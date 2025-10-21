Dochází vám nápady na zdravé svačiny? Rostlinní hrdinové Alpro Kids přicházejí na pomoc!

něco, co dětem chutná, ale zároveň má smysl i z nutričního hlediska. Produkty jsou na bázi ovsa a sóji, obsahují rostlinné bílkoviny, vápník, vitaminy D2, B2 a ovesné výrobky jsou také zdrojem vlákniny,“ vysvětluje Jana Petrová, Head of Plant Based Danone CEE. „Nepřidáváme do nich žádná umělá aromata, konzervanty ani barviva - jednoduché složení, které rodiče ocení,“ dodává.
Novinka zahrnuje rostlinné nápoje a dezerty v přizpůsobených dětských porcích, například ovesný nápoj s čokoládovou příchutí, sójový jahodový nápoj či rostlinnou alternativu jogurtu na bázi sóji s vanilkovou a jahodovou příchutí. Všechny produkty jsou přirozeně bez laktózy, jsou zdrojem rostlinných bílkovin a jsou obohacené o vápník, jód a důležité vitamíny pro zdravý růst a vývoj.
Zdravé svačiny s Alpro Kids: 3 jednoduché tipy, které si děti oblíbí
Pokud hledáte inspiraci, jak zařadit Alpro Kids do každodenní rutiny, přinášíme tři tipy, které zvládnete připravit i během ranního shonu:
1. Rostlinný power box - do krabičky dejte Alpro Kids vanilkový dezert, pár kousků ovoce (např. hrozny nebo jahody) a hrst celozrnných krekrů. Vyvážená svačina, která zasytí a zároveň osvěží.
2. Čokoládový shake pro superhrdiny - Alpro Kids ovesný nápoj s čokoládovou příchutí rozmixujte s banánem. Rychlý nápoj plný energie na odpolední svačinu.
3. Jahodové duo na cesty - zkombinujte Alpro Kids jahodový dezert s mini palačinkami nebo ovesnými sušenkami. Skvělá alternativa ke klasickým sladkostem.
Když zdraví chutná a rostlinní hrdinové ožívají
Impulsem pro uvedení nové řady Alpro Kids byla rostoucí poptávka rodičů po zdravějších, výživově vyvážených alternativách pro děti. Rodiče stále více sledují složení a výživové hodnoty produktů, ale zároveň chtějí, aby dětem jídlo skutečně chutnalo. Alpro Kids tuto dilemu řeší - spojuje skvělou chuť, čisté složení a hravý svět postaviček Alpro Heroes, které děti motivují k zodpovědnějším volbám.
„Při přípravě Alpro Kids jsme chtěli, aby produkty nebyly jen vizuálně atraktivní, ale především chutné. Často totiž koluje mýtus, že co je zdravé, dětem nechutná. Proto jsme produkty testovali přímo s dětmi a zpětná vazba byla jasná - nejenže se jim líbí vzhledově, ale skutečně jim chutnají,“ říká Jana Petrová.
Obaly Alpro Kids jsou navíc hravé a interaktivní, s QR kódem, který po naskenování odhalí mobilní hru s Alpro Heroes. Děti si tak mohou vybrat svého rostlinného hrdinu a plnit výzvy, které je provázejí světem zdravých rostlinných potravin.
První rostlinná řada pro děti v CEE regionu a zážitková kampaň pro rodiny
Alpro Kids je vůbec první rostlinnou řadou vytvořenou speciálně pro děti v rámci regionu střední a východní Evropy. Na slovenský a český trh přichází jako součást postupného uvedení této novinky po celé Evropě, s cílem nabídnout rodičům zdravé, výživově vyvážené a chutné rostlinné alternativy pro děti, ukázat jim cestu k flexitariánství a podpořit pestrost jídelníčku.
Uvedení doprovází komplexní marketingová a zážitková kampaň, digitální podpora na platformách Meta a YouTube, která propojuje svět rostlinného stravování s rodinnou zábavou. Součástí jsou PR aktivity, spolupráce s tvůrci obsahu, interaktivní zážitky pro děti a speciální pozice v prodejnách, které hravou formou přibližují hodnoty značky Alpro nejmladším členům rodiny.
„Chceme, aby se zdravé stravování stalo přirozenou součástí každodenního života dětí. Proto přinášíme produkty, které jsou nejen výživné, ale i zábavné a inspirativní. A pokud děti zjistí, že zdravé může být i chutné, je to pro rodiče výhra,“ uzavírá Jana Petrová.
O Alpro Kids
Alpro Kids představuje novou generaci rostlinných produktů pro děti, hravou, chutnou a nutričně vyváženou. Je vhodná jako součást pestrého jídelníčku dětí od 4 let, jako školní svačina, odpolední občerstvení nebo doplněk ke snídani.
Více informací najdete na https://www.alpro.com/cz/collection/kids
Zdroj: Danone