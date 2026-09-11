Do odříznutých oblastí Nepálu míří vakcíny proti choleře. U distribuce je ADRA

Cholera je jedním z hlavních aktuálních rizik v Nepálu stejně jako další zažívací onemocnění přenášená kontaminovanou vodou. Povodňová voda znečistila zdroje pitné vody a v kombinaci s omezenými možnostmi hygieny vytváří podmínky pro šíření těchto infekcí. Distribuce vakcín proti choleře provádí zejména armáda, tuto pomoc ale koordinuje s ADRA Nepal, Action Deutschland Hilft, UNICEF a ADRA Německo. ADRA je tou organizací, která zajišťuje, aby byl během celé přepravy důsledně dodržován chladový řetězec a vakcíny zůstaly v potřebných nízkých teplotách.
ADRA zároveň svoji pomoc rozšiřuje o další distrikty, kromě Rasuwa působí nyní i v Nuwakot a Dhading. Vysídleným rodinám distribuuje potravinové balíčky, nouzové přístřešky, prostředky na úpravu a čištění vody, kuchyňské soupravy a zdravotnický materiál. Pokračuje i s plánováním návazné pomoci při obnově země.
Katastrofa si doposud vyžádala přes 1300 obětí a více než 5000 stále pohřešovaných. Více než 13.000 osob se podařilo zachránit. ADRA Česká republika pokračuje ve sbírce na pomoc zasaženým obyvatelům. Lidé do ní mohou přispět na účet 949494/0600, variabilní symbol 380, nebo prostřednictvím sbírkové stránky darujme.cz/sos-nepal. Do dnešního dne se podařilo vybrat 1,850.815 Kč. Vybrané prostředky pomohou financovat akutní humanitární pomoc i navazující podporu lidí zasažených katastrofou.
Zdroj: ADRA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59123.