Do Sdružení pro digitální účtenky vstoupila Visa a další hráči

"Digitální účtenky představují klíčový krok směrem k udržitelnější budoucnosti. Tím nejen eliminujeme odpad z tradičních termopapírových účtenek, ale také umožňujeme spotřebitelům efektivní archivaci platebních dokladů na jednom místě. Připojením ke Sdružení pro digitální účtenky tedy vyjadřujeme naši pevnou víru v tyto inovace a budeme se aktivně podílet na formování budoucnosti platebních ekosystémů. Ve spolupráci s dalšími klíčovými partnery v rámci sdružení se angažujeme v procesu vytváření standardů pro digitální účtenky. Tato iniciativa směřuje k posílení interoperability, digitalizace a celkové uživatelské zkušenosti," komentuje Petr Polák, country manažer Visa pro Českou republiku.

O Sdružení pro digitální účtenky

Sdružení pro digitální účtenky vzniklo v březnu roku 2023. V jeho čele stanul Jan Lamser, český ekonom a bankéř s více než 20letou zkušeností ve vrcholných pozicích ČSOB. Sdružení pod jeho vedením připravuje standard iÚčtenka, kodex nakládání a návrh, jak digitální účtenku legislativně ukotvit v českém a evropském zákoně.

Komu patří účtenka a kdo s ní může nakládat

Jedním ze zásadních témat SDU je otázka, komu patří účtenka a kdo s informacemi na ní může nakládat. "Digitální účtenky přinášejí mnoho výhod pro zákazníky i obchodníky. Od jejich pohodlnějšího uchovávání a organizace, automatizované správy výdajů, až po možnost získat cenné poznatky o zákaznických preferencích. Navzdory jejich potenciálu však zůstávají digitální účtenky v České republice nedostatečně využívaným nástrojem, jehož rozšíření by dopomohla i aktivní podpora ze strany vlády a zákonodárců," komentuje Michala Stupková z poradenské firmy EY.

Pro SDU je důležité pevně uchopit právní rozměr digitální účtenky, a to včetně adekvátní ochrany spotřebitele. "Účtenka definuje vlastnictví zakoupené věci. V širším kontextu by měl mít spotřebitel zejména právo na informaci o takovém zboží, nebo službě. A to včetně jejího složení, dílů, záruky, rodokmenu a podobně," pokračuje v úvahách Lamser.

Elektronická účtenka není digitální

SDU lobuje za oddělení terminologie elektronická a digitální účtenka. "Většina lidí si zatím představuje pod pojmem digitální účtenka pdfko, které mu přijde do mailu, nebo aplikace. Digitální účtenka ale představuje mnohem větší potenciál. Vnímáme ji jako elektronicky podepsaný soubor dat, který vám může hlídat záruku, automaticky se načíst vašemu účetnímu, nebo se může stát základem budoucího registru vlastnictví," doplňuje vedoucí komunikace SDU Bára Vaculíková.

"Rok 2024 bude rokem digitalizace účtenek," domnívá se předseda SDU Jan Lamser. "Lidé si postupně zvykají, že účtenky v elektronické podobě jim přináší mnoho benefitů. Nekupí se jim doma, najdou si je v případě potřeby v mobilu a navíc šetří přírodu. Věříme, že se Sdružení podaří prosadit změnu paradigmatu a papírové účtenky se brzy stanou nostalgickou minulostí," uzavírá na závěr situaci na poli účtenek Jan Lamser.

