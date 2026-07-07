Dobrovolní hasiči si na svém VII. sjezdu zvolí nové vedení

Celkem 329 delegátů okresních sdružení hasičů z celé republiky se sejde v ostravském hotelu Clarion, kde budou volit kandidáty a kandidátky do svého nejužšího vedení. Ve volbě bude zvolen nový starosta, náměstkové starosty a předseda Ústřední kontrolní revizní rady (ÚKRR).
Na pozici starosty jsou navrženi dva kandidáti, do volby náměstků starosty přijalo nominaci celkem devět kandidátů. Delegáti do užšího vedení dobrovolných hasičů vyberou pět z nich. Na předsedu ÚKRR je navržen jeden kandidát.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska evidovalo k datu 31. 12. 2025 celkem 350.737 členů v 7605 sborech. Z toho bylo 79.328 žen a 63.699 mladých hasičů do 18 let. V jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), spolupracujících s SDH (sbory dobrovolných hasičů), působilo 62.757 našich členů.
Dobrovolní hasiči jsou neodmyslitelnou součástí života českých měst a obcí. Vedle své role v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva se věnují výchově dětí a mládeže, organizují sportovní soutěže, podporují dobrovolnictví a podílejí se na společenském i kulturním životě svých obcí. Díky více než 63 tisícům mladých hasičů je SH ČMS zároveň největší organizací pracující s dětmi a mládeží v České republice.
Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska