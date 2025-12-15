Dobré ráno, Česko: Češi a Češky hledají svou superschopnost. Vynalézavost vítězí, pivo rozděluje

Autor:
  11:01
Praha 15. prosince 2025 (PROTEXT) - Svoboda, solidarita či vynalézavost jako nejčastěji zmiňované české charakteristiky vycházejí z průběžných výsledků unikátní iniciativy Dobré ráno, Česko, která zapojuje českou veřejnost do tvorby současného národního příběhu. Důraz pak podle výsledků Češi a Češky kladou také na typicky české souznění s přírodou, například v podobě čundrování či vodáctví. Zároveň nám ale dle průzkumu chybí větší ambice a národní hrdost. Online anketa probíhá na webu www.dobreranocesko.cz. Cílem projektu je posílit identitu a „značku“ Česka coby úspěšné a sebevědomé země.

Češi a Češky jsou podle průběžných výsledků celonárodního průzkumu iniciativy Dobré ráno, Česko pyšní mimo jiné na to, že jsou vynalézaví a mají inovativní myšlení – zkrátka že „si víme rady“, a to i když zrovna nemáme v rukou ty nejlepší karty. Sem patří jak české kutilství, zručnost a vztah k řemeslům, ale také třeba umění poradit si v krizových situacích a vzájemně si pomoci, či „smart inovace“. Ty dotazovaní ilustrují i na legendárních sportovních úspěších, například v podobě penalty českého fotbalisty Antonína Panenky. V atletovi Emilu Zátopkovi zase někteří vidí českou houževnatost.

Často se pak dotazovaní shodovali na hrdosti, kterou cítí, když se projevujeme jako nadstandardně solidární národ. Což se už mnohokrát ukázalo například při národních sbírkách na pomoc při přírodních katastrofách či nemocným spoluobčanům a zejména dětem.

Průzkum probíhá v rámci iniciativy Dobré ráno, Česko, kterou strategicky koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí a do níž se zapojují všechny klíčové státní propagační agentury – Česká centra, CzechInvest, CzechTourism, CzechTrade, Dům zahraniční spolupráce i Národní sportovní agentura. Vzniká tím skutečně výjimečná shoda napříč resorty a zároveň i snaha otevřít debatu o ‚značce‘ Česka celé zemi, ne jen vybraným institucím. Projekt jsme zahájili v červnu 2025 a jeho cílem je společně zjistit, jak chceme jako země vystupovat a být vnímáni,” vysvětluje Jan Dlouhý, mluvčí iniciativy Dobré ráno, Česko.

Od zahájení iniciativy Dobré ráno, Česko proběhlo již 10 participačních setkání po celé republice. Výzkumníci se ptali lidí ve městech jako Praha, Brno, Jihlava, Ústí nad Labem nebo Karlovy Vary na to, jaký by měl být budoucí příběh Česka. Odpovědi získali od široké a různorodé skupiny účastníků, mezi nimiž byli zástupci menšin, výrazné osobnosti veřejného života i například umělci nebo sportovci. Participativní část výzkumu probíhá pod záštitou Nadace Blížksobě a s podporou podnikatelské platformy Druhá ekonomická transformace.

Mapování názorů veřejnosti probíhá jako přípravná fáze projektu tzv. nation brandingu, tedy posilování reputace země a – jednoduše řečeno – její oblíbenosti v očích světa. To se měřitelně promítá do hodnoty českých výrobků na světových trzích, ochoty elitních zahraničních pracovníků přicházet do země, ale zároveň to může v pozitivním slova smyslu pocítit každý český turista při svých cestách do zahraničí.

Podle průběžných zjištění z dosud realizovaných participativních setkání zpracovaných výzkumným týmem analytického ústavu STEM vnímají Češi a Češky jako jeden z klíčových současných národních atributů také vysokou míru svobody a bezpečí a vztah k těmto hodnotám. „I to, že můžu poslat dítě samotné ven, protože je tady bezpečno, je svoboda,“ zaznělo například na jedné z participativních debat.

