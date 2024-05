Do Prahy míří zakladatel blockchainu Ethereum Vitalik Buterin. ETHPrague bude hledat cesty k solarpunkové budoucnosti

ETHPrague 2024 si klade za hlavní cíl najít smysluplné spojení decentralizované platformy Ethereum s vizemi Solarpunku, hnutí za udržitelnou a spravedlivou budoucnost. Účastníci konference i hackathonu budou společně hledat inovativní řešení pro ekologickou udržitelnost a sociální spravedlnost a zároveň zkoumat, jak mohou decentralizované technologie sloužit jako mocné nástroje k posílení postavení jednotlivců a komunit v dnešním světě.

Konference nabídne desítky přednášek akademiků a odborníků z oborů jako je udržitelnost, urbanismus, fintech, sociální vědy a mnoho dalších v anglickém jazyce. Svou účast potvrdil zakladatel Etherea Vitalik Buterin. Německý vědec a profesor Martin Warnke v panelu nazvaném „The Social Credit System in the People's Republic of China. Origins, Plans, and the State of Affairs” rozebere sociální kreditní systémy v Číně. Velkým obohacením letošního ročníku bude přednáška doktorky Hyun-Joo Lim (Bournemouth University), která se dlouhodobě zabývá tématem lidských práv v Severní Koreji. Diskutovat bude o výzvách pro vytvoření udržitelné a humánní budoucnosti Severní Koreje.

Martina Bauerová z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy se ve svém příspěvku/diskusi „Public space and City greenery” bude zabývat smysluplným přístupem k rozvoji veřejných prostranství a zeleně v městech. Na své si přijdou také technologičtí nadšenci a hackeři, kteří mohou načerpat inspiraci od zvučných jmen krypto komunity.

„ETHPrague nehledá další rychlé zbohatnutí ani převratné aplikace DeFi. Namísto toho se zaměřuje na budoucnost Etherea a potenciální koncepty nebo aplikace, které ještě neexistují. Dlouhodobě usilujeme o to, aby ETHPrague byla platformou, kde se potkávají různé obory a vědní disciplíny pro vytvoření udržitelných konceptů a nápadů, které pomohou měnit současný svět k lepšímu,” uvedl Dan Ligocký, kreativní producent ze společnosti Duct Tape, která ETHPrague organizuje.

Již tradiční hackathon nabídne účastníkům z celého světa možnost prezentovat jejich nápady a aplikace na platformě Ethereum, ale i takové, které blockchain vůbec nevyužívají. Nejlepší hackeři mohou pro realizaci svých nápadů získat finanční odměny z „price poolu” v celkové hodnotě přesahující 1,5 milionu korun.

Hackathon je zaměřený na tvorbu projektů v oblastech kolaborativního a decentralizovaného přístupu, podpory udržitelnosti a open source, odolnosti proti cenzuře. Účastníci budou usilovat o propojení řešeného problému s širším ekosystémem a podporou chytrých systémů, které splňují rostoucí lidské potřeby s minimálním ekologickým dopadem.

Realizaci konference významně pomáhají i sponzoři. Ke sponzoringu vedla přední technologické firmy jako Starkware, PWN, Polkadot, The Graph, Ethereum Foundation a Uniswap Foundation potřeba řešit aktuální technologické výzvy a posilovat vzdělávání v oblasti blockchainu a dalších inovativních technologiích. Zvláštní poděkování patří společnosti WIA, která zajišťuje konektivitu ke spolehlivému a extra rychlému internetovému připojení, což je zásadní pro bezproblémový chod hackathonu. Konference je také podporována prestižními českými vysokými školami, včetně Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

Pro více informací navštivte ETHPrague.com

Zdroj: Punchline

