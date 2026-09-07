Dog & Cat TV míří do Česka. Nový kanál pro všechny se čtyřnohým parťákem

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Praha 7. září 2026 (PROTEXT) - Psi a kočky jsou pro mnoho z nás dávno víc než jen domácí mazlíčci. Jsou členy rodiny, parťáky pro každý den a někdy také hlavními hrdiny našich telefonních galerií. Právě o nich je nový televizní kanál Dog & Cat TV, který se v České republice představí 1. září 2026. Diváci jej najdou na platformách Vodafone TV a SledovaniTV. Celý program bude kompletně v češtině a nabídne zábavu pro celou rodinu.

Dog & Cat TV přichází na český trh s jednoduchou myšlenkou: nabídnout místo, kde se milovníci psů a koček dozví něco nového, pobaví se a zároveň si užijí příběhy, kterými se inspirují nebo je dobře znají ze svého vlastního života. Program je postavený na kombinaci odborných informací a rad, emocí a zábavy a je koncipovaný tak, aby zaujal jednotlivce i celou rodinu, majitele zvířat i jejich fanoušky.

„Původem pocházím z České republiky a jsem velice potěšena, že se Dog & Cat TV po úspěšném uvedení na Slovensku dostává také na český trh. Česká republika má hluboce zakořeněnou kulturu domácích mazlíčků, kde psi a kočky hrají ústřední roli v každodenním rodinném životě. Příchod Dog & Cat TV dokonale zapadá do této dynamiky. Je to tematická, rodinně orientovaná a vysoce kvalitní nabídka, která odpovídá očekáváním českých diváků,“ říká Nela Pavlousková, generální ředitelka TV Channels, SECOM Group.

Z Francie až do Česka

Česká republika je už čtvrtým evropským trhem, na který Dog & Cat TV vstupuje. Kanál byl nejprve uveden ve Francii na platformách Free a CANAL+, následovalo Nizozemsko s KPN a v červnu 2026 také Slovensko, kde je dostupný prostřednictvím Orange TV.

Rozšíření do dalších zemí podle provozovatelů potvrzuje rostoucí zájem o obsah věnovaný domácím zvířatům. A není divu. Péče o psy a kočky, jejich zdraví, výživa, výchova i společné soužití se staly výraznou součástí životního stylu současných domácností.

„Jsme nadšení, že Dog & Cat TV přinášíme také na české obrazovky. Život s domácími mazlíčky je velmi aktuální společenské téma, které rezonuje mezi diváky všech věkových kategorií. Náš kanál na tuto poptávku reaguje bohatým programem, kompletně v češtině, plným informací, odborných rad, emotivních a inspirativních příběhů i zábavy. Do budoucna bychom rádi zařadili také vlastní lokální produkci,“ doplňuje Eva Sedláčková za Channels, obchodní a marketingové zastoupení pro český a slovenský trh.

Když chcete svému mazlíčkovi opravdu rozumět

Program Dog & Cat TV stojí na čtyřech hlavních pilířích. Informovat, radit, dojímat a bavit.

Diváci se mohou těšit na reportáže ze světa psů a koček, příběhy jejich majitelů, ale také na praktické rady specialistů z oblasti zdraví, výživy nebo výcviku. Dokumentární pořady nabídnou skutečné příběhy, překvapivé objevy i iniciativy, které ukazují, jak pes či kočka dokáže změnit život člověka.

Chybět samozřejmě nebude ani odlehčená zábava. Některé pořady se inspirují populárními reality formáty a nabídnou situace, které pobaví nejen samotné chovatele, ale celou rodinu.

Mezi nové pořady patří například Nejlepší přítel psa, věnovaný nejroztomilejším psím parťákům, Nebezpeční psi, který se zaměřuje na problematické chování a jeho řešení, nebo Můj páníček je celebrita. Milovníci koček si přijdou na své v pořadu Kočičí klinika, zatímco Dokonalý pejsek nabídne pohled na cestu k dobře vychovanému psímu společníkovi.

Dog & Cat TV tak nechce být jen dalším tematickým kanálem. Jeho ambicí je vytvořit místo pro všechny, kdo vědí, že život se zvířetem přináší nejen radost a spoustu veselých historek, ale také otázky, starosti a každodenní malé výzvy.

A možná také nabídnout odpověď na jednu z nejdůležitějších otázek každého milovníka zvířat: Co nám naši čtyřnozí parťáci vlastně chtějí říct?

Dog & Cat TV bude v České republice od 1. září 2026 dostupná na platformách Vodafone TV a SledovaniTV. Program bude kompletně lokalizován do češtiny.

 

O SECOM Group

SECOM, založená v roce 2001, je mediální skupina specializující se na tematické televizní kanály a jejich rozhlasové rozšíření. Mezi její značky patří MELODY, MELODY D'AFRIQUE, MYZEN TV, MUSEUM TV nebo LE FIGARO TV. Skupina distribuuje kabelové a satelitní kanály ve více než 90 zemích a působí také v oblasti televizní produkce prostřednictvím společností BEL AIR MEDIA, KUIV PRODUCTION a LES FILMS D'ICI. Více na www.sasecom.tv.

O Channels

Channels, s.r.o. je obchodní, marketingová a televizní agentura působící na českém a slovenském trhu od roku 2011. Zaměřuje se na distribuci mezinárodních tematických televizních kanálů, marketingovou a PR podporu médií a rozvoj televizních projektů. Poskytuje komplexní služby od obchodního zastoupení a budování značek až po technickou podporu a správu EPG dat. Více na www.channels.cz.

 

Zdroj: Agentura V rukavičkách

 

 

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