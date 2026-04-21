Do Prahy míří Electro Symphony – unikátní spojení klasické a elektronické hudby

Pražské publikum se může těšit na dva koncerty 29. a 30. května. Oba se uskuteční v O2 universum. Vstupenky jsou k dispozici na www.electrosymphony.eu
Jedinečný hudební zážitek
Electro Symphony není jen koncert, ale velkolepá audiovizuální show, v níž ikonické skladby elektronické hudby – od 90. let až po současné hity – získávají nový rozměr v podání symfonického orchestru, DJ, vokalistů a rockové kapely.
Tiësto, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz, Fisher a mnoho dalších, jejich legendární hity ožívají na pódiu v silné a emotivní interpretaci.
Nová světelná show, moderní scénografie a pohlcující zvuk vytvářejí efekt úplného ponoření a proměňují koncert ve skutečnou cestu napříč generacemi elektronické hudby.
Speciální host: Charles B
Speciálním hostem koncertu v Praze bude francouzský DJ a producent Charles B, fenomén světové elektronické scény s více než 500 miliony zhlédnutí online a vystoupeními ve více než 50 zemích.
Je známý svými efektními mashupy, které propojují klasickou a elektronickou hudbu. Podporu mu vyjádřili umělci jako David Guetta, Martin Garrix či Tiësto. V Praze představí exkluzivní set Electro Symphony x Charles B a také energický sólový DJ set.
Show, kterou musíte zažít
Na jednom pódiu se propojují symfonický orchestr, DJ, vokalisté a rocková kapela a vytvářejí jedinečnou synergii žánrů i emocí.
Electro Symphony je:
- energie tanečního parketu a hloubka klasické hudby;
- ikonické skladby v novém formátu;
- show, která spojuje generace.
Kdy: 29. a 30. května 2026 ve 20:00
Kde: O2 universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9 – Libeň
Vstupenky: www.electrosymphony.eu
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8pHayx639mI https://www.youtube.com/watch?v=9H-JHviTsp0
Zdroj: Electro Symphony
