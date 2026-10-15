DoGo Power představuje na veletrhu EcoEnergy Expo systémy pro ukládání energie podporující inteligentní sítě a posiluje tak svou přítomnost na trhu komerčních a průmyslových zákazníků

Ukrajina urychluje svou energetickou transformaci a zavádění obnovitelných zdrojů energie, přičemž si stanovila oficiální cíl dosáhnout do roku 2030 instalované kapacity pro ukládání energie v rozmezí 1,5 až 2 GW. Zároveň je ukrajinský zemědělský dodavatelský řetězec, jakožto jeden z hlavních světových vývozců zemědělských produktů, stále závislejší na stabilních dodávkách elektřiny a distribuovaných energetických zdrojích, což vede k rostoucí poptávce po integraci systémů pro ukládání energie do scénářů zemědělské výroby a výzkumu.
Inteligentní systém pro skladování energie společnosti DoGo Power, který tvoří součást inteligentní sítě, je navržen tak, aby řešil skutečné místní potřeby. Jeho platforma 4S hluboce integruje čtyři klíčové systémy – EMS, PMS, PCS a BMS – prostřednictvím třívrstvé architektury „dispečink-koordinace-řízení", čímž dosahuje odezvy v řádu milisekund a plynulého přepínání mezi režimy připojenými k síti a mimo síť do 20 milisekund. Systém pracuje stabilně i v prostředí se slabou rozvodnou sítí s poměrem zkratového proudu (SCR) 1 nebo vyšším. Je vybaven nástroji umělé inteligence řady Eco a pomocí inteligentních algoritmů optimalizuje dispečink energie a provozní parametry, čímž snižuje náklady na provoz a údržbu po celou dobu životnosti. To je plně v souladu s místními požadavky Ukrajiny na zvýšenou odolnost rozvodné sítě a dálkový, snadno udržovatelný provoz.
Pro scénář komerčního a průmyslového využití sdružuje vlajková loď v podobě desetistopového kontejneru o kapacitě 1,672 MWh funkce odpovídající šesti skříním ESS o kapacitě 260 kWh a více, jedné spojovací skříni, jedné skříni pro připojení k síti/odpojení od sítě a jednomu oddělovacímu transformátoru. Snižuje počáteční investiční náklady (CAPEX) o 1,2 amerického centu/Wh a záběr o 35 %, přičemž zároveň omezuje náklady na práci v terénu a zkracuje dobu realizace projektu o 5–7 dní. Jednotka funguje jako samostatná mikrosíť, podporuje vstupy z více zdrojů energie a umožňuje plynulé přepínání mezi připojením k síti a odpojením od sítě do 20 ms. Díky jemně odstupňovaným možnostem kapacity a kompatibilitě se střídači třetích stran mohou majitelé systémy správně dimenzovat a znovu využít stávající aktiva.
Souběžně s výstavou uspořádala společnost DoGo Power tematický workshop s názvem „Orientované na scénáře + tvorba sítě + AI", který svedl dohromady odborníky na síťové technologie, zemědělské výzkumné instituce a průmyslové partnery. Workshop se zabýval možnostmi využití a obchodními modely pro úložiště formující síť v rámci podpory stability sítě, koordinace distribuované energie a integrovaných zemědělských systémů typu „zdroj-síť-zátěž-úložiště", čímž vytvořil mezioborovou platformu pro průmyslovou spolupráci.
Během veletrhu uzavřela DoGo Power dohody o spolupráci se třemi klíčovými partnery. S Ústavem zahradnictví Národní akademie zemědělských věd Ukrajiny (IH NAAS) společnost plánuje v nadcházejících letech postupně nasadit více než 200 inteligentních úložišť energie pro formování sítě v jednotlivých sériích napříč výzkumnými základnami a pokusnými farmami tohoto ústavu. Takto přímo řeší problematické body, jako je ztráta testovacích dat a nestabilní výkon způsobený výpadky sítě v rámci zemědělského výzkumu, a podporuje nepřetržitý a stabilní provoz systému zemědělského výzkumu. Se svými místními průmyslovými partnery, společnostmi NotaTrade a MIF, se DoGo Power dohodla na společném poskytování spolehlivých systémů ESS a komplexních záruk servisu po celou dobu životnosti pro distribuční partnery i koncové uživatele.
DoGo Power bude i nadále spolupracovat s místními ukrajinskými průmyslovými partnery a dodávat na scénáře orientované, inteligentní produkty a řešení pro skladování energie, která podporují tvorbu energetické sítě a zvyšují účinnost, s cílem poskytovat spolehlivou technickou podporu pro stabilitu dodávek energie v zemi a přechod k zelené energetice.
Kontakt: He July, hechenjie@dogopower.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59636.