Dobrovolníci nadace Vantage Foundation přinášejí soucit a péči zachráněným psům v organizaci Laws for Paws Vietnam

Ho Či Minovo Město (Vietnam) 16. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Patnáct dobrovolníků z nadace Vantage Foundation projevilo empatii a komunitního ducha a strávilo den v místní neziskové organizaci Laws for Paws Vietnam, která se věnuje záchraně a péči o opuštěné a týrané psy.

Tato aktivita je v souladu s posláním nadace Vantage Foundation pozitivně ovlivňovat společnost prostřednictvím smysluplné, praktické dobrovolnické práce. Během dne se dobrovolníci zapojili do celé řady činností od venčení a koupání psů až po pomoc při obecné péči, čímž zajistili, že každé zvíře dostalo nejen fyzickou péči, ale také emocionální propojení, které je klíčové pro jeho zotavení.

„Nebyla to jen obyčejná dobrovolnická aktivita. Byla to zkušenost, která v nás vzbudila pokoru a připomněla nám sílu soucitu," uvedl Adam, obchodní ředitel Vantage Markets. „Mnozí z nás si vytvořili opravdové pouto se psy a na vlastní oči viděli, jak malé projevy laskavosti mohou výrazně přispět k zotavení zvířat."

Dobrovolníci trávili čas se zvířaty, z nichž mnohá před záchranou zažila zanedbávání či týrání. Zažili den plný vřelosti, smíchu a vzájemné náklonnosti. Zkušenost udělala na tým nadace Vantage Foundation hluboký dojem a posílila přesvědčení nadace, že nejen lidé, ale všechny živé bytosti, které potřebují laskavost a péči, by měly mít možnost ji získat.

Organizace Laws for Paws Vietnam nadále hraje zásadní roli v oblasti ochrany zvířat, poskytuje zachráněným psům lékařskou péči, rehabilitaci a bezpečnou cestu k adopci. Nadace Vantage Foundation je hrdá, že může podporovat poslání této organizace a zvyšovat povědomí o významu komunitních iniciativ založených na soucitu.

„Díky takovýmto partnerstvím si připomínáme, že vytváření pozitivního dopadu nevyžaduje vždy rozsáhlé programy. Může začít empatií a ochotou věnovat svůj čas," řekl Steven Xie, výkonný ředitel nadace Vantage Foundation. „Každá dobrovolnická aktivita je krokem k laskavějšímu a otevřenějšímu světu."

O nadaci Vantage Foundation

Nezávislá charitativní organizace Vantage Foundation byla založena v roce 2023 v technologickém centru McLaren ve Velké Británii. Nadace spolupracuje s různými organizacemi po celém světě, jako jsou například indonéská firma Grab, nigerijská organizace The iREDE Foundation, malajsijská organizace Teach For Malaysia a brazilská organizace Instituto Claret. Podporuje tak smysluplné sociální iniciativy.

Více informací naleznete na webové stránce www.vantage.foundation.

