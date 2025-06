Dobršská brána se letos otevře kontrabasu. Vstoupí do ní světové hvězdy Petros Klampanis, Scott Mulvahill, Mats Eilertsen nebo Nenad Vasilić

Každý ročník festivalu se zaměřuje na konkrétní nástroj; stejně jako loni to byly housle, letošní, již devátý ročník hudební události podtrhne sílu zvuku kontrabasu. Festival, který nabízí experimentální současný jazz, etno, ale i hudbu s přesahy do klasiky nebo popu, znají příznivci nejen jazzu z mnoha zemí světa. Na relativně malých pódiích mohou příchozí poslouchat muzikanty, jinak hrající pro neporovnatelně větší publikum. I to je specifikum tohoto malého velkého festivalu.

V historických kulisách vzácných památek se představí uznávaný řecký kontrabasista, skladatel a producent Petros Klampanis s projektem Laten Info, z USA pak přijíždí frontman, písničkář, světově uznávaný kontrabasista a multiinstrumentalista Scott Mulvahill s projektem DataBass, v popředí evropského jazzu je již dlouho i Nenad Vasilić, který se svým triem naváže na bohatou tradici balkánského folklóru.

Severskou hudbu tentokrát zastupuje nejvýraznější kontrabasista na norské jazzové scéně současnosti Mats Eilertsen, který představí svůj zcela nový sólový projekt «1». Ze sousedního Polska na festival přijíždí jazzový kontrabasista Marcin Oleś, který patří se svým bratrem Bartolmiejem k nejkreativnějším umělcům na polské jazzové scéně. Další sousední zemi – Slovensko – bude zastupovat trio mladého kontrabasisty Roberta Ragana. A konečně z Rakouska na festival zavítá Peter Herbert, který se aktuálně úspěšně pohybuje v oblasti improvizované hudby.

Českou republiku na festivalu zastupuje například uskupení HlaskontraBas Oktet, letošní finalista českých hudebních cen Anděl, vítěz ankety Česká jazzová sklizeň 2025 nebo Klára Pudláková se smyčcovým uskupení MAOMAH.

Dobršská brána tak opět přináší do Pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 15. a 16. srpna i vy!

Vstupenky na celý festival jsou již v prodeji na www.goout.net.

O úvodní koncert festivalového programu se v pátek 15. srpna postará v sakrálním prostoru místního kostela Zvěstování Páně rakouský kontrabasista Peter Herbert s projektem Naked bass II, který je všestranným skladatelem s díly pro různé orchestry a komorní soubory a jeho práce je dobře zdokumentována na více než 170 nahrávkách.

Na něj již na hlavním zámeckém pódiu navazuje se svým triem polský kontrabasista Marcin Oleš. Bratři Oleśovi - kontrabasista a bubeník – hrají s kosmickou představivostí a bezkonkurenčním hudebním citem. K účasti na projektu Koptycus pozvali Dominika Strycharského, významnou osobnost polské improvizované hudební scény, flétnistu, zpěváka a skladatele. Strycharski je jedním z mála, komu se podařilo úspěšně zakomponovat zobcovou flétnu do jazzu.

Norský kontrabasista, skladatel a kapelník Mats Eilertsen je dobršskému publiku dobře známý z počátečních ročníků festivalu. Tentokrát se vrací, aby přestavil první album s příznačným názvem Mats Eilertsen «1», vydané na jeho vlastním labelu Hemli na jaře 2025. Album nabízí soustředěné, čisté písně s hojným využitím smyčce, se zkoumáním basových zvuků a možností, inspirovaných lidovými hudebními zvuky a kvalitami, hlavně akustické a sólové, ale s některými overduby a použitím jemných elektronických efektů. O tom se diváci mohou přesvědčit, navrátí-li se opět na koncert do zdejšího kostela.

Páteční program uzavře v pozdní večer opět na hlavním zámeckém podiu srbský kontrabasista Nenad Vasilić. Repertoár tria dnes tvoří především autorské skladby jeho a jeho dlouholetého partnera Marka Zivadinoviče. Tyto působivé melancholické, dynamické, lyrické,perkusní, frenetické, či romantické, melodie mají rysy nových standardů.

V sobotu 16. srpna si přijdou na úvod festivalového programu na své milovníci kombinace zvuku kontrabasu a lidského hlasu v podání HlaskontraBas oket. Uskupení se vrací zámecké podium do Dobrše po pěti letech od chvíle, kdy právě zde mělo svou světovou premiéru, a to již jako etablovaný jazzový soubor, vítěz hudební ankety Česká jazzová sklizeň 2025 či finalista letošního ročníku hudebních Andělů. Projekt Kaleidoscapes vznikl v létě 2023 na Islandu, zavede v devíti skladbách posluchače na hudební cesty krajinami tajemnými, křehkými, divokými i krásně melancholickými. Skladby přímo pro Hlaskontrabas napsali přední skladatelé soudobé hudby z Norska, Islandu Izraele a z České republiky. A právě norský skladatel a kontrabasista Mats Eilertsen se připojí k oktetu na dobršském pódiu.

