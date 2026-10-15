DoGo Power představuje na veletrhu EcoEnergy Expo systémy pro ukládání energie podporující inteligentní sítě a posiluje tak svou přítomnost na trhu komerčních a průmyslových zákazníků

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Kyjev (Ukrajina) 15. října 2026 /PRNewswire/ - V Kyjevě byl zahájen veletrh EcoEnergy Expo 2026, přední odborná akce věnovaná rozvoji obnovitelných zdrojů energie ve východní Evropě. Pod mottem „Osvětlujeme svět" představuje DoGo Power svá řešení pro skladování energie (ESS) tvořící inteligentní sítě, která přinášejí technologie a produkty šité na míru potřebám místního komerčního a průmyslového trhu a zajišťují cenově dostupnou, spolehlivou a stabilní zelenou energii.

Ukrajina urychluje svou energetickou transformaci a zavádění obnovitelných zdrojů energie, přičemž si stanovila oficiální cíl dosáhnout do roku 2030 instalované kapacity pro ukládání energie v rozmezí 1,5 až 2 GW. Zároveň je ukrajinský zemědělský dodavatelský řetězec, jakožto jeden z hlavních světových vývozců zemědělských produktů, stále závislejší na stabilních dodávkách elektřiny a distribuovaných energetických zdrojích, což vede k rostoucí poptávce po integraci systémů pro ukládání energie do scénářů zemědělské výroby a výzkumu.

Inteligentní systém pro skladování energie společnosti DoGo Power, který tvoří součást inteligentní sítě, je navržen tak, aby řešil skutečné místní potřeby. Jeho platforma 4S hluboce integruje čtyři klíčové systémy – EMS, PMS, PCS a BMS – prostřednictvím třívrstvé architektury „dispečink-koordinace-řízení", čímž dosahuje odezvy v řádu milisekund a plynulého přepínání mezi režimy připojenými k síti a mimo síť do 20 milisekund. Systém pracuje stabilně i v prostředí se slabou rozvodnou sítí s poměrem zkratového proudu (SCR) 1 nebo vyšším. Je vybaven nástroji umělé inteligence řady Eco a pomocí inteligentních algoritmů optimalizuje dispečink energie a provozní parametry, čímž snižuje náklady na provoz a údržbu po celou dobu životnosti. To je plně v souladu s místními požadavky Ukrajiny na zvýšenou odolnost rozvodné sítě a dálkový, snadno udržovatelný provoz.

Pro scénář komerčního a průmyslového využití sdružuje vlajková loď v podobě desetistopového kontejneru o kapacitě 1,672 MWh funkce odpovídající šesti skříním ESS o kapacitě 260 kWh a více, jedné spojovací skříni, jedné skříni pro připojení k síti/odpojení od sítě a jednomu oddělovacímu transformátoru. Snižuje počáteční investiční náklady (CAPEX) o 1,2 amerického centu/Wh a záběr o 35 %, přičemž zároveň omezuje náklady na práci v terénu a zkracuje dobu realizace projektu o 5–7 dní. Jednotka funguje jako samostatná mikrosíť, podporuje vstupy z více zdrojů energie a umožňuje plynulé přepínání mezi připojením k síti a odpojením od sítě do 20 ms. Díky jemně odstupňovaným možnostem kapacity a kompatibilitě se střídači třetích stran mohou majitelé systémy správně dimenzovat a znovu využít stávající aktiva.

Souběžně s výstavou uspořádala společnost DoGo Power tematický workshop s názvem „Orientované na scénáře + tvorba sítě + AI", který svedl dohromady odborníky na síťové technologie, zemědělské výzkumné instituce a průmyslové partnery. Workshop se zabýval možnostmi využití a obchodními modely pro úložiště formující síť v rámci podpory stability sítě, koordinace distribuované energie a integrovaných zemědělských systémů typu „zdroj-síť-zátěž-úložiště", čímž vytvořil mezioborovou platformu pro průmyslovou spolupráci.

Během veletrhu uzavřela DoGo Power dohody o spolupráci se třemi klíčovými partnery. S Ústavem zahradnictví Národní akademie zemědělských věd Ukrajiny (IH NAAS) společnost plánuje v nadcházejících letech postupně nasadit více než 200 inteligentních úložišť energie pro formování sítě v jednotlivých sériích napříč výzkumnými základnami a pokusnými farmami tohoto ústavu. Takto přímo řeší problematické body, jako je ztráta testovacích dat a nestabilní výkon způsobený výpadky sítě v rámci zemědělského výzkumu, a podporuje nepřetržitý a stabilní provoz systému zemědělského výzkumu. Se svými místními průmyslovými partnery, společnostmi NotaTrade a MIF, se DoGo Power dohodla na společném poskytování spolehlivých systémů ESS a komplexních záruk servisu po celou dobu životnosti pro distribuční partnery i koncové uživatele.

DoGo Power bude i nadále spolupracovat s místními ukrajinskými průmyslovými partnery a dodávat na scénáře orientované, inteligentní produkty a řešení pro skladování energie, která podporují tvorbu energetické sítě a zvyšují účinnost, s cílem poskytovat spolehlivou technickou podporu pro stabilitu dodávek energie v zemi a přechod k zelené energetice.

 

Kontakt: He July, hechenjie@dogopower.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59636.

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