Dokážete řešit krizovou situaci na železničním přejezdu?

Interaktivní vzdělávací aplikaci Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY představila v lednu 2025 nezisková organizace Asociace Záchranný kruh. Jedná se o unikátní edukační nástroj pro výuku správného chování při dopravních nehodách a jiných krizových situacích na silnicích. Uživatelé aplikace pro mobilní zařízení a počítače reagují na typické a vysoce nebezpečné situace, se kterými se mohou jako účastníci silničního provozu setkat v reálném životě. Posiluje se tak schopnost veřejnosti zvládat krizové okamžiky na silnicích rychle, správně a bez zbytečných chyb.
Nehoda na železničním přejezdu – hazard i neznalost
Nesprávná reakce řidiče při jízdě k chráněnému i nechráněnému železničnímu přejezdu se poměrně často stává příčinou dopravní nehody, většinou s fatálními následky. Podle aktuální předběžné statistiky Policie ČR týkající se nehodovosti českých silnic v roce 2025* došlo ke srážce vozidla s vlakovou soupravou na železničním přejezdu ve 120 případech a usmrceno bylo při těchto nehodách 12 lidí, což je o jeden promarněný lidský život více než v roce 2024. Mezi příčiny těchto dopravních nehod patří například nevěnování se plně řízení vozidla, nepřiměřeně riskantní jízda, ale často také neznalost pravidel silničního provozu. V každém případě dochází k hazardu a ohrožení lidských životů, v lepším případě ke zranění účastníků takové dopravní nehody.
Aplikace První u nehody nabízí bezpečné řešení
Právě tento typ dopravní nehody na železničním přejezdu lze výrazně eliminovat správným postupem účastníka na místě, a to pomocí multimediální aplikace První u nehody. Každý uživatel si tak může v bezpečném prostředí vyzkoušet své znalosti a reakce ještě před příjezdem k přejezdu nebo se snažit správně postupovat v okamžiku náhlé krizové situace na takovém místě s cílem maximálně eliminovat riziko dopravní nehody. V rámci vizuálního procesu v aplikaci volí správnou rychlost vozidla pro přejetí nechráněného přejezdu, ale také řeší kritickou situaci Auto na přejezdu, kdy se nechtěně ocitne s vozidlem v uzavřeném kolejišti chráněného železničního přejezdu. Po absolvování výukového procesu získá účastník jeho výsledek, respektive počet případných chyb, které si může opravit při umožněném opakování celé situace.
„Srážka s vlakem je, podle aktuálních údajů Policie ČR, mezi deseti nejčastějšími typy dopravních nehod motorových vozidel, a to nás jako tvůrce bezpečnostní multimediální aplikace První u nehody vedlo k jejímu vizuálnímu zpracování a zařazení mezi ostatní rizikové situace. Často jsme právě na železničním přejezdu svědky doslova hazardní jízdy neukázněných řidičů. I proto chceme prostřednictvím naší vzdělávací aplikace motivovat veřejnost k povědomí o chování a pravidlech jízdy na železničních přejezdech,“ říká k tématu Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh a dodává: „Postupně představíme i zbylé dvě nové situace s názvy Dodávka a Motorkář. Multimediální aplikace První u nehody si za uplynulý rok získala obrovskou oblibu u laické i odborné veřejnosti, a proto pevně věříme, že její neustálé rozšiřování je cestou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.“
Multimediální aplikaci PRVNÍ U NEHODY naleznete: ZDE
PROMO VIDEO ke vzdělávací aplikaci PRVNÍ U NEHODY
Vznik projektu byl možný díky financování z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a díky spolupráci celé řady subjektů.
* ZDROJ: Informace Policie ČR o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2025 ze dne 9. ledna 2026.
Interaktivní aplikace První u nehody
Aplikace První u nehody, která je součástí projektu Ty to zvládneš, pracuje realistickými interaktivními scénáři, v nichž si uživatelé mohou bezpečně vyzkoušet správný rozhodovací proces, vhodný postup u nehody i poskytování první pomoci. Součástí aplikace je také vstupní stres test stres test, který ověřuje reakce uživatele v časově omezených dopravních situacích. Díky propojení odborných znalostí záchranářů, policistů, hasičů i specialistů na bezpečnost v dopravě se aplikace rychle zařadila mezi efektivní vzdělávací nástroje pro širokou veřejnost a přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České republice. Multimediální aplikace První u nehody vstupuje do své další fáze, která je spojena s celostátní kampaní na její podporu po celé České republice. Od ledna 2026 je aplikace rozšířena o tři nové krizové situace, v nichž je opět kladen důraz především na rozhodovací proces uživatele, správně zvolený postup u nehody a poskytování první pomoci při dopravní nehodě.
O kampani Ty to zvládneš
Asociace Záchranný kruh realizuje již několik let kampaně pod hlavičkou Ty to zvládneš, ve kterých představuje inovativní instruktážně-analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod, instruktážní spoty a výuková videa z oblastí poskytování pomoci a bezpečnosti v dopravě. Více informací: www.tytozvladnes.cz
O Fondu zábrany škod
Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádějí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.
Zdroj: Vizus