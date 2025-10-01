Do Prahy míří celosvětové realitní špičky: LeadingRE Global Symposium poprvé v Česku

Symposium navazuje na předchozí ročníky v Dubaji nebo třeba v Budapešti a nabízí unikátní platformu pro výměnu zkušeností a inspirace. V rámci programu vystoupí mezinárodně uznávaní řečníci, například Marci Rossell, renomovaná ekonomka a bývalá moderátorka CNBC, Adam Challis, globální expert na data a analýzy realitních trendů ze společnosti JLL, či Michael Saunders, zakladatelka a CEO prestižní americké realitní společnosti Michael Saunders & Company. Nebude chybět ani Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank, která je členem LeadingRE a podílí se na organizaci pražského setkání, nebo také Jan Kasl, prezident České komory architektů.
„Je pro nás obrovskou ctí, že se LeadingRE rozhodlo pro Prahu. Vnímám to jako jasný signál, že český trh získává na mezinárodním významu. Těším se, že kolegům ukážeme nejen naše město, ale především příležitosti, které zdejší realitní trh nabízí,“ říká Filip Šejvl.
Symposium přinese přednášky a panelové diskuse k tématům, jako jsou globální ekonomické trendy, digitalizace a technologie, změny v preferencích klientů či udržitelnost. Součástí programu bude také exkluzivní property tour po Praze a společenský galavečer.
Pražské symposium nabídne jedinečný prostor pro otevřenou debatu o tom, jak se globální realitní byznys vyrovnává s rychlými změnami posledních let. Diskutovat se bude mimo jiné o vlivu geopolitiky na investice, o možnostech využití umělé inteligence v každodenní praxi i o tom, jak reagovat na rostoucí důraz klientů na udržitelnost a kvalitu života.
„LeadingRE není jen síť, je to především komunita, kde sdílení zkušeností posouvá trh dopředu. Věřím, že Praha se v říjnu stane místem, odkud si všichni odvezou inspiraci i nové příležitosti,“ doplňuje Filip Šejvl.
Kromě odborného programu půjde především o setkání lidí, kteří určují směr oboru – a Praha se na několik dní stane jejich společným fórem. https://symposium.leadingre.com/
Pokud máte jako novinář zájem o účast, je nutná registrace (jméno, název média, e-mail) na adresu Events@LeadingRE.com, a to nejpozději do 6. října do 12:00 hodin. V případě dotazů k programu či organizaci se prosím obracejte na e-mail klara.pribylova@aristonpr.cz
O realitní kanceláři Philip & Frank:
Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.
O Leading Real Estate Companies of the World® (LeadingRE)
LeadingRE je největší globální síť nezávislých realitních kanceláří, která působí ve více než 70 zemích světa. Sdružuje přes 550 firem a 135 000 realitních profesionálů a propojuje lokální špičky na jednotlivých trzích s globálními příležitostmi. Členství je pouze na pozvání a zaručuje vysoký standard kvality služeb, know-how a mezinárodní spolupráci.
Zdroj: Philip & Frank
