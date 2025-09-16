Dogs & Friends: Podzimní edice největší psí akce v Holešovické tržnici již na začátku října!

Holešovická tržnice společně s DOGG zvou všechny milovníky psů na pohodový rodinný festival Dogs & Friends, který se uskuteční v sobotu 4. října 2025. Fanouškovsky oblíbená akce, jež si během posledních ročníků vybudovala silnou komunitu příznivců, nabídne i letos bohatý program pro všechny věkové kategorie i celé rodiny se čtyřnohými parťáky.
Na co se mohou návštěvníci těšit?
- Pop-up trh s českými a slovenskými značkami pro psy (10:00–16:00)
- Psí restaurace a pekárny (10:00–16:00)
- Módní přehlídka se psy (11:30)
- Pawzler Mistrovství ČR v luštění psího hlavolamu – soutěže 10:00–15:30, vyhlášení vítězů v 15:45
- Fotokoutek a program na pódiu (10:00–16:00)
- Food truck zóna pro páníčky
- Speciální slevy a akce v prodejně DOGG (9:00–16:00)
Součástí festivalu bude také tradiční Meet & Greet setkání psích plemen, kde se setkají například mopsové, buldočci, ohaři, chrti nebo australští ovčáci.
Pawzler Mistrovství ČR
Do soutěže v luštění psího hlavolamu Pawzler mohou být pejsci registrováni online na www.dogg.cz nebo přímo na místě. Účast je zdarma.
Zúčastněné značky a stánky
Na místě se představí více než desítka českých a slovenských značek: BiBi Food, Lyopet, Zolly Dog Bakery, Fitmin, Parůžkov, Mopsy, Krmeni.cz, Muj.dog, Ekochlupac, Svět tlapky, RaduStyle, Propsy.shop, Woolly Wolf, Pawzler a další.
„V DOGG pouze neprodáváme produkty, ale snažíme se přispívat do komunity milovníků psů. Akce pro pejskaře pořádáme pravidelně, ale Dogs & Friends v Holešovické tržnici je bezesporu největší a nejpopulárnější. Jsem rád, že se DOGG může podílet na programu a návštěvníkům i jejich chlupatému doprovodu přinášet originální zážitky. Na podzim se všichni mohou těšit na módní psí přehlídku, kde ukážeme aktuální trendy v obojcích a oblečení pro psy. Také proběhne druhý ročník Pawzler Mistrovství ČR v luštění psího hlavolamu. Před rokem soupeřilo 67 psů a letos očekáváme účast ještě vyšší. Nemohu se dočkat skvělé atmosféry, která na Dogs & Friends vždy panuje. A hlavně se těším na všechny chlupáče,“ řekl Patrik Šilhavý z DOGG, který akci moderuje.
Časy setkání srazů plemen
10:30 hod placatí čumáčci (mops, francouzský buldoček, bostonský teriér)
12:30 hod ohaři
13:30 hod chrti a primitivové
14:30 hod pudl, cockapoo, cavapoo, labradoodle a další plemena z pudlů
15:30 hod australský ovčák
Hlavním partnerem akce je pojišťovna Direct – pojištění domácích mazlíčků. Na místě lze využít konzultace se zástupcem pojišťovny a vybrat nejvhodnější pojištění pro konkrétního čtyřnohého mazlíka.
Praktické informace
Místo konání: Holešovická tržnice, Hala 11, občerstvení Food Truck Point
Datum: sobota 4. října 2025
Čas: 10:00–16:00 (DOGG store otevřený už od 9:00)
Vstup: zdarma, akce je určena pro celou rodinu
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT