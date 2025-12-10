DOGG z Holešovické tržnice vytvoří síť prodejen. Druhou pobočku má v Říčanech

"Udržitelné výrobky a unikátní koncept prodejny s možností nákupu na váhu si milovníci psů zaslouží i jinde než v Holešovicích. Těší nás, že symbolickou bránou pro naší expanzi se staly zrovna malebné Říčany," řekl Patrik Šilhavý, CEO firmy. "Dva roky jsme pracovali na vyladění sortimentu i vnitřních procesů tak, abychom si byli jistí, že je náš koncept přenositelný do dalších lokalit," dodal s tím, že v roce 2026 firma otevře minimálně jednu novou prodejnu.
Prodejna v Říčanech nabízí celý sortiment, na který jsou zvyklí zákazníci v Holešovicích. Je to krmivo převážně od českých dodavatelů, ale také například hračky, oblečení a další vybavení pro psy z přírodních a recyklovaných materiálů. Zákazníci mohou vybrané krmivo, pamlsky a doplňky výživy nakupovat také na váhu, klidně i do vlastních obalů.
Na rozdíl od pražské prodejny, která je součástí historického areálu Holešovické tržnice, ta v Říčanech se nachází ve zcela novém obchodním centru Sunny Hill. "Nejsme nákupní centrum s běžnými značkami. Zákazníkům chceme nabídnout opravdu kvalitní produkty a služby, a proto jsme si jako prodejnu chovatelských potřeb vybrali DOGG," uvedl Radek Šetlík, jednatel realitní společnosti Bohemia Rent Project C, která stojí za obchodním centrem Sunny Hill. Kromě DOGG se v něm nachází Merhautovo pekařství nebo posilovna Sky Gym.
"Rok 2025 je pro nás zlomový. Představili jsme nový e-shop, inovovanou velkoobchodní platformu a nabídku rozšířili o stovky výrobků. Dohromady s přípravami nových prodejen pro nás rok 2025 představuje skutečnou výzvu. Naší práci ale děláme s láskou a přesvědčením, které nás pohání dál," uzavírá Patrik Šilhavý.
PRODEJNY: HOLEŠOVICKÁ TRŽNICE + ŘÍČANY
ONLINE: WWW.DOGG.CZ
INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/DOGGCZ/
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/DOGGCZ