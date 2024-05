Do Prahy dorazil europoslanec Sandro Gozi, bývalý italský ministr pro EU a jeden z lídrů frakce Renew Europe, který má po červnových eurovolbách velké šance nahradit na postu Ursulu von der Leyenovou

Konference, která se konala 15. května v pražském Opero Business hubu byla zaměřena na mladou generaci studentů a jejich přístup k Evropské unii.

Ti byli také v hlavní roli, protože brzy budou sami určovat směřování Evropy, ale zároveň se na jejich názory a zájmy v regionu střední Evropy často zapomíná.

Na konferenci proběhly tři panely:

Obrana a bezpečnost ve střední a východní Evropě, kde se probírala témata - Jsme schopni se efektivně jako EU bránit případné hrozbě? Jaký je výhled, pokud se změní role USA v rámci NATO? Jaké jsou největší bezpečnostní výzvy současnosti a jak je efektivně řešit? O tomto a dalších věcech hovořili například bezpečností analytici Milan Mikulecký a Michal Smetana nebo Adéla Klečková, která se zabývá především bojem s dezinformacemi.

Následoval panel na téma Role žen v politice a ve veřejném sektoru, kde účastníci diskutovali o tom, jak změnit postavení žen v české politice a společnosti, jak překonat skleněné stropy, kde se inspirovat a jak pracovat na pozitivní změně. Pozvání přijala mimo jiné místostarostka Prahy 5 Monika Shaw Salajová, Kristýna Cejnarová z Mumdoo, Jitka Černá, ženy v politice a také Markéta Vochoska Haindlová, která reprezentovala spolek CZEWIS, který se soustředí na zvýšení zastoupení žen ve sportu.

Renomovaný ekonom Tomáš Sedláček provedl účastníky svou představou pod názvem Duch Evropy, kde hovořil především o tom, co vlastně Evropa znamená a jak se z jiného úhlu podívat na její dědictví.

V posledním panelu se probíralo palčivé téma a to: Co může EU udělat pro mladé a pro jejich budoucnost. Pokládaly se dotazy - Jaká jsou očekávání mladé generace od EU? Komunikuje s nimi a je pro ně srozumitelná? A ví EU co vlastně chtějí? V jakých oblastech by podle mladých měla EU přidat?

O všem pak diskutovali především zástupci mladé generace – Jakub Čech, Jakub Mařík či Bára Stárek s projektem Díky, že můžeme.

Akci moderovala Lenka Helena Koenigsmark, Veronika Fajmonová a Lukáš Kostínek.

Podrobnosti o akci jsou k nalezení zde: https://democrats.eu/en/quo-vadis-europe-prague/

