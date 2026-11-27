Přítomnost autosedačky v autě ještě neznamená, že dítě cestuje bezpečně. Zákonná povinnost je v České republice definována pro děti menší než 150 cm nebo lehčí než 36 kg. Takové děti musí mít adekvátní zádržný systém upevněný podle návodu výrobce. Průzkum IPSOS, který se realizoval na jaře roku 2026 v rámci projektu Cestujte s dětmi bezpečně, však potvrdil, že návod dočte málokdo, pouze 35 % uživatelů. Špatně nainstalovaná sedačka, povolené pásy nebo zimní bunda pod pásem přitom mohou při nehodě vést k těžším následkům na zdraví. Aby silniční kontroly a preventivní akce nehleděly pouze na to, zda sedačka je, nebo není, navštívili partneři kampaně Cestujte s dětmi bezpečně crash-lab německého CYBEXu, výrobce dětských autosedaček.
"S tím, že jsou děti špatně připoutané, se při své práci setkáváme dnes a denně. Právě proto kampaň Cestujte s dětmi bezpečně vznikla. Chceme, aby policisté, besipáci i preventisté mohli dát rodičům tu "nevyžádanou" radu", jak autosedačku správně používat," říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.
Nový standard silniční kontroly
Čeští policisté a pracovníci BESIPu na exkurzi viděli, jak se dětské autosedačky vyvíjejí a testují a co všechno rozhoduje o tom, zda dítě při nehodě ochrání. Cílem je přenést tyto poznatky do každodenní praxe, aby se při silničních kontrolách i preventivních akcích nehledělo jen na přítomnost sedačky, ale hodnotilo se i její správné použití.
Kontrolní body zahrnují pět klíčových oblastí: zda je sedačka správně nainstalována a nepohybuje se; zda odpovídá především výšce konkrétního dítěte; zda je dítě správně usazeno; zda jsou pásy dostatečně utaženy; a zda mezi dítětem a pásem není tlustá zimní bunda nebo jiná překážka správného dotažení.
Zvláštní důraz účastníci věnovali tématu přepravy dětí proti směru jízdy. Odborníci se shodují, že dítě by mělo cestovat v sedačce otočené zády ke směru jízdy co nejdéle, jak to sedačka a tělesné parametry dítěte umožňují. Jde o jeden z nejúčinnějších způsobů, jak ochránit hlavu, krk a páteř dítěte při čelním nárazu.
Crash test na vlastní oči
Součástí exkurze byl crash test jedinečné autosedačky s integrovaným airbagem z nové řady S-line. Oproti původní řadě T-line u ní došlo ke zmenšení pultíku a dalším úpravám. Po nehodě si účastníci mohli airbag i osahat, což uvítali. Pro policisty a besipáky šlo o názornou ukázku toho, jak sedačka při nehodě pracuje a proč záleží na jejím správném použití. Autosedačka s integrovaným airbagem je variantou pro rodiče, kteří chtějí děti otočit dříve po směru jízdy, než je doporučované minimum 105 cm.
Exkurze se uskutečnila v Bayreuthu v sídle společnosti CYBEX, která účastníkům otevřela dveře svého crash-labu a představila podrobné informace o vývoji a testování dětských autosedaček. "Děkujeme Týmu silniční bezpečnosti za organizaci a CYBEXu za mimořádně otevřené přijetí a ochotu sdílet odborné znalosti, které přímo přispějí k vyšší bezpečnosti dětí na českých silnicích," říká Tomáš Nejedlo, zástupce vedoucího BESIP Ministerstva dopravy ČR, který byl účastníkem exkurze.
"Můžeme mít sebelepší produkt, ale pokud rodiče dělají chyby při instalaci a usazení dítěte, nemůže svou funkci splnit. Spolupráce s partnery, jako jsou Policie ČR nebo BESIP, si proto velmi vážíme. Právě díky nim se správné používání sedaček dostane k rodičům," dodává Martin Poš, zakladatel společnosti CYBEX.
Reakce na kritiku veřejnosti
Policie ČR se na sociálních sítích opakovaně setkává s výtkou, že silniční kontroly se soustředí výhradně na přítomnost autosedačky, nikoli na kvalitu jejího použití. Tato iniciativa je přímou reakcí na tuto kritiku a signálem, že bezpečnost dětí v autě je téma, které si zaslouží hlubší pozornost než formální zaškrtnutí kolonky. Celá exkurze byla natočena pro interní vzdělávací účely. Vzniklý materiál bude sloužit ke školení dalších zástupců Policie ČR a Ministerstva dopravy ČR, aby se nové poznatky a přístup ke kontrole dětských zádržných systémů mohly šířit systematicky napříč celou republikou, bez nutnosti opakovat zahraniční cestu.
"Poznatky z exkurze využijeme při vzdělávání preventistů a předáme je dál i v rámci vzdělávání policistů dalších útvarů prostřednictvím intranetu Policie ČR. Chceme, aby se k nim dostali kolegové po celé republice," uvádí Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60243.