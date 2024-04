Dobročinné organizace mohou přihlašovat své projekty do programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Praha 8. dubna 2024 (PROTEXT) - Společnost Tesco dnes spustila přihlašování do již 15. kola svého oblíbeného grantového programu s názvem "Vy rozhodujete, my pomáháme". Do pátku 3. května mohou neziskové a příspěvkové organizace z celé České republiky přihlásit své projekty zaměřené na zlepšení kvality života v místě svého působení. Tesco následně podpoří 70 projektů, které vyberou zákazníci, celkovou částkou přesahující tři miliony korun.