V komorním prostoru kostela se v sobotním programu představí slovenské trio kontrabasisty Roberta Ragana mladšího s projektem Turns, který je výsledkem spolupráce se dvěma nejlepšími slovenskými jazzovými muzikanty – Klaudiem Kováčem na klavír a Peterem Solárikem na bicí. Album se skládá z původních Raganových skladeb a odráží živou sbírku různých hudebních nálad, interpretovaných v moderním jazzovém jazyce.

Již tradičně je situován jeden z festivalových koncertů do přírodního prostředí okolo zvonice sv. Jana a Pavla. Tentokrát zde odehraje premiéra mezinárodního improvizačního tria ve složení předních evropských kontrabasistů, Petra Tichého, Nanada Vasiliće a Matse Eilertsena. Koncert slibuje prolínání hudebních vlivů různých evropských jazzových škol i hudebních kultur jednotlivých protagonistů.

Na hlavní zámecké pódium v podvečer vystoupí mladý americký kontrabasista, zpěvák Scott Mulvahill, průkopník zvuku zaměřeného na jeho hlas a kontrabas, když otevírá novou půdu debutem svého zakázkově navrženého DataBassu, revolučního nástroje kombinujícího tradiční kontrabas s výkonem MIDI samplování. DataBass rozšiřuje možnosti kontrabasu a maže hranice toho, co lze dosáhnout jako sólový umělec.

Naposledy se v rámci letošního festivalového programu může publikum vrátit do kostela, kde se představí jediná kontrabasistka letošního ročníku Klára Pudláková v uskupení MAOMAH. Čtveřice muzikantů hledá hudební mystérium všemi dostupnými prostředky. Nebojí se ždímat emoce tím nejpřímočařejším způsobem, ani svobodně běsnit a experimentovat. Hlavní cestu k mystériu ale vnímá ve svobodě, kterou v hudbě představuje improvizace.

Závěrečný koncert festivalu se odehraje již tradičně v pozdní sobotní noci na podiu s v pozadí slavnostně osvětlenou budovou zámku a tvrze. Postará se o něj kontrabasové eso, světově uznávaný řecký hudebník Petros Klampanis, kterého doprovodí estonský pianista Kristijan Randalu a americký hráč na bicí izraelského původu Ziv Ravitz. V projektu Latent Info prozkoumají suverénní hudebníci říši nevysloveného a přehlíženého. Je to pocta nevyjádřeným emocím, nevyřčeným slovům a rozhovorům, které nikdy nenašly svůj hlas. Zaměří se na krásu a sílu nepovšimnutého, které slouží jako připomínka toho, že i ty nejjemnější nuance mohou utvářet náš svět.

Program festivalu Dobršská brána 2025

Pátek 15. 8. 2025

0 Zahájení festivalu 15:30 kostel

1 Peter Herbert Solo / AUT 16:00 kostel

2 Marcin Oleś Trio / POL 17:30 zámek

3 Mats Eilertsen Solo / NOR 19:15 kostel

4 Nenad Vasilič Trio / SRB 21:00 zámek

Sobota 16. 8. 2025

0 Zahájení výstavy | galerie CoCo 11:00 zámek

1 HLASkontraBAS Oktet / CZE 13:30 zámek

2 Robert Ragan jr. Trio / SVK 15:00 kostel

3 Tichý – Eilertsen – Vasilić Trio / CZE, NOR, SRB 16:30 zvonice

4 Scott Mulvahill Solo / USA 18:00 zámek

5 Klára Pudláková / Maomah / CZE 19:30 kostel

6 Petros Klampanis Trio / GRE 21:00 zámek

Podrobné informace ke koncertům a vstupenky jsou k dispozici na webu dobrsskabrana-fest.cz.

Videa:

• Petros Klampanis / Latent info

promo video https://www.youtube.com/watch?v=yuidzAjks40

• Nenad Vasilić

promo video https://www.youtube.com/watch?v=d1gT-uwiIK8&list=PLcW5g6efJLLCSpDKbtsMUGWkAPDKiU3XZ

• Scott Mulvahil

promo video https://www.youtube.com/watch?v=RaMOmGnv208

• Hlaskontrabas Oktet

promo video https://www.youtube.com/watch?v=B4DlXHyglEI

• Klára Pudláková / MAOMAH

promo video https://www.youtube.com/watch?v=8njgOgke4OA

• Mats Eilertsen

promo video https://www.youtube.com/watch?v=qTlcEe2AcLU

Hi-res fotografie: https://drive.google.com/drive/folders/1qB7KlpYEkDTpn5MRcktxRV1B0oaOdihc?usp=drive_link

Kontakt pro press:

Ivo Kraml, MHF Dobršská brána

E: production@dobrsskabrana-fest.cz

Kontakty:

Programový ředitel, dramaturgie hudba

Ivo Kraml: info@dobrsskabrana-fest.cz

Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s. (pořadatel festivalu)

e-mail: info@dobrs.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.