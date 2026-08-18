Do Německa přichází Activate

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  9:40
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Winnipeg, Manitoba (Kanada) 18. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Activate otevírá svou první německou provozovnu v Berlíně ve spolupráci se společnostmi VRex Entertainment a Sound Fun Entertainment

Activate, nejrychleji rostoucí podnik zábavních zážitků v Severní Americe, otevřel svou první pobočku v německém Berlíně – první v regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko) – ve spolupráci se společnostmi VRex Entertainment a Sounds Fun Entertainment. Tento zážitkový prostor o rozloze 10.097 čtverečních stop, který se nachází v nákupním centru Mall of Berlin, nabízí 11 herních místností a více než 800 úrovní výzev.

Technologie RFID (umožňující číst a přenášet data na dálku pomocí rádiových vln) sleduje každého hráče ve všech místnostech, takže návštěvníci mohou postupovat na vyšší úrovně, dosahovat úspěchů a získávat odměny na vyšší úrovni. Každá místnost nabízí rychlé fyzické a mentální výzvy, které prověřují rychlost, koordinaci a schopnost řešit problémy. Jsou určeny týmům o dvou až pěti členech a stvořeny pro přátele, rodiny i pracovní týmy, které se chtějí hýbat, rychle přemýšlet a společně vyhrávat.

Německo má silnou kulturu společenské zábavy a Activate nabízí něco zcela jiného – zážitek, při kterém se týmy společně hýbou, přemýšlejí a soutěží," uvedl Christian Ebster, spoluzakladatel společnosti VRex Entertainment.Těší nás, že můžeme tuto novou formu zábavy představit hráčům v celém regionu DACH."

Od samého začátku jsme viděli skutečnou příležitost uvést Activate na německý trh s partnerem, který rozumí jak samotnému zážitku, tak i trhu," uvedl Jeremiah Sizemore ze společnosti Sounds Fun Entertainment. „Spolupráce se společností VRex na realizaci tohoto uvedení na trh byla neuvěřitelně obohacující. Disponuje místními znalostmi, energií a ambicemi vybudovat zde něco výjimečného a my se těšíme, až Berlín otevře své brány a uvidíme, co bude následovat v celém Německu."

Activate, navržený, vyvinutý a vyrobený v Kanadě, přinesl nový rozměr osobní zábavě díky kombinaci technologie s herními zážitky v reálném čase.

Activate jsme vytvořili tak, aby to bylo zároveň jako hra, cvičení i večírek," řekl Adam Schmidt, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Activate. „Německo má úžasnou herní kulturu a těšíme se, až uvidíme, jak si hráči Activate osvojí."

Berlínská pobočka je první z několika plánovaných otevření v regionu DACH, včetně nové pobočky v německém Fürthu, která bude uvedena do provozu ještě tento měsíc v Next Level Funparku s 12 herními místnostmi. Bude následovat pobočka ve Wiesbadenu v Lili Mall v listopadu a pobočka ve Vídni na jaře 2027. Další pobočky jsou plánovány také ve Švýcarsku.

Vstupte do hry. Navštivte activate-games.de nebo sledujte @activategames na Instagramu a TikToku.

 

O společnosti Activate

Hry na vás čekají. Za každými dveřmi budete potřebovat své reflexy, důvtip a přátele, abyste je porazili. Hrajte proti místnosti nebo proti sobě navzájem – hrát je snadné, ale vyhrát je těžké. Vítejte v Activate. Společnost Activate se sídlem ve Winnipegu v Kanadě je nejrychleji rostoucí zábavní značkou v Severní Americe, která se rozrostla na 80 poboček v Kanadě, USA, Dánsku, Německu, Francii, Finsku, Malajsii, Mexiku, Norsku, Švédsku, Velké Británii a Spojených arabských emirátech.

Navštivte Activate a sledujte nás na sociálních sítích:

Facebook: @activategames

Instagram: @activategames

TikTok: @activategames

LinkedIn: @activategames

 

Kontakt pro tisk: The Brand Guild, activate@thebrandguild.com; pro vztahy s investory: investor@playactivate.com; pro informace o globálních rozvojových příležitostech společnosti Activate kontaktujte: franchising@playactivate.com; pro dotazy týkající se nemovitostí kontaktujte: riley.court@playactivate.com

 

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