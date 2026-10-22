Do otevřené sítě Zásilkovny začaly doručovat další firmy

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  15:07
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Praha 22. října 2026 (PROTEXT) - Do otevřené sítě samoobslužných boxů Zásilkovny začaly doručovat zásilky společnosti DHL Express a PJ Expedis. Už od loňska síť využívá přepravce DPD. Zákazník si tak může na jednom místě vyzvednout balíčky Zásilkovny a až tří partnerských dopravců. Stejný box zároveň často poslouží i k odesílání. Zásilkovna v Česku provozuje přes 6700 Z-BOXů s více než 650 tisíci schránkami, což je jednoznačně největší vlastní boxová síť v zemi.

Na jedné ulici nemusí stát boxy několika dopravců, protože jeden box obslouží zákazníky různých firem. Zásilkovna už loni otevřela svou síť, kdy se jako první partner připojila společnost DPD. Nyní se počet partnerů rozšiřuje.

"Velmi si vážím důvěry našich partnerů a děkuji jim za spolupráci. Sdílení boxů je zdravá a udržitelná cesta. Naprostá většina našich Z-BOXů funguje na solární panely, nepotřebují přípojku elektřiny, nesvítí a jsou tiché. Mohou tedy posloužit i v místech, kde by jiné typy boxů nefungovaly,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam Zásilkovna patří.

Síť boxů má přímý dopad na dopravu ve městech. Dokud dopravci doručovali každý balík až ke dveřím, znamenala obvykle jedna zastávka dodávky jeden doručený balík. A když nebyl příjemce doma, cesta se opakovala. Do boxu se naopak při jedné zastávce doručí běžně desítky zásilek najednou. Podle dat Packety si navíc většina lidí chodí pro zásilku pěšky, protože síť boxů je dostatečně hustá.

"Spolupráce se Zásilkovnou nám umožňuje nabídnout zákazníkům výrazně širší síť výdejních míst, a tím se jim rozšíří možnost pro přesměrování zásilky pomocí nástroje On Demand Delivery (ODD),“ říká Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express.

Otevřená a neutrální síť

Zmíněná partnerství odrážejí strategii skupiny Packeta být otevřenou a neutrální logistickou infrastrukturou pro celý trh. Zásilkovna sama není e-shopem a obchodníkům nekonkuruje.

"Spolupráce se Zásilkovnou je pro nás i naše zákazníky dalším konkrétním krokem k udržitelnější logistice. Po zavedení plně elektrifikované flotily pro zásobování Prahy a nasazení vratného nEKOnečného obalu přinášíme další možnost, jak přepravu zboží řešit ještě šetrněji. Nově mohou naši zákazníci prostřednictvím PJ Expedis nejen doručovat zboží koncovým zákazníkům, ale také od nich přebírat zásilky, například telefony určené k výkupu. Lidé je mohou bez přepravního obalu vložit do výdejního boxu napájeného solární energií, odkud je kurýr doručí příslušné firmě. Právě v kombinaci chytré logistiky, bezobalových řešení a moderních technologií vidíme cestu, jak můžeme společně s našimi zákazníky postupně snižovat dopad logistiky na životní prostředí," říká Tomáš Ryšavý, jednatel PJ Expedis.

Zásilkovna v Česku provozuje přes 6700 Z-BOXů s více než 650 tisíci schránkami. Dopravci si mohou schránky rezervovat online pro konkrétní den a systém Packety průběžně řídí obsazenost boxů tak, aby síť zvládla provoz bez přetížení nebo zpoždění, a to i během předvánoční špičky.

Nová partnerství se týkají České republiky, kde Zásilkovna letos představila i další novinky: otevřela Z-BOXy pro podání zásilek všem e-shopům, zavedla natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě a v srpnu spustila vracení zboží do tisíců e-shopů přes Z-BOXy.

Zdroj: Packeta Group

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59754.

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