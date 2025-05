Do Prahy míří největší nezávislá tech konference o Salesforce a inovacích

Již 30. května proběhne setkání odborníků na Salesforce a zájemců o technologie a digitální inovace z celé Evropy. Šestý ročník konference CzechDreamin 2025, který každoročně pořádá česká komunita Salesforce, se letos poprvé koná v pražském hotelu Grandior. Akce nabídne celodenní program plný přednášek, workshopů a neformálních setkání. S téměř čtyřiceti řečníky a pěti paralelními tematickými bloky se jedná o největší nezávislou Salesforce akci svého druhu ve střední a východní Evropě.

Program cílí na každého, koho zajímá využití technologií v byznysu, ať už jde o digitální transformaci, práci s daty, zákaznickou zkušenost nebo reálné využití AI. Vedle vývojářů, konzultantů a IT manažerů si na své přijdou také marketingoví specialisté, studenti i zástupci firem, které hledají konkrétní řešení pro efektivnější provoz nebo lepší práci se zákaznickými daty.

AI agenti míří z teorie do praxe

Téma umělé inteligence získává v programu CzechDreamin stále silnější prostor, a to díky rostoucímu zájmu o její praktické využití v každodenním byznysu. Letos organizátoři zařadili hned několik přednášek, které se věnují praktickému využití AI, například v oblasti zákaznické podpory, neziskového sektoru nebo retailu.

Jedna z přednášek například nabídne přehled reálných případů využití AI agentů a nástrojů jako Agentforce nebo Data Cloud v oblasti maloobchodu, neziskového sektoru i zákaznické podpory. Další se zaměří na to, jak přistoupit k jejich začlenění z pohledu bezpečnosti, odpovědnosti a provozní udržitelnosti.

"Letos do programu zařazujeme i témata, která jdou za hranice běžné implementace, jako je právě nasazení AI agentů. Zároveň ale zůstáváme nohama na zemi. CzechDreamin není o vizi budoucnosti za deset let, ale o tom, co si můžete vyzkoušet hned zítra. Chceme, aby si každý odnesl něco, co může rovnou využít v praxi," doplňuje Martin Humpolec, jeden z hlavních organizátorů konference.

Od techniky po humor

Vedle nejnovějších trendů v oblasti AI nabídne program i velmi praktická témata, například jak zrychlit a zefektivnit průběh automatizovaných procesů, jak efektivně navrhnout synchronizaci dat mezi různými firemními systémy, nebo jak co nejlépe zvládnout marketingovou automatizaci.

Neformální atmosféra, zážitky i networking

CzechDreamin si dlouhodobě drží přátelskou a otevřenou atmosféru. Účastníci se hned při registraci můžou těšit na tematické tričko a další drobnosti, během dne se mohou zapojit do soutěží o komunitní dárky a den zakončit uvolněným networkingem. V sobotu po konferenci pak následuje výprava na Sázavu spojená s lehkým raftingem jako ideální příležitost k navázání nových kontaktů i mimo přednáškové sály.

Orientační program CzechDreamin:

8:00 Zahájení registrace účastníků

9:00 – 18:25 Přednášky a specializované panely

18:30 – 20:00 Networking

Konference je otevřená široké veřejnosti se zájmem o technologie a inovace v praxi. Registrace je již spuštěna na: www.czechdreamin.com.

