Do dražby jde 5-dukát za 3,6 mil. Kč: mimořádně vzácná mince Leopolda I. Aukce za 100 milionů startuje v pátek

5dukát 1669, který se jen výjimečně objevuje mimo trezory, nese všechny znaky reprezentativní ražby své doby. Na lícní straně je zobrazen císař Leopold I. stojící v brnění a plášti, s korunou, mečem, žezlem a říšským jablkem, tedy se všemi znaky panovnické moci. Rubová strana nese jemně zpracovaný motiv Madony na půlměsíci se svatozáří, korunou a dítětem v náručí, obklopený plamennou gloriolou. Značka K–B potvrzuje její kremnický původ. Vyvolávací cena mince je 150 000 €. Tento exemplář patří mezi vrcholná díla habsburské ražby a světové numismatiky. „Je to mimořádně vzácný exemplář, který si získal pozornost veřejnosti na dvou velkých událostech. Nyní se v aukci otevírá příležitost pro sběratele zařadit jej do špičkové sbírky,“ říká Elizej Macho, spoluzakladatel aukčního domu Macho & Chlapovič.
Dražit se bude také 10-dukát 1938 z Kremnice s certifikátem České národní banky, jehož vyvolávací cena je 120 000 €. Mimořádně vzácná mince pochází ze sbírky tzv. československého zlatého pokladu. Její příběh je úzce spjat s veřejnou sbírku na národní poklad a repatriaci zlata v roce 1982. „10-dukát 1938 je propojen s dramatickými dějinami československých zlatých rezerv. Je to exemplář s jasně doloženým původem a historickým významem,“ dodává Elizej Macho. Z kremnických ražeb bude v aukci nabídnut také mimořádně vzácný 5-dukát Matyáše II. z roku 1614 s nádhernou patinou a zrcadlovým leskem v plochách. Jde o nejkrásnější známý kus na trhu a jeho vyvolávací cena je 150 000 €.
Aukce nabídne také více výjimečných položek, například 15-dukát Ferdinanda III. z roku 1639 z Olomouce s vyvolávací cenou 80 000 € nebo 5-dukát z roku 1622 Johanna Christiana z Lehnice s vyvolávací cenou 50 000 €. Sběratele jistě zaujme i unikátní série zkušebních ražeb 5 Kčs 1952 ve třech slitinách – dural, mosaz a hliník–měď–mangan. Jde o jediný známý kompletní soubor, který se nenachází ve sbírkách Národního muzea v Praze, Muzea mincí a medailí v Kremnici ani ve Státní mincovně Kremnica. Vyvolávací cena této série činí 40 000 €.
V dražbě bude nabídnut také soubor čtyř zlatých dukátů rodu Schwarzenbergů (1682, 1693, 1729, 1768). Ražby tohoto rodu patří k nejpůsobivějším příkladům knížecí portrétní ražby na přelomu 17. a 18. století. „V jednom celku ilustrují více než osmdesát let vývoje knížecí portrétní ražby – od barokní monumentálnosti přes jemnost rokoka až po estetiku osvícenství,“ vysvětluje Elizej Macho. Vyvolávací cena těchto čtyř zlatých dukátů je 60 000 €.
Zdroj: Macho & Chlapovič