Do Prahy míří celosvětové realitní špičky: LeadingRE Global Symposium poprvé v Česku

Autor:
  14:59
Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Pražská metropole se od 7. do 9. října 2025 stane centrem světového realitního dění. Do hlavního města se sjedou lídři a odborníci z celého světa na LeadingRE Global Symposium 2025, které letos poprvé zavítá do České republiky. Očekává se účast více než 160 profesionálů ze 30 zemí, kteří budou diskutovat o globálních trendech, digitalizaci a nových přístupech k řízení realitního trhu.

Symposium navazuje na předchozí ročníky v Dubaji nebo třeba v Budapešti a nabízí unikátní platformu pro výměnu zkušeností a inspirace. V rámci programu vystoupí mezinárodně uznávaní řečníci, například Marci Rossell, renomovaná ekonomka a bývalá moderátorka CNBC, Adam Challis, globální expert na data a analýzy realitních trendů ze společnosti JLL, či Michael Saunders, zakladatelka a CEO prestižní americké realitní společnosti Michael Saunders & Company. Nebude chybět ani Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank, která je členem LeadingRE a podílí se na organizaci pražského setkání, nebo také Jan Kasl, prezident České komory architektů.

„Je pro nás obrovskou ctí, že se LeadingRE rozhodlo pro Prahu. Vnímám to jako jasný signál, že český trh získává na mezinárodním významu. Těším se, že kolegům ukážeme nejen naše město, ale především příležitosti, které zdejší realitní trh nabízí,“ říká Filip Šejvl.

Symposium přinese přednášky a panelové diskuse k tématům, jako jsou globální ekonomické trendy, digitalizace a technologie, změny v preferencích klientů či udržitelnost. Součástí programu bude také exkluzivní property tour po Praze a společenský galavečer.

Pražské symposium nabídne jedinečný prostor pro otevřenou debatu o tom, jak se globální realitní byznys vyrovnává s rychlými změnami posledních let. Diskutovat se bude mimo jiné o vlivu geopolitiky na investice, o možnostech využití umělé inteligence v každodenní praxi i o tom, jak reagovat na rostoucí důraz klientů na udržitelnost a kvalitu života.

„LeadingRE není jen síť, je to především komunita, kde sdílení zkušeností posouvá trh dopředu. Věřím, že Praha se v říjnu stane místem, odkud si všichni odvezou inspiraci i nové příležitosti,“ doplňuje Filip Šejvl.

Kromě odborného programu půjde především o setkání lidí, kteří určují směr oboru – a Praha se na několik dní stane jejich společným fórem. https://symposium.leadingre.com/

Pokud máte jako novinář zájem o účast, je nutná registrace (jméno, název média, e-mail) na adresu Events@LeadingRE.com, a to nejpozději do 6. října do 12:00 hodin. V případě dotazů k programu či organizaci se prosím obracejte na e-mail klara.pribylova@aristonpr.cz

 

O realitní kanceláři Philip & Frank:

Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.

www.philip-frank.com/cs

 

O Leading Real Estate Companies of the World® (LeadingRE)

LeadingRE je největší globální síť nezávislých realitních kanceláří, která působí ve více než 70 zemích světa. Sdružuje přes 550 firem a 135 000 realitních profesionálů a propojuje lokální špičky na jednotlivých trzích s globálními příležitostmi. Členství je pouze na pozvání a zaručuje vysoký standard kvality služeb, know-how a mezinárodní spolupráci.

www.leadingre.com/

 

Zdroj: Philip & Frank

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Plzeň opraví další fontánu v sadovém okruhu, bude z ní znít Smetanova hudba

Plzeň na podzim začala s opravou další kašny v sadovém okruhu kolem historického centra města. Po rekonstrukci velké kašny před Západočeským muzeem, dokočené...

1. října 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

Stát vypověděl smlouvu závodišti ve Velké Chuchli, chce mu razantně zvýšit nájem

Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství, vypověděl nájemní smlouvu dostihového areálu v pražské Chuchli ke konci roku 2025. Se společností Chuchle Arena...

1. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Opava příští rok počítá s participativním rozpočtem, letos není kvůli povodním

Opava pro příští rok opět počítá s participativním rozpočtem, letošní ročník zrušila kvůli loňským povodním. Na nápady předložené obyvateli magistrát uvolní...

1. října 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

Praha vítá novou kapitolu gastronomie: Alchymist a Pavel Sapík

1. října 2025  15:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Krajští radní odvolali ředitele frýdecko-místecké nemocnice. Důvody nejsou jasné

Krajští radní v pondělí odvolali z funkce dlouholetého ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáše Stejskala. Zdravotnické zařízení je příspěvkovou organizací kraje, který ale odmítá blíže...

1. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Hradec Králové posunul půlmiliardový tendr na opravu domu se 403 byty na 8.října

Město Hradec Králové posunulo o šest týdnů termín pro podání nabídek do výběrového řízení na půlmiliardovou rekonstrukci domu se 403 byty pro seniory Harmonie...

1. října 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

V participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé vybírat z 26 návrhů

V letošním ročníku participativním rozpočtu Liberce mohou obyvatelé města vybírat z 26 návrhů. Internetové hlasování začalo dnes a potrvá do 31. října. Radnice...

1. října 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Heršpice v referendu rozhodnou, zda převedou vodovody pod vyškovské vodárny

Obyvatelé Heršpic na Vyškovsku budou při volbách do Sněmovny rozhodovat v referendu o převodu vodovodní infrastruktury do majetku společnosti Vodovody a...

1. října 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

V Praze se uskuteční sportovně-byznysová akce roku

1. října 2025  15:15

Páternoster na pražském magistrátu opět funguje. Zájemci dál musí zaplatit poplatek

Turisté i Pražané se mohou od čtvrtku znovu svézt páternosterem v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Návštěva úřadu bude možná pouze v předem určené termíny a s průvodcem. Posledních...

1. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Vychází nová kniha bestsellerové autorky Anety Martinek, Holky to chtěj taky

1. října 2025  15:12

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.