Zajímavá zjištění pak průzkum přináší ve vztahu k „rodinnému stříbru“, tedy pivu a pivní kultuře. Průběžné výsledky ukazují, že Češi a Češky si zakládají na svých tradicích, ale chtějí je zasadit do současného světa. A právě tímto vývojem prochází jejich vztah k pivu. Jednoduše řečeno: pivo „v erbu“ chceme, ale s důrazem na kvalitu v moderní podobě – třeba v podobě mikropivovarnictví, spíše než jako turistický kýč, který dělá z Česka cíl alkoholových výletů.

Na našich participativních setkáních často zaznívá, že pivní kultura je součástí našeho národního příběhu, identity. Rádi se pochlubíme, že máme údajně nejlepší pivo na světě. Ale také k ní máme ambivalentní vztah. Pivní kultura Čechům a Češkám na jednu stranu vadí, protože je pak Česko spojované s alkoholovým, pivním turismem. Zároveň je to vnímané jako jedna z největších inovací, co Česko dalo světu. A zároveň pivní kultura může být i hezká. Pivovary vnímáme v dnešním kontextu jako industriál,“ popisuje šéf výzkumu analytického ústavu STEM Jaromír Mazák.

Současný český národní příběh se ale neskládá jen z „velkých“ hodnot, Češi jako silnou součást své identity stále více vnímají kvalitu každodenního života a zejména vztah k české přírodě, která je rozmanitá a přístupná. Je také spojená s trávením volného času řadou „národních“ aktivit: houbařením, sjížděním řek nebo zpíváním u táboráku. Možná jsme víc sběrači než lovci,“ zaznělo na jedné z participativních debat jako česká charakteristika.

Češi a Češky si zdejší přírodu a její přístupnost spojují i s naším vztahem ke svobodě. Často si pochvalují, že se z industriálního města dostanou rychle, třeba za půl hodiny, do volné přírody či dokonce do hor. A vnímají to jako velmi silný aspekt kvality života v Česku. Spojují si s tím i ryze české momenty, které propojují lokální komunitní život s přírodou a tradicemi – večery s živou hudbou v kempu, čundry, písničky u táboráku, chalupaření a opékání špekáčků,“ dodává Mazák ze STEM.

Češi a Češky dále vyzdvihují českou kulturu, její rozmanitost a úspěchy v zahraničí. Stejně tak i průmyslové dědictví. Výzkum se zaměřuje i na to, jakými stereotypy či negativními vlastnostmi je zatížená česká identita. Dotazovaní často zmiňují nízké sebevědomí.

Cílem participativní části je sběr inspirací a témat, která lidé považují za důležitá pro současný příběh Česka. Výsledky jsou průběžné a průzkum i participativní setkání pokračují.

V participativních debatách zaznívá, že si limity dáváme níž, než bychom mohli. Měli bychom mít větší ambice. Jako příklad mohu uvést další tezi, která tam zazněla: i na mezinárodní scéně bychom mohli hrát roli prostředníka, ale brání nám v tom to, že se uzavíráme, nejsme moc sebevědomí a třeba ani neumíme jazyky. Pořád se vnímáme spíše jako malá nedůležitá země, ale cítíme, že máme na víc. Někteří z účastníků si dokonce myslí, že jsme mezinárodní vliv měli, ale historicky jsme o něj přišli,“ říká ředitel Nadace Blížksobě a sociolog Nikola Hořejš.

O iniciativě

Dobré ráno, Česko je přípravnou fází projektu národního brandu – koncepce prezentace Česka v zahraničí, inspirovaný úspěšnými iniciativami například ve Finsku, Estonsku či Velké Británii. V rámci Dobré ráno, Česko probíhá celonárodní průzkum, jak Češi a Češky vnímají svou zemi, její silné a slabé stránky a jak se mají promítnout do naší reputace a prezentace v zahraničí. To má vliv na to, jak je Česko úspěšné na mezinárodní scéně – ekonomicky, diplomaticky, ale i na mezilidské úrovni. Součástí průzkumu je online dotazník na webu www.dobreranocesko.cz, kde může úplně každý za pár minut odpovědět na otázky týkající se české identity a obrazu země.

