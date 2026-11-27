Španělské požadavky na energetickou síť a cíle v oblasti kapacity akumulace energie kladou nové nároky na schopnosti systémů. Španělský Národní energetický a klimatický plán (PNIEC) stanovuje cíl pro skladování energie ve výši 22,5 GW do roku 2030. Systémy pro skladování energie musí nejen ukládat elektřinu, ale také aktivně zajišťovat podporu napětí a frekvence při výkyvech v síti.
Aby vyhověl požadavkům na nasazení a spotřebu energie, integruje systém DG1000-1672kWh fotovoltaiku, systém pro skladování energie, dieselový generátor a řídicí systémy do desetistopého kontejneru pro snadnou přepravu. Ve srovnání s konvenčními řešeními dokáže snížit uhlíkovou stopu o 35 %, zkrátit lhůty realizace projektu o 5 až 7 dní a omezit rozsah elektroinstalačních prací a prací při uvádění do provozu na místě. Pro napájení využívá systém platformu 4S GFM, která koordinuje provoz systémů EMS, BMS, PCS a PMS a poskytuje aktivní podporu regulace frekvence a napětí. Doba přepnutí mezi režimem připojeným k síti a mimo síť, která činí méně než 20 milisekund, dokáže uspokojit potřeby citlivých zátěží, zatímco vestavěný oddělovací transformátor dokáže zmírnit dopad spouštění motorů. Model DG2000-2508 kWh, navržený pro rozsáhlé projekty, je rovněž vysoce integrován do desetistopého kontejneru, což umožňuje flexibilnější přepravu a efektivnější dodání, zatímco vysoce přesné stanovení stavu nabití (SOC) a dispečerské strategie založené na umělé inteligenci (AI) přinášejí vyšší výnosy. Během plánování investic dokáže nástroj EcoSizing do pěti minut provést simulací podložené dimenzování elektráren v řádu GW, což zákazníkům pomáhá porovnávat a vybírat lepší konfigurace prostřednictvím celoročních hodinových simulací, analýzy zátěže a ekonomických hodnocení.
Workshop „Na scénář orientované + GFM + AI", který se konal souběžně s výstavou, přilákal mnoho dodavatelů EPC (úsporných energetických služeb), distributorů a developerů s etablovanou místní přítomností. José Donoso, generální ředitel Španělské asociace pro solární fotovoltaiku (UNEF), se podělil o poznatky týkající se místního trhu se solární energií a akumulací, zatímco prodejní a servisní tým společnosti DoGo Power přednesl prezentace a zapojil se do diskusí o návrhu řešení pro různé scénáře spotřeby energie, podpoře napájení pomocí GFM a aplikacích umělé inteligence v plánování a provozu. Na místě se rovněž konaly slavnostní ceremonie k podpisu smluv o projektech akumulace energie se společnostmi SUNPIN, BK Energies a Integrated Energy Systems, čímž se diskuse rozšířily na konkrétní projektovou spolupráci.
V oblasti dodávek a servisu je DoGo Power schopna rychle expedovat produkty z místních skladů v Evropě, a to s podporou místních servisních týmů a techniků pokrývajících evropský trh, aby uspokojila potřeby zákazníků v oblasti efektivních dodávek a servisu přímo na místě. To také odráží vizi společnosti DoGo Power „Osvětlit svět", jejímž cílem je poskytovat zákazníkům ekonomickou, spolehlivou a stabilní zelenou elektřinu prostřednictvím profesionálních produktů a služeb.
Zdroj: DoGo
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60291.