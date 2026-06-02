Dokážeme hrát první ligu. Úspěšné firmě musí být Česko těsné

Praha 2. června 2026 (PROTEXT) - Největší byznys summit reVize Česka, který pořádají Druhá ekonomická transformace a Hospodářské noviny, se opět rozrostl. Tentokrát se do Vindyšovy továrny v Radotíně vypravilo na 400 hostů. Za účasti prezidenta Petra Pavla, špiček českého byznysu, zástupců státu a nevládního sektoru probíhala diskuze o tom, kam a jak posunout českou ekonomiku.

Cesta na akci se odehrála již tradičně vlakem. Z Hlavního nádraží v Praze do Radotína vyrazili vystupující a panelisté konference před osmou ráno.

Event zahájili svými vystoupeními prezident republiky Petr Pavel, evropský komisař pro hospodářství a produktivitu Valdis Dombrovskis a investor a podnikatel Karel Komárek.

V některých odvětvích hrajeme první ligu. Jde například o čisté technologie, které tvoří bezmála čtvrtinu našeho exportu. Jsme lídry v nanotechnologiích, kyberbezpečnosti a velmi úspěšný je i náš inovační ekosystém či startupové prostředí,“ zdůraznil prezident ve své řeči úspěchy českého byznysu. „Chtěl bych vás ale povzbudit, aby náš byznys byl aktivnější. Dlouhodobě pozorujeme nízký zájem zapojení našich firem do aktivit EU v době, kdy tyto aktivity vznikají. Protože úspěšná Česká republika, může být pouze v integrované a silné Evropě,“ dodal.

Že se Evropa tváří tvář globální situaci proměňuje a je aktivně probyznysová zmiňoval v diskuzi s moderátorem a také účastníky konference eurokomisař Valdis Dombrovskis. „Vytkli jsme si jako cíl, abychom snížili napříč Evropou administrativní zátěž pro firmy. A to o 25 procent pro všechny a v případě středních a malých podniků má jít o 35 procent. Celková úspora by měla dosahovat pak až 37,5 miliard eur. Už nyní jsme administrativní zátěž snížili tak, že úspory dosahují 15 miliard, ale je třeba postoupit dál,“ vypočítal Dombrovskis a přidal podobný apel jako prezident: „Buďte aktivní v debatách o tom, jak zjednodušovat regulace napříč Evropou, jsme připraveni hlas byznysu vyslechnout. Přinášejte nám konkrétní překážky, které vám brání v růstu.“

Na prezidentova slova o tom, že český byznys umí hrát první ligu navázal ve svém vystoupení zakladatel investiční skupiny KKCG Karel Komárek. „Český trh je malý a mnozí to považují za nevýhodu. Ale já to beru jako příležitost. Na konci dne totiž, pokud chcete být úspěšní, vám nezbude nic jiného než expandovat. K tomu, aby se nám to dařilo více nám možná chybí jedna vlastnost zahraničních podnikatelů – odvaha a trochu drzost. A pak nám ještě chybí čas. Jsme v globálním byznysu teprve krátce, ale věřím, že za pár desítek let budou české firmy velmi úspěšné celosvětově,“ načrtl svou vizi Komárek.

Dopolední blok byl věnován panelovým diskuzím. V první z nich se řečníci věnovali právě tématu, které zvedl Karel Komárek. Tedy tomu, jak mohou české firmy prorazit na globálních trzích a stát se národními šampiony. Co odlišuje ty, kteří zůstanou dodavatelem, od těch, kteří se stanou značkou? A co potřebují české firmy od státu, investorů i vlastních lidí, aby mohly hrát první ligu?

A stejně jako od Komárka opět zaznělo: „Je nás jen deset milionů, tady ambiciózní firmě rychle dojde vzduch a musí do světa.“ Majitel Wikov Industry Martin Wichterle, spoluzakladatel Renomie Pavel Nepala a šéf Linetu Tomáš Kolář se pod vedením Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, shodli, že při expanzi je pro české firmy typické, že umějí využívat lokálního managementu. „Je to naše národní povaha, že jsme přizpůsobiví, asi těžko budeme někomu vykládat, jak to děláme u nás v zemi o 10 milionech lidech, takže umíme naopak velmi dobře využít lokální management,“ řekl Martin Wichterle.

Druhý panel si pak kladl otázku: Jak dnes vést firmu, když je nutné reagovat na globální megatrendy, AI či geopolitické zvraty nikoli v horizontu let, ale týdnů?

Vít Horký z United Founders a jeho hosté Martina Kornfeilová (spolumajitelka Kornfeil), Michal Pěchouček (rektor ČVUT) a Karel Nohejl (manažer Wonderful) mluvili o tom, že je svět dnes jen nahlížen jinou optikou. „Kdybyste se dívali na záznam hokejového zápasu hraného před 30 lety, tak vám přijde jako zpomalený film. Ale to přece neznamená, že dnešní hokejisté nemají strategii, když je ten sport rychlejší,“ dal příklad Nohejl

Zdálo by se, že nemá smysl budovat desetileté vize, když se všechno tak rychle mění. Ale opak je pravdou. Vize je podle mě například hodnotová ukotvenost. Pro mě na vysoké škole je to například kvalita. Kvalita za všech okolností,“ doplnil jej rektor Pěchouček.

O ambicích a jejich potřebě pak mluvili Martin Vohánka a Tomáš Salomon. Ukázali také, jaké cíle si může a má Česko klást a jak jich dosáhnout.

Odpolední blok nabídl 6 workshopů, kdy se každý účastník konference mohl zapojit do diskuze nad jedním z témat, které mají potenciál Česko významně posunout. Proběhla debata o reformě vysokých škol a excelenci ve vědě, o tom, jak se rozpohybovala v rámci globálních změn Evropská unie a jakým přínosem je EU Inc., mluvilo se také o rozinvestování Čechů a jakou roli v tom hraje penzijní reforma či regulace dluhopisů.

Účastníci workshopů probírali přínos českého brandu pro ekonomiku, lákání investorů a podporu exportu, zaobírali se také ekonomickou motivací obcí a vytvořením lepších podmínek pro podnikání obecně, a také na příbězích úspěšných českých firem, které těží z globálního megatrendu dekarbonizace, ukázali, co potřebuje celý byznys pro to, aby mohl víc investovat a posílit ekonomický růst.

 

Zdroj: Druhá ekonomická transformace

