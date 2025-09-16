Dogs & Friends: Podzimní edice největší psí akce v Holešovické tržnici již na začátku října!

Autor:
  10:30
Praha 16. září 2025 (PROTEXT) - Sobota 4. října 2025, 10:00–16:00, Hala 11 a Food Truck Point, Holešovická tržnice

Holešovická tržnice společně s DOGG zvou všechny milovníky psů na pohodový rodinný festival Dogs & Friends, který se uskuteční v sobotu 4. října 2025. Fanouškovsky oblíbená akce, jež si během posledních ročníků vybudovala silnou komunitu příznivců, nabídne i letos bohatý program pro všechny věkové kategorie i celé rodiny se čtyřnohými parťáky.

Na co se mohou návštěvníci těšit?

  • Pop-up trh s českými a slovenskými značkami pro psy (10:00–16:00)
  • Psí restaurace a pekárny (10:00–16:00)
  • Módní přehlídka se psy (11:30)
  • Pawzler Mistrovství ČR v luštění psího hlavolamu – soutěže 10:00–15:30, vyhlášení vítězů v 15:45
  • Fotokoutek a program na pódiu (10:00–16:00)
  • Food truck zóna pro páníčky
  • Speciální slevy a akce v prodejně DOGG (9:00–16:00)

Součástí festivalu bude také tradiční Meet & Greet setkání psích plemen, kde se setkají například mopsové, buldočci, ohaři, chrti nebo australští ovčáci.

Pawzler Mistrovství ČR

Do soutěže v luštění psího hlavolamu Pawzler mohou být pejsci registrováni online na www.dogg.cz nebo přímo na místě. Účast je zdarma.

Zúčastněné značky a stánky

Na místě se představí více než desítka českých a slovenských značek: BiBi Food, Lyopet, Zolly Dog Bakery, Fitmin, Parůžkov, Mopsy, Krmeni.cz, Muj.dog, Ekochlupac, Svět tlapky, RaduStyle, Propsy.shop, Woolly Wolf, Pawzler a další.

„V DOGG pouze neprodáváme produkty, ale snažíme se přispívat do komunity milovníků psů. Akce pro pejskaře pořádáme pravidelně, ale Dogs & Friends v Holešovické tržnici je bezesporu největší a nejpopulárnější. Jsem rád, že se DOGG může podílet na programu a návštěvníkům i jejich chlupatému doprovodu přinášet originální zážitky. Na podzim se všichni mohou těšit na módní psí přehlídku, kde ukážeme aktuální trendy v obojcích a oblečení pro psy. Také proběhne druhý ročník Pawzler Mistrovství ČR v luštění psího hlavolamu. Před rokem soupeřilo 67 psů a letos očekáváme účast ještě vyšší. Nemohu se dočkat skvělé atmosféry, která na Dogs & Friends vždy panuje. A hlavně se těším na všechny chlupáče,“ řekl Patrik Šilhavý z DOGG, který akci moderuje.

Časy setkání srazů plemen

10:30 hod placatí čumáčci (mops, francouzský buldoček, bostonský teriér)

12:30 hod ohaři

13:30 hod chrti a primitivové

14:30 hod pudl, cockapoo, cavapoo, labradoodle a další plemena z pudlů

15:30 hod australský ovčák

Hlavním partnerem akce je pojišťovna Direct – pojištění domácích mazlíčků. Na místě lze využít konzultace se zástupcem pojišťovny a vybrat nejvhodnější pojištění pro konkrétního čtyřnohého mazlíka.

Praktické informace
Místo konání: Holešovická tržnice, Hala 11, občerstvení Food Truck Point
Datum: sobota 4. října 2025
Čas: 10:00–16:00 (DOGG store otevřený už od 9:00)
Vstup: zdarma, akce je určena pro celou rodinu

 

Zdroj: Výstaviště Praha

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdřív ukradl značku, pak pokřikoval na kolemjdoucí. Nemírné popíjení draze zaplatí

Dost draho vyjde nezřízené popíjení alkoholu sedmadvacetiletého mladíka, který v pátek v Nádražní ulici v Třebíči ukradl přenosnou dopravní značku a o několik hodin později způsobil pohoršení na...

16. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení...

16. září 2025  15:02

Nevšední orloj v centru Brna slaví 15 let, vypadne z něj jubilejní edice kuliček

Nevšední orloj na brněnském náměstí Svobody slaví 15 let. K výročí je na čtvrtek připravená jubilejní edice kuliček v černé barvě, uvedla dnes v tiskové zprávě...

16. září 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Nevídaný objev na Pardubicku. Botanička našla v Železných horách vzácný šáchor

Na vyschlém dně rybníka ve Slavické oboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory objevila botanička z Východočeského muzea v Pardubicích vzácný šáchor Micheliův. Tento druh, který už v době...

16. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavní soud odmítl stížnost Straňáka, jenž usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Maroše Straňáka odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Straňák tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně...

16. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Den hrdinů 2025 na Výstavišti: příběhy služby veřejnosti na podcast stage i humanitární základna poprvé v Praze!

16. září 2025  14:33

Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů...

16. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

ALCOR Scientific přináší revoluci v testování ESR: Stabilita krevních vzorků prodloužena ze 4 na 28 hodin

16. září 2025  14:32

Příbram zpřísnila pravidla venčení psů ve městě

Příbram zpřísnila pravidla pro venčení psů ve městě. Vyhláška schválená na posledním jednání zastupitelstva stanovuje, že v zastavěném území lze psa venčit jen...

16. září 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

Smíchovská lávka dostane nový život. Část povede přes Jizeru, druhá se stane vstupem do muzea

Ocelová lávka nad kolejištěm smíchovského nádraží patřila téměř sto let k charakteristickým symbolům této části Prahy. Kvůli výstavbě nové čtvrti Smíchov City ale musela v roce 2023 ustoupit. V místě...

16. září 2025  14:29

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...

16. září 2025  11:42,  aktualizováno  14:19

Na hradu Lukov lidé uvidí pravděpodobnou podobu Lukrecie Nekešové z Landeka

S pravděpodobnou podobou šlechtičny Lukrecie Nekešové z Landeka, manželky Albrechta z Valdštejna, se mohou seznámit návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku. V...

16. září 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.