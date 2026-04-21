Do Prahy míří Electro Symphony – unikátní spojení klasické a elektronické hudby

Autor:
  9:10
Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) – Electro Symphony Vol. 2, velkolepý návrat jednoho z nejpůsobivějších hudebních projektů, který propojuje symfonickou a elektronickou hudbu.     Po úspěšném evropském turné v roce 2025, které přilákalo více než 50 tisíc diváků ve Francii, Belgii, Nizozemsku a pobaltských zemích, vyrážejí hudebníci na nové turné – a tentokrát zavítají i do Prahy. 

Pražské publikum se může těšit na dva koncerty 29. a 30. května. Oba se uskuteční v O2 universum. Vstupenky jsou k dispozici na www.electrosymphony.eu

Jedinečný hudební zážitek

Electro Symphony není jen koncert, ale velkolepá audiovizuální show, v níž ikonické skladby elektronické hudby – od 90. let až po současné hity – získávají nový rozměr v podání symfonického orchestru, DJ, vokalistů a rockové kapely.

Tiësto, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz, Fisher a mnoho dalších, jejich legendární hity ožívají na pódiu v silné a emotivní interpretaci.

Nová světelná show, moderní scénografie a pohlcující zvuk vytvářejí efekt úplného ponoření a proměňují koncert ve skutečnou cestu napříč generacemi elektronické hudby. 

Speciální host: Charles B

Speciálním hostem koncertu v Praze bude francouzský DJ a producent Charles B, fenomén světové elektronické scény s více než 500 miliony zhlédnutí online a vystoupeními ve více než 50 zemích.

Je známý svými efektními mashupy, které propojují klasickou a elektronickou hudbu. Podporu mu vyjádřili umělci jako David Guetta, Martin Garrix či Tiësto. V Praze představí exkluzivní set Electro Symphony x Charles B a také energický sólový DJ set.

Show, kterou musíte zažít

Na jednom pódiu se propojují symfonický orchestr, DJ, vokalisté a rocková kapela a vytvářejí jedinečnou synergii žánrů i emocí. 

Electro Symphony je:

  • energie tanečního parketu a hloubka klasické hudby; 
  • ikonické skladby v novém formátu; 
  • show, která spojuje generace. 

Kdy: 29. a 30. května 2026 ve 20:00 
Kde: O2 universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9 – Libeň 
Vstupenky: www.electrosymphony.eu

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8pHayx639mI https://www.youtube.com/watch?v=9H-JHviTsp0

 

Zdroj: Electro Symphony

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Lídrem kandidátky STAN do komunálních voleb v Olomouci je právník Zelenka

ilustrační snímek

Starostové a nezávislí (STAN) půjdou v Olomouci do říjnových komunálních voleb poprvé samostatně. Lídrem kandidátní listiny se stal právník a bývalý olomoucký...

21. dubna 2026  8:53,  aktualizováno  8:53

NS odmítl dovolání Bradáčové v kauze bývalého náměstka civilní rozvědky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání v kauze bývalého náměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Zdeňka Blahuta. Čelil obžalobě z podvodu a zneužití...

21. dubna 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Nové komentované prohlídky představí přírodní bohatství Ostravska

ilustrační snímek

Přírodní bohatství Ostravska představí zájemcům nové komentované prohlídky Zelené komentovky. Návštěvníci se pod vedením strážců přírody vydají do...

21. dubna 2026  8:44,  aktualizováno  8:44

Muže viní, že ubil družku a znásilnil nezletilou. Policie ho žene před soud

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat muže, který loni v srpnu ve Vrchlabí zbil partnerku tak, že na následky zranění zemřela. Kromě ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn z pohlavního zneužívání,...

21. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Jedna medaile za každý rok Olbrama Zoubka

21. dubna 2026  10:09

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

21. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  9:56

Prestižní Cochrane report zpochybnil léky na Alzheimer. Z Česka přichází návrh

21. dubna 2026  9:47

ARETE urychluje růst fondu strategickou expanzí a repositioningem portfolia

21. dubna 2026  9:45

Obce a města soutěžily o nejlepší web, triumfovaly Cheb a Nejdek

Regionální kolo Zlatý erb 2026 v Karlovarském kraji zná své vítěze. Zabodoval...

V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky, kterou už téměř tři desetiletí pořádá spolek Český zavináč, zvítězily v regionálním kole Karlovarského kraje města Cheb a Nejdek. Z obcí s rozšířenou...

21. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Automobilové klenoty: Výjimečné automobily už tento víkend v Praze

21. dubna 2026  9:38

Hasiči stále zasahují u požáru ve skladu plastů, přes noc se objevila další ohniska

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. (20. dubna 2026)

Více než 24 hodin už zasahují hasiči ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky se v noci objevila další...

21. dubna 2026  9:32

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na...

21. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.