zdravotníci, kteří se připravují na práci v českých nemocnicích. Výběrem projde přibližně čtvrtina zájemců. První desítky vybraných pracovníků dorazí do Česka ještě letos. Kandidáti před odjezdem do ČR navíc absolvují několikaměsíční intenzivní kurz českého jazyka. Po jejich příjezdu pokračuje jazyková a odborná adaptace přímo ve vybrané nemocnici. Současně probíhá uznávání jejich odborného vzdělání.

České nemocnice potřebují doplnit dlouhodobě neobsazená místa a současně mít jistotu, že noví pracovníci mají odpovídající vzdělání, zkušenosti a předpoklady pro práci v českém prostředí. Výběr zdravotníků z Filipín proto začíná dlouho před jejich příjezdem do České republiky.

Základní podmínkou je vysokoškolské zdravotnické vzdělání, nejméně dva roky souvislé praxe a aktivní působení v oboru. Kandidáti následně procházejí vícekolovým výběrem, který prověřuje jejich odborné znalosti, praktické schopnosti, motivaci i připravenost na práci v jiném zdravotnickém systému. Úspěšně jím projde přibližně každý čtvrtý zájemce.

„České nemocnice potřebují nové kolegy, ale zároveň musejí mít jistotu, že přicházejí lidé s odpovídající odbornou průpravou. Kandidáty vybíráme tedy velmi pečlivě. Sledujeme jejich vzdělání a dosavadní praxi, ale také to, jak dokážou své znalosti využít v konkrétních situacích a zda mají předpoklady zvládnout jazykovou i profesní adaptaci,“ říká Gabriela Pchálková, majitelka a jednatelka personální poradenské společnosti Kasea CZ, jediné společnosti na českém trhu, která v tuto chvíli zajišťuje nábor kvalifikovaného zdravotnického nelékařského personálu z Filipín pro zdravotnická a pečovatelská zařízení.

Praktické prověření doplňuje kontrolu vzdělání a praxe

Součástí výběru jsou odborné pohovory a praktické zkoušky, které ověřují, zda kandidáti dokážou své znalosti využít v reálných situacích. Hodnotí se zvládnutí jednotlivých odborných činností, systematický postup, schopnost správně reagovat i komunikovat v rámci zdravotnického týmu.

Nemocnice si před zahájením náboru stanoví, jaký typ pracovníků potřebuje, jakou praxi a kvalifikaci požaduje a pro jaké pracoviště nové kolegy hledá. Jejich zástupci se následně mohou přímo zapojit do výběru a posoudit kandidáty podle potřeb konkrétních oddělení.

Výběru zdravotnického personálu na Filipínách se osobně účastnili například zdravotníci Fakultní Thomayerovy nemocnice. Vedle dosavadní praxe kandidátů prověřovali také konkrétní odborné dovednosti a jejich předpoklady pro další profesní rozvoj.

„S kandidáty jsme podrobně procházeli jejich dosavadní zkušenosti, oddělení, na kterých pracovali, i zdravotnické vybavení, které dokážou obsluhovat. Součástí byla také praktická zkouška, při níž například předváděli zavedení periferní kanyly nebo cévkování. Díky tomu jsme mohli posoudit nejen jejich znalosti, ale také způsob, jakým při řešení konkrétních situací postupují,“ říká Jakub Škoda, zdravotnický záchranář Fakultní Thomayerovy nemocnice, který se výběru na Filipínách osobně účastnil.

Výběr se tak neřídí pouze obecnými podmínkami. Zohledňuje také konkrétní provoz, oddělení a typ péče, do kterých má nový pracovník nastoupit.

Příjezdem do Česka prověřování nekončí

Odborný výběr na Filipínách je první částí procesu, který od definování potřeb nemocnice po příjezd pracovníka do Česka trvá přibližně devět až jedenáct měsíců. Kandidáti ještě před odjezdem absolvují několikaměsíční intenzivní jazykovou přípravu, průběžné hodnocení a zdravotní prověření. Současně probíhá uznávání jejich vzdělání a nezbytný administrativní proces.

Jazykové kurzy jsou zaměřené také na zdravotnické názvosloví a situace, se kterými se pracovníci setkají přímo v nemocnici. Jejich pokrok a motivace jsou průběžně vyhodnocovány. Nemocnice tak má před příjezdem pracovníka přehled nejen o jeho odborné připravenosti, ale také o výsledcích jazykového vzdělávání.

Po příjezdu do České republiky pokračuje jazyková a odborná adaptace přímo v nemocnici. Noví pracovníci se seznamují s českými postupy, provozními pravidly, zdravotnickou dokumentací i fungováním konkrétního pracoviště. Každý má k dispozici odborné vedení a mentora.

Součástí přípravy je rovněž práce s českými týmy, do kterých noví zaměstnanci nastoupí. Vedoucí pracovníci a zdravotníci, kteří je budou odborně provázet, se předem seznamují s nastavením adaptačního procesu, způsobem komunikace i rozdělením odpovědnosti. Fakultní Thomayerova nemocnice proto počítá také s přípravou zaměstnanců jednotlivých oddělení, kteří budou s novými kolegy bezprostředně spolupracovat.

Českým nemocnicím podle dostupných dat chybí přibližně 2500 sester a v některých regionech se na nabídky práce ve zdravotnictví nehlásí téměř žádní kandidáti. Dobře nastavený zahraniční nábor může nemocnicím přinést potřebné posily a současně zachovat vysoké nároky na odbornost a bezpečnost péče.

O společnosti Kasea CZ

Kasea CZ je personální poradenská společnost zaměřená především na nábor kvalifikovaného zdravotnického personálu ze zahraničí. Jako jediná společnost v Česku intenzivně a systematicky rozvíjí model řízeného náboru kvalifikovaného nelékařského zdravotnického personálu z Filipín. Celý proces zahrnuje pečlivý výběr kandidátů, ověření jejich kvalifikace, jazykovou přípravu i podporu při adaptaci v novém pracovním a životním prostředí. Kasea CZ spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, kterým pomáhá posilovat personální kapacity tam, kde potřeby zaměstnavatelů domácí pracovní trh dlouhodobě nedokáže pokrýt.

Zdroj: Kasea CZ

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