Zdroj: Druhá ekonomická transformace

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Při srážce s náklaďákem zemřela řidička osobáku, další zranění jsou v kritickém stavu

Při čelní srážce na Břeclavsku zemřela řidička osobního auta, další dva lidé z...

Při vážné nehodě mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku v pondělí dopoledne zemřela řidička osobního auta, které se čelně střetlo s nákladním vozem. Další dva účastníci havárie jsou v...

15. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  13:39

Z výroby nové drogy se soudu bude zpovídat osm lidí, hrozí jim až patnáct let

ilustrační snímek

V souvislosti s první odhalenou laboratoří sloužící k výrobě nové drogy klefedron v Česku půjde k soudu osm lidí. Hrozí jim až patnáct let vězení. Ostravský státní zástupce členy skupiny viní z...

15. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Bahrain

Bahrain

Pilsner Experience v Praze (Můstek) byl v Bahrajnu na World Travel Awards 2025 oceněn jako nejlepší pivní zážitek světa a potvrdil své výjimečné postavení mezi globálními turistickými atrakcemi.

vydáno 15. prosince 2025  13:29

Cizinku znásilnil a téměř stokrát bodl nožem, soud se s vrahem rychle vypořádal

Krajský soud v Hradci Králové.

Za znásilnění a vraždu padesátileté cizinky v Jaroměři poslal v pondělí Krajský soud v Hradci Králové obžalovaného Lukáše Haška na 16 let do věznice s ostrahou. Soud mu nařídil ambulantní ochranné...

15. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mladík, který srazil v Chomutově chodce, čelí obvinění z usmrcení z nedbalosti

ilustrační snímek

Kriminalisté obvinili z usmrcení z nedbalosti mladíka, který srazil na přechodě v Chomutově staršího chodce. Muž na místě zemřel. Z vyšetřování vyplynulo, že...

15. prosince 2025  11:40,  aktualizováno  11:40

Chata na Žlutavě, kde byl vězněn chlapec ze Zlínska, nepatří obyvatelům obce

ilustrační snímek

Chata ve Žlutavě na Zlínsku, kde byl podle policie vězněn unesený dvanáctiletý chlapec ze sousedních Halenkovic, nepatří podle obce místním. Policie zatím nové...

15. prosince 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Aréna otevřela podzemní parkoviště. Volné je jen, když se nekoná žádná akce

Nové podzemní parkoviště pod Horáckou arénou pojme asi stovku aut. Přístupné je...

Jihlava má další místo, kde se dá pohodlně zaparkovat. Horácká multifunkční aréna zpřístupnila své podzemní parkoviště veřejnosti, a to ve všech dnech, kdy uvnitř neprobíhá žádná akce. Cíl je jasný:...

15. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Hasiči našli ve vyhořelém karavanu na Břeclavsku mrtvého člověka

ilustrační snímek

Hasiči dnes dopoledne našli ve vyhořelém karavanu ve Strachotíně na Břeclavsku mrtvého. Příčinu vzniku požáru a výši škody zjišťují. ČTK to řekl mluvčí hasičů...

15. prosince 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

Krkonošská Rokytnice o pobočku pošty ani zajištění jejího provozu nemá zájem

ilustrační snímek

Radnice krkonošské Rokytnice nad Jizerou nekoupí od České pošty její tamní budovu s pobočkou. Jednou z podmínek prodeje bylo i zajištění poštovních služeb...

15. prosince 2025  11:16,  aktualizováno  11:16

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

15. prosince 2025  12:59

Obec se po 40 letech dočkala obchvatu, místní stavařům poděkovali závinem

Slavnostní zprovoznění obchvatu Žiželic na silnici I/27 z Mostu do Žatce (15....

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu zahájenou v srpnu 2022 provázely...

15. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

NSS zamítl stížnost těžařů z Turówa, nesouhlasí s poskytnutím údajů o dopadech

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) v informačním sporu zamítl kasační stížnost polské těžařské společnosti PGE, která blízko za hranicí Libereckého kraje provozuje...

15. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.