Do Prahy míří gastronomická špička. MAKRO Czech Gastro Fest 2026 opět nabídne to nejlepší z oboru

MAKRO Czech Gastro Fest není jen food festivalem pro veřejnost. Je především klíčovou platformou pro celý gastro segment – místem, kde se potkávají šéfkuchaři, provozovatelé restaurací, hoteliéři, barmani, someliéři, dodavatelé i studenti. Sdílejí zkušenosti, know-how
i nové přístupy, které posouvají českou gastronomii kupředu. Letošní ročník spojuje téma čerstvosti – surovin, nápadů i energie, kterou obor potřebuje.
Dvoudenní festival se uskuteční 10. a 11. dubna v O2 universum. Hlavními ambasadory zůstávají Zdeněk Pohlreich a Karel „Kovy“ Kovář, nově se k nim připojí propagátor regionální gastronomie a ambasador MAKRO FORUM Lukáš Hejlík. Programem provedou moderátoři Markéta Hrubešová a Pavel Cejnar.
Letos bude na MAKRO Czech Gastro Festu rezonovat také téma MICHELIN Guide.
Na pódiu vystoupí šéfkuchař Martin Štangl, jehož pražská restaurace Štangl se od prosince může chlubit michelinskou hvězdou. Z hvězdných kuchařů nebude chybět například Kristína Nemčková, která v rámci cooking show zúročí zkušenosti ze špičkových světových restaurací, dále Petr Heneš z olomouckého podniku Long Story Short a známá kuchařka a infuencerka Chilli Ta. Představí se také Marek Raditsch, který uvaří společně se svou dcerou nebo Dominik Unčovský, šéfkuchař Makro akademie a dvojnásobný vítěz národního kola prestižní kulinářské soutěže Bocuse d’Or.
Vedle špičkového jídla se návštěvníci dočkají i cukrářské show v podání české cukrářky Ivety Fabešové. Sladkou tečku pak obstará signature dezert připravený ve spolupráci se šéfcukrářkou Café Imperial DOLCE Barborou Tománkovou. Chybět nebude ani signature drink v režii čerstvého mistra světa v míchaných drincích Martina Vogeltanze.
„MAKRO Czech Gastro Fest je místem, kde se česká gastronomie dívá dopředu. Letos klademe důraz na čerstvost. Naším cílem je nabídnout prakticky použitelné inspirace: od práce s čerstvým sortimentem, přes efektivní řešení do kuchyní až po sdílení know-how a lídry oboru. Máme gastro v krvi, a to fest, a i letos chceme, aby to bylo znát na každém talíři i v každé debatě, která na Makro Czech Gastro Festu proběhne“ uzavírá Jiří Nehasil, prezident festivalu a generální ředitel makro ČR.
Velkoobchod makro ČR dlouhodobě poskytuje své služby v prodeji potravinářského i nepotravinářského sortimentu. Za 29 let existence na českém trhu se makro ČR stalo silným a důležitým partnerem restaurací, hotelů a stravovacích zařízení (HoReCa) i nezávislých obchodníků (Traders). Makro ČR má po celé České republice přes 650 000 zákazníků, kteří těží z unikátního multikanálového mixu velkoobchodu. Zákazníci si mohou vybrat, zda budou zboží nakupovat v jednom z velkoformátových obchodů nebo si je nechají doručit – vše za pomoci digitálních řešení. Mimo to je makro ČR důležitým hráčem na poli udržitelnosti. Díky iniciativě České pole se makro ČR snaží do české gastronomie vrátit a rozvíjet tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat o jejich místo v české kultuře i gastronomii.
Makro ČR je součástí globální sítě METRO AG se zastoupením ve více než 30 zemích. Společnost METRO
má po celém světě přes 17 milionů zákazníků, kteří mohou využít velkoformátových obchodů. Více informací naleznete na: https://www.makro.cz/
Zdroj: Makro ČR