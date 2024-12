Dobročinný advent v T-Mobile: Operátor spojil síly svých zaměstnanců, zákazníků i veřejnosti na pomoc potřebným

Již dvanáctým rokem proběhla v T-Mobile zaměstnanecká sbírka Pomáhejme příběhům, která poskytuje pomoc blízkým zaměstnanců v náročných životních situacích. "Do sbírky jsou vždy nominovány příběhy lidí a rodin, které se ocitly – často kvůli nemoci, úrazu či rodinné tragédii – ve složité situaci. Peníze se vybírají prostřednictvím speciální aplikace a T-Mobile všechny dary zdvojnásobuje," vysvětluje Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile. Díky celkové vybrané částce 1,005.700 korun se i letos podařilo podpořit všech dvacet nominovaných rodin. Pomoc směřuje například k rodině zaměstnankyně T-Mobile, jejíž dcera bojuje s nádorem na mozku, k matce samoživitelce se třemi dětmi po ztrátě manžela, nebo k nadějnému studentovi, který po smrti babičky, u níž byl v pěstounské péči, zůstal sám a bez prostředků.

Letos se zaměstnanci T-Mobile opět zapojili i do iniciativy vánoční stromky pomoci, ve které splnili celkem 235 vánočních přání. Ta přinesou radost do neúplných rodin a pěstounských domácností i osamělým seniorům.

Prodejny se opět staly sběrnými místy pro sbírku Krabice od bot

Do pomoci se zapojila také veřejnost, a to prostřednictvím prodejen T-Mobile, které se znovu staly sběrnými místy sbírky Krabice od bot organizované Diakonií Českobratrské církve evangelické (ČCE). Díky této akci bylo možné obdarovat děti v nouzi a celkem se zapojilo 102 prodejen T-Mobile po celé České republice. "Zaměstnanci prodejen T-Mobile přijímali dárky, třídili je a pomáhali s jejich přípravou pro další cestu k dětem. Jsme vděční za jejich úsilí a také za ochotu veřejnosti přispět na dobrou věc," říká Denisa Ratajová, která má v Diakonii ČCE projekt Krabice od bot na starosti.

Spolu proti předsudkům aneb boj proti nenávistným projevům

T-Mobile se v rámci své společenské odpovědnosti dlouhodobě věnuje boji proti nenávistným projevům. V posledním předvánočním týdnu byla spuštěna sbírka Spolu proti předsudkům, která má pomoci obětem předsudečného násilí. Vybrané prostředky operátor zdvojnásobí a v celé výši následně poputují do poradny In IUSTITIA. Ta poskytuje právní a sociální pomoc právě obětem nebo osobám ohroženým předsudečným násilím. "Každý příspěvek je důležitým krokem k tomu, abychom mohli dále rozšiřovat dostupnost našich služeb a pomáhat obětem předsudečného násilí, fyzických útoků, vyhrožování nebo sexuálního násilí. Cílová částka sbírky, jeden milion korun, zajistí tisíce hodin práce našeho právního týmu, terapeutů a sociálních pracovníků a pracovnic. To představuje skutečně významný kus naší činnosti, a především odbornou pomoc a konzultace pro stovky našich klientů," doplňuje Klára Kalibová ředitelka organizace In IUSTITIA. Sbírka dostane prostor také v adventním kalendáři aplikace Můj T-Mobile.

