Dobrovolní hasiči si v Ostravě zvolili nové vedení

Celkem 325 delegátů okresních sdružení hasičů z celé České republiky vybíralo nové vedení organizace na období let 2026–2031. O post starosty se ucházeli dva kandidáti. Delegáti svým hlasováním potvrdili důvěru dosavadní starostce Monice Němečkové.
V další volbě zvolili delegáti také pět náměstků starostky. Stali se jimi Josef Bidmon, Ing. Zdeněk Nytra, Ing. Jaroslav Salivar, Bc. Richard Dudek a doc. Dr. Ing. Václav Liška. Předsedou Ústřední kontrolní revizní rady byl zvolen Ing. Karel Barcuch.
Monika Němečková je členkou Sboru dobrovolných hasičů Písková Lhota na Nymbursku. Ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska působí od roku 1997, kdy začala pracovat na úseku mládeže. V roce 2005 byla zvolena náměstkyní starosty SH ČMS, kde dlouhodobě vedla úsek mládeže. Do čela organizace byla poprvé zvolena v roce 2021 jako vůbec první žena v historii Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
VII. sjezd se kromě voleb nového vedení věnoval také zhodnocení uplynulého pětiletého období a stanovení hlavních priorit organizace pro následující roky. Delegáti projednali zprávy o činnosti, schválili programové zaměření organizace na další funkční období a přijali usnesení VII. sjezdu SH ČMS.
VII. sjezdu se zúčastnili také významní hosté z řad představitelů státu a spolupracujících institucí. Delegáty pozdravili předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, ministr vnitra Lubomír Metnar, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky generálporučík Vladimír Vlček a předseda komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém statutárního města Ostravy Tomáš Lefner. Starostka SH ČMS Monika Němečková spolu s náměstkem Jaroslavem Salivarem jim při této příležitosti předali poděkování za dlouhodobou spolupráci a podporu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.