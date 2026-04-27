Do Prahy se na BioEquity Europe sjedou světoví investoři do biotechnologií

„Nejen pro evropskou, ale i světovou biotechnologickou komunitu má konference BioEquity zásadní význam. Propojuje totiž inovátory a vědce s globálními investory a největšími farmaceutickými společnostmi. Tím jim pomáhá ke komerčnímu průlomu a možnosti pomoci pacientům po celém světě. Konference letos poprvé míří na východ od německých hranic, a to právě do Prahy. Jde o jasný signál, že si česká biotechnologická scéna získala uznání v zahraničí a stala se rovnocenným partnerem,“ říká Petra Kinzlová, ředitelka biotechnologické asociace Prague.bio, která je regionálním hostitelem akce spolu s IOCB Tech, SOTIO Biotech, i&i Biotech Fund a RSJ Investments. Podporu konference získala i od hlavního města Prahy a záštitu jí udělil prezident Petr Pavel.
Mezi hlavními řečníky na BioEquity Europe vystoupí například světově uznávaný český biochemik a virolog Tomáš Cihlář. Ten působí ve Spojených státech a je viceprezidentem společnosti Gilead Sciences. Úspěšně se podílel na vývoji léčiv proti HIV i antivirotika Remdesivir, jenž se používá k léčbě virových infekcí a „brzdí“ virus v lidském těle. Prestižní americký magazín Time jej loni zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí světa.
V rámci programu BioEquity Europe vystoupí i další přední osobnosti českého a mezinárodního biotechnologického byznysu a výzkumu. V panelu, jenž představí vybrané šéfy biotech firem, se ujme slova například Radek Špíšek ze společnosti SOTIO Biotech, která vyvíjí inovativní cílené terapie proti nádorovým onemocněním.
O vývoji radiofarmak budou diskutovat Martina Benešová Schäfer z Německého centra pro výzkum rakoviny v Heidelbergu, jež stojí za vývojem léku na rakovinu prostaty Pluvicto, a Miloslav Polášek, autor inovativního způsobu výroby lutecia-177. Tento radioizotop obsahuje právě lék na rakovinu prostaty Pluvicto, jehož výhodou je přesné zacílení rakovinných buněk a jejich zničení zevnitř bez poškození okolní tkáně.
Z řady startupů se na konferenci představí také mladé tuzemské firmy Deep MedChem, který využívá umělou inteligenci při vývoji nových léčiv, nebo Adalid Sciences působící v oboru genových a buněčných terapií. Investorské prostředí pak zastoupí Tomáš Maršálek z fondu i&i Biotech Fund.
O Prague.bio
Spolek Prague.bio vznikl v roce 2023 s cílem propojit vědeckou sféru, průmysl, startupy i investory v oblasti biotechnologií, vývoje léčiv, diagnostiky a zdravotnických technologií. Jeho ambicí je posílit mezinárodní viditelnost českého biotechnologického sektoru a přispět k tomu, aby se Česká republika stala centrem biotechnologií ve střední Evropě.
Organizace dnes sdružuje zhruba pět desítek členů z řad předních akademických institucí i firem. Patří mezi ně například Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR či Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, stejně jako společnosti Zentiva, Bristol Myers Squibb, SOTIO Biotech, Arxada nebo startupy DIANA Biotechnologies a SigutLabs.
