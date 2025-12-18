Dobročinný advent v T-Mobile: Pomáhali zaměstnanci i zákazníci

Letošní 13. ročník sbírky Pomáhejme příběhům znovu ukazuje, jak silná dokáže být solidarita uvnitř firmy. Dvaceti příběhům zaměstnanců T-Mobile, jimž do života vstoupila nemoc, úraz nebo náhlá rodinná tragédie, pomůže částka 1 007 000 korun – polovinu mezi sebou vybrali kolegové, druhou přidal T-Mobile. „Pomáhejme příběhům je pro nás připomínkou toho, co je v životě skutečně důležité. V rámci naší tradiční zaměstnanecké sbírky letos opět vidíme u našich kolegů obrovskou ochotu pomoci těm, kteří se ze dne na den ocitli v situaci, jakou si nikdo z nás nepřeje zažít,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile. „Tentokrát pomoc směřuje například ke kolegyni, která po náhlé ztrátě manžela zůstala sama se dvěma malými dětmi nebo na nákladnou léčbu velmi vážného onemocnění u blízkých našich zaměstnanců.“
Pod vánoční stromky pomoci pracovníci T-Mobile i letos nadělili dárky, jimiž splní přání dětí ze znevýhodněného prostředí, osamělých seniorů nebo podpoří opuštěná zvířata v útulcích. Letos se jich podařilo shromáždit 340.
22. prosince se v adventním kalendáři v aplikaci Můj T-Mobile otevře také speciální políčko. Zákazníci přes něj v rámci tradiční vánoční sbírky budou moci podpořit kurzy duševní zdravovědy přímo na školách. Sbírka cílí na 1 milion korun a T-Mobile vybranou částku od zákazníků pro organizaci Nevypusť duši zdvojnásobí. „Mladí lidé jsou podle aktuálních průzkumů z hlediska duševního zdraví velmi ohroženou skupinou a je na nás, poskytnout jim znalosti a nástroje, aby si to své udrželi a dokázali o něj pečovat. Vážíme si podpory T-Mobile v naší více než desetileté misi,“ říká Barbora Pšenicová, ředitelka Nevypusť duši, z. s.
Široká veřejnost se zapojila také prostřednictvím projektu Krabice od bot – všechny prodejny T-Mobile v Česku se znovu staly sběrnými místy projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické. „Realizace sbírky je velká logistická výzva – děkujeme zaměstnancům, díky jejichž pomoci při přebírání, třídění a odesílání dárků mohou dárci i letos udělat radost dětem v nouzi i jejich rodinám,“ říká Denisa Ratajová, manažerka sbírky Krabice od bot.
V rámci celoročního dobrovolnického programu pracovníci T-Mobile pomáhají neziskovým organizacím, komunitám i jednotlivcům, a to už 20 let. Jen letos se jich do dobrovolnických aktivit zapojilo přes 500. Vánoční období tak není ojedinělé.
Zdroj: T-Mobile