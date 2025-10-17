Dobrý skutek v krvi: Giving Tuesday vyzývá firmy a jednotlivce k darování krve

V České republice daruje krev zhruba 250.000 lidí ročně, z toho aktivních pravidelných dárců je přibližně 230.000. Část z nich však pomalu stárne a každoročně je potřeba získat kolem 25.000 nových, kteří je nahradí. Cílem iniciativy je připomenout, že darování krve je jedním z nejdostupnějších a nejúčinnějších dobrých skutků vůbec.
„Darování krve je symbolem štědrosti, která nic nestojí, ale má nevyčíslitelnou hodnotu. V době, kdy si lze téměř všechno koupit, zůstává darování krve jedním z mála skutků, které nelze ničím nahradit. Darovat krev znamená dát část sebe. Pravidelní dárci jsou nenahraditelnou součástí systému, který zachraňuje tisíce životů ročně. Tato výzva propojuje firmy, instituce i jednotlivce k pomoci druhým. Věříme, že i díky Giving Tuesday se z jednorázového rozhodnutí může stát dlouhodobý zvyk,“ doplňuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která hnutí Giving Tuesday v Česku zastřešuje.
Zapojte se do výzvy Dobrý skutek v krvi Výzva je otevřená všem – firmám, školám, institucím i jednotlivcům. Každý se může zapojit samostatně nebo zorganizovat společné darování s kolegy. Na webu www.givingtuesday.cz/dobry-skutek-v-krvi jsou k dispozici návody, jak darování krve ve firmě zorganizovat i jak se na odběr připravit.
„Darování krve je nejčistší forma pomoci – trvá jen pár minut, ale může rozhodnout o životě druhého člověka. I malý krok, jako je jeden odběr, má obrovský dopad. Každý, kdo daruje, se stává součástí záchranného řetězce, bez kterého by medicína nemohla fungovat. Jako lékař si hluboce vážím každého, kdo daruje svůj čas a svou krev na pomoc jiným,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Češi a odběry: Pět transfuzí za život
Každý pátý člověk během života potřebuje krevní pomoc. Průměrný Čech dostane až pět transfuzí a dvanáct dávek léků vyrobených z krve. Každý odběr může zachránit až tři lidské životy, přitom trvá přibližně 10 minut a zdravého dárce nijak neohrožuje. Zatímco muži mohou darovat krev až 5× ročně, ženy 4×.
Darování krve je nejen projevem solidarity, ale i příležitostí pro zaměstnavatele, jak posílit firemní kulturu a ukázat společenskou odpovědnost v praxi. Jedním z odběrných míst bude pražská Brumlovka, sídlo řady členů Asociace společenské odpovědnosti, kteří se také rozhodli zapojit. Darovat krev plánují i zaměstnanci krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Iniciativu podporuje i známý lékař Tomáš Šebek: „Viděl jsem trpět lidi, kteří na krev marně čekali. A někteří se ani nedočkali. Krev je nejuniverzálnější lék, který dokážeme nabídnout, a přitom je neustále nedostatkový. Jediná možnost, jak pomoci, je darovat,“ říká Tomáš Šebek, chirurg, účastník humanitárních misí a zakladatel neziskové organizace Ministr zdraví.
10 let Giving Tuesday
Giving Tuesday je celosvětové hnutí štědrosti a dobrých skutků, které vzniklo v roce 2012 v USA. V Česku se slaví od roku 2016 a za deset let inspirovalo stovky tisíc lidí, firem i organizací k dobrým skutkům. Během uplynulé dekády darovali lidé na Giving Tuesday v Česku přes půl miliardy korun a vykonali nepřeberné množství projevů solidarity. Národním ambasadorem pro Česko je Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), největší iniciativa společenské odpovědnosti a udržitelnosti u nás. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost ČEPS, partneři Albatros Media a Skupina ČEZ.
Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti
