Dodge zahajuje v Evropě přijímání objednávek na novou generaci modelu Charger

- V Evropě jsou nyní otevřeny objednávky na novou generaci modelů Dodge Charger
- Nabídka zahrnuje čistě elektrický Dodge Charger Daytona a Dodge Charger s benzinovým motorem SIXPACK
- Nový Charger je postaven na více energetické platformě STLA Large a nabízí dva odlišné výkonnostní charakteristiky vycházející ze stejné DNA značky Dodge
- K dispozici budou dvoudveřové i čtyřdveřové verze ve stupních výbavy R/T a Scat Pack, a to jak u benzinových, tak elektrických variant
- Evropští zákazníci mohou zadávat objednávky prostřednictvím společnosti KWA, oficiálního dovozce značky Dodge pomocí tohoto odkazu
Ikona vstupuje do nové generace
Značka Dodge, která letos slaví 60. výročí, otevírá v Evropě odvážnou novou kapitolu uvedením nové generace modelu Dodge Charger, přičemž vrací na evropské silnice jeden z nejikoničtějších amerických „muscle carů“ prostřednictvím nové multi-energetické řady, která byla navržena tak, aby poskytovala výkon a charakter bez kompromisů.
Šest desetiletí po uvedení původního modelu Charger, který pomohl definovat éru muscle carů, přichází jeho osmá generace. Ta přenáší osvědčený koncept do nové éry a zároveň si zachovává nezaměnitelný charakter, design a vystupování značky Dodge. Nový Charger je k dispozici s čistě elektrickým i benzinovým pohonem a potvrzuje filozofii Dodge zaměřenou především na výkon: odlišné pohony, stejná DNA muscle caru.
Charger nové generace přichází do Evropy ve dvoudveřové i čtyřdveřové konfiguraci a kombinuje ikonické proporce, širokou karoserii a pokročilou technologii s nezaměnitelným charakterem, který vždy definoval výkonné vozy Dodge.
Jeden Charger. Dva pohony. Svoboda volby
Nová generace modelu Charger, postavená na multi-energetické platformě STLA Large, byla od samého počátku navržena tak, aby podporovala jak bateriové elektrické, tak spalovací pohony, což společnosti Dodge umožňuje nabídnout dvě odlišné interpretace moderního výkonu muscle carů.
Dodge Charger Daytona: První plně elektrický muscle car na světě
Dodge Charger Daytona představuje dosud nejpokročilejší evoluci muscle carů značky Dodge – nejrychlejší a nejvýkonnější muscle car s pohonem všech kol.
Dodge Charger Daytona, dostupný ve výbavových verzích Scat Pack a R/T, představuje plně elektrickou interpretaci muscle carů Dodge nové generace a nabízí vysoký výkon díky 100% BEV architektuře se standardním pohonem všech kol. Daytona Scat Pack představuje vrchol výkonu modelu Charger, zatímco Daytona R/T nabízí dostupnější způsob, jak zažít charakter a schopnosti muscle carů Dodge. Ve své konfiguraci Daytona Scat Pack posouvá Charger Daytona výkon na další úroveň s výkonem 500 kW (670 koní), zrychlením z 0–60 mph (0–96 km/h) za 3,3 sekundy a ujetím čtvrt míle za 11,5 sekundy díky vylepšenému nastavení výkonu.
Jako cenově dostupnější varianta nabízí model Charger Daytona v konfiguraci R/T výkon 400 kW (536 koní), zrychlení z 0 na 60 za 4,2 sekundy a čas na čtvrt míle 12,4 sekundy. Oba modely jsou poháněny 400voltovou elektrickou architekturou spárovanou s baterií o kapacitě 100,5 kWh.
Dostupný balíček Track Package pro model Charger Daytona Scat Pack zvyšuje výkon díky 16palcovým brzdovým kotoučům Brembo, červeným pevným brzdovým třmenům, rozloženým 20palcovým kolům (305 vpředu / 325 vzadu), adaptivnímu odpružení a záznamníku Drive eXperience Recorder.
Charger Daytona, postavený na vysoce výkonné architektuře s dvojitým elektrickým pohonným modulem (EDM), s jedním EDM na každé nápravě, nabízí standardní pohon všech kol, okamžitou odezvu točivého momentu a neúnavnou akceleraci za všech jízdních podmínek.
Zážitek z jízdy zůstává v centru pozornosti. Exkluzivní funkce Dodge, jako je PowerShot, aktivovaná pomocí speciálního tlačítka na volantu, poskytují krátké přívody přídavných 40 koní pro ještě agresivnější zrychlení, když je to potřeba.
Architektura podvozku byla speciálně navržena tak, aby podporovala dynamický výkon vozidla, a kombinuje přesné ovládání, stabilitu při vysokých rychlostech a jisté ovládání karoserie s odvážným charakterem, který se od muscle caru Dodge očekává.
Vizuálně přináší Charger Daytona charakteristické designové prvky, jako je inovativní přední aerodynamický průchod R-Wing a osvětlené logo Fratzog, zatímco výfuk Fratzonic Chambered Exhaust poskytuje výkonově orientovaný zvukový zážitek, který je v segmentu elektromobilů jedinečný a posiluje nezaměnitelný řev muscle caru značky Dodge.
Možnost rychlého nabíjení podporuje každodenní použitelnost, přičemž nabití z 20 na 80 % lze dosáhnout za přibližně 27 minut pomocí rychlonabíjecí stanice DC s výkonem až 350 kW, která je schopna dodávat špičkový nabíjecí výkon vozidla 183 kW (skutečné doby nabíjení se mohou lišit v závislosti na výkonu nabíjecí stanice a podmínkách prostředí). Pro řidiče na cestách může pouhých 10 minut rychlého nabíjení DC přidat až 110 km dojezdu. Na vysokonapěťovou baterii se vztahuje záruka 8 let / 160.000 km.
Interiér modelu Charger Daytona nabízí kokpit orientovaný na řidiče s kombinací výkonnostně zaměřených technologií a působivého designu. Ve výbavě nechybí kožená sportovní sedadla, ventilovaná přední sedadla, vyhřívaná sedadla, vyhřívaný volant se zploštělou horní i spodní částí, pádla pro ovládání rekuperace, přepracovaný volič převodovky ve stylu pistolové rukojeti ani systém ambientního osvětlení Attitude Adjustment se 64 barevnými variantami.
Dodge Charger SIXPACK: čistokrevný spalovací (ICE) muscle car v nové podobě
Vedle elektrické varianty bude k dispozici také Dodge Charger s motorem SIXPACK, představující spalovací podobu nové generace muscle carů Dodge. Standardně je vybaven pohonem všech kol s možností přepnutí do režimu pohonu zadních kol, který umožňuje přenést 100 % točivého momentu na zadní nápravu stisknutím jediného tlačítka.
Dodge Charger s motorem SIXPACK, který je k dispozici ve výbavových verzích Scat Pack a R/T, je vybaven 3,0litrovým řadovým šestiválcovým benzínovým motorem Hurricane s dvojitým turbodmychadlem a pohonem všech kol. Ve výbavě Scat Pack je Charger s motorem SIXPACK vybaven variantou motoru s vysokým výkonem (H.O.), která poskytuje 550 koní, zrychlení z 0 na 60 mph (0–96 km/h) za 3,9 sekundy a čtvrt míle za 12,2 sekundy, spolu se zvýšeným točivým momentem a vylepšenými výkonovými schopnostmi. V konfiguraci R/T představuje motor SIXPACK v modelu Charger cenově výhodnější variantu s výkonem 420 koní, zrychlením z 0 na 60 za 4,6 sekundy a časem na čtvrt míle 12,9 sekundy, přičemž nabízí silnou akceleraci a rovnováhu mezi účinností a výkonem.
Nová konfigurace řadového šestiválce s dvojitým turbodmychadlem kombinuje moderní techniku s autentickým charakterem muscle caru a nabízí silnou akceleraci, okamžitou odezvu a nezaměnitelný charakteristický zvuk motoru značky Dodge.
Zavedení pokročilého pohonu všech kol je jedním z nejvýznamnějších technických milníků pro řadu Charger. V kombinaci s možností zapínání pohonu zadních kol na požádání dává zákazníkům jistotu při řízení 500koňového muscle caru za jakýchkoli povětrnostních podmínek a zároveň zlepšuje zrychlení z místa. Ať už poskytuje maximální trakci pro sebevědomé starty na drag stripu, nebo přepíná do režimu pohonu s převahou zadních kol, který podporuje optimální výstup energie pro driftování a donuty, model Charger ztělesňuje všestrannost a charakter pravého muscle caru.
Funkce zaměřené na výkon, jako je Launch Control, navržená pro opakovatelné a konzistentní starty z místa s pěti volitelnými úrovněmi intenzity rozjezdu, a Line Lock, která umožňuje kontrolované zapojení zadních kol v přípravě na burnouty s kouřícími pneumatikami pouhým stisknutím tlačítka, dále posilují nekompromisní výkonnostní charakter modelu Charger a jeho kořeny v zrychlení v přímém směru a vzrušení ovládaném řidičem.
Charger s motorem SIXPACK, který sdílí stejnou architekturu STLA Large jako Charger Daytona, kombinuje široké proporce, agresivní postoj a pokročilou konstrukci podvozku s kokpitem navrženým s ohledem na zapojení řidiče a pohlcující zážitky z výkonu.
Zakořeněno v DNA značky Dodge: výkonové technologie pro spalovací motory a elektromobily
Napříč variantami se spalovacím motorem i čistě elektrickými integruje Charger nové generace klíčové výkonové technologie značky Dodge, které jsou navrženy tak, aby do centra pozornosti postavily řidiče. Díky několika jízdním režimům se charakter vozu plynule přizpůsobuje každodennímu ježdění i výkonnějšímu využití, což ovlivňuje odezvu plynu, pocit z řízení a celkové chování vozu.
Pro řidiče, kteří hledají ještě poutavější zážitek, jsou k dispozici konfigurace zaměřené na okruh a závodní volby, které jsou navrženy tak, aby plně využily schopnosti Chargeru, podporovaly scénáře jako zrychlení v přímém směru a dynamickou jízdu a zároveň posilovaly nekompromisní zaměření modelu na výkon. Technologie, jako je Drive Experience Recorder pro model Charger Daytona Scat Pack, umožňují zaznamenávat a přehrávat jízdy jak při drag racingu, tak při okruhových závodech, což posiluje zaměření celé modelové řady Chargeru na výkon inspirovaný okruhy.
Charger přichází do Evropy
V Evropě byla konfigurace pro uvedení na trh vyvinuta tak, aby splňovala očekávání ohledně výkonu, komfortu a technologií u obou pohonných jednotek – konkrétně u výbavových verzí Plus pro modely Scat Pack i R/T.
Mezi dostupné funkce ve výbavových verzích Plus patří:
- 20palcová kola s celoročními pneumatikami
- Elektricky nastavitelná přední sedadla v 8 směrech, elektricky nastavitelná přední sedadla v 12 směrech pro Daytona Scat Pack
- Osvětlené kliky dveří a aktivace osvětlení při přiblížení s uvítacím světlem Dodge
- 64barevné vnitřní osvětlení Attitude Adjustment
- Prémiové LED světlomety a LED osvětlení po celé šířce vozu
- Bezdrátová nabíjecí podložka
- 16palcový digitální přístrojový panel
- 360° kamerový systém s pohledem z pneumatiky na obrubník
- Head-Up Display (HUD)
Mezi další volitelné prvky pro model Charger patří:
- Balíček Blacktop s tmavým povrchem kol, tmavými vnějšími emblémy a koncovkami výfuku
- Pevná panoramatická skleněná střecha
- 18-reproduktorový audiosystém Alpine Pro
- Sportovní sedadla s vysokým opěradlem
- Sedadla v démonicky červené barvě („Demonic Red“)
Modely Charger Daytona i Charger s motorem SIXPACK jsou vybaveny systémem I-DUV pro konektivitu Dodge, který umožňuje sledování vozidla v reálném čase, upozornění při opuštění vymezené oblasti („geofencing“), detekci odcizení a u elektrických verzí také funkce související s nabíjením.
Součástí nabídky je také komplexní sada pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, včetně asistovaného řízení úrovně 2, detekce mrtvého úhlu, rozpoznávání dopravních značek, detekce únavy řidiče a automatického nouzového brzdění.
„Charger nové generace přivádí svaly Dodge do nové éry, aniž by ztratil to, co z něj původně udělalo ikonu: postoj, výkon a emocionální jízdu,“ řekl Fabio Catone, vedoucí značky Dodge v Evropě. „Díky verzím s čistě elektrickým i benzínovým pohonem dává nový Charger evropským zákazníkům možnost vybrat si vlastní vyjádření svalnatého výkonu, přičemž zůstává věrný DNA, která definuje Dodge.“
Dostupnost v Evropě
Evropští zákazníci si nyní mohou objednat Dodge Charger Daytona (Scat Pack a R/T) a Dodge Charger s motorem SIXPACK (Scat Pack a R/T) prostřednictvím evropského oficiálního dovozce KWA a jeho sítě oficiálních prodejců, zatímco zákazníci si mohou vozidla prohlédnout podrobněji na oficiálních stránkách Dodge a zažít komunitu Dodge (která nyní zahrnuje i evropské aktivity) na stránkách Dodge Garage.
Zákazníci, kteří si zakoupí nový model, obdrží certifikát pravosti podepsaný generálním ředitelem společnosti Dodge Mattem McAlearem, který potvrzuje, že se jedná o oficiální model z autorizované evropské sítě, a exkluzivní uvítací balíček, který symbolizuje začátek jejich cesty jako majitelů vozu Dodge. Navíc v rámci úvodní fáze budou zákazníci, kteří se rozhodnou pro plně elektrický model Charger Daytona, při nákupu domácí nabíjecí stanice a instalace od společnosti Free2move těžit ze speciální ceny.
Ceny začínají na 66.000 EUR. První dodávky se očekávají od září 2026.
Tiskovou sadu se všemi fotografiemi najdete zde.
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Zdroj: Dodge