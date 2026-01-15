Dokážete řešit krizovou situaci na železničním přejezdu?

Autor:
  13:48
Praha 15. ledna 2026 (PROTEXT) - Aplikace První u nehody nově nabízí významné rozšíření pro své uživatele. Začátkem ledna 2026 byly uvedeny tři další nové krizové situace. Celkem nabízí aplikace již devět vizuálně zpracovaných krizových situací.Nově si uživatel může – mimo jiné – vyzkoušet postup při nehodě na železničním přejezdu.

Interaktivní vzdělávací aplikaci Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY představila v lednu 2025 nezisková organizace Asociace Záchranný kruh. Jedná se o unikátní edukační nástroj pro výuku správného chování při dopravních nehodách a jiných krizových situacích na silnicích. Uživatelé aplikace pro mobilní zařízení a počítače reagují na typické a vysoce nebezpečné situace, se kterými se mohou jako účastníci silničního provozu setkat v reálném životě. Posiluje se tak schopnost veřejnosti zvládat krizové okamžiky na silnicích rychle, správně a bez zbytečných chyb.

Nehoda na železničním přejezdu – hazard i neznalost

Nesprávná reakce řidiče při jízdě k chráněnému i nechráněnému železničnímu přejezdu se poměrně často stává příčinou dopravní nehody, většinou s fatálními následky. Podle aktuální předběžné statistiky Policie ČR týkající se nehodovosti českých silnic v roce 2025* došlo ke srážce vozidla s vlakovou soupravou na železničním přejezdu ve 120 případech a usmrceno bylo při těchto nehodách 12 lidí, což je o jeden promarněný lidský život více než v roce 2024. Mezi příčiny těchto dopravních nehod patří například nevěnování se plně řízení vozidla, nepřiměřeně riskantní jízda, ale často také neznalost pravidel silničního provozu. V každém případě dochází k hazardu a ohrožení lidských životů, v lepším případě ke zranění účastníků takové dopravní nehody.

Aplikace První u nehody nabízí bezpečné řešení

Právě tento typ dopravní nehody na železničním přejezdu lze výrazně eliminovat správným postupem účastníka na místě, a to pomocí multimediální aplikace První u nehody. Každý uživatel si tak může v bezpečném prostředí vyzkoušet své znalosti a reakce ještě před příjezdem k přejezdu nebo se snažit správně postupovat v okamžiku náhlé krizové situace na takovém místě s cílem maximálně eliminovat riziko dopravní nehody. V rámci vizuálního procesu v aplikaci volí správnou rychlost vozidla pro přejetí nechráněného přejezdu, ale také řeší kritickou situaci Auto na přejezdu, kdy se nechtěně ocitne s vozidlem v uzavřeném kolejišti chráněného železničního přejezdu. Po absolvování výukového procesu získá účastník jeho výsledek, respektive počet případných chyb, které si může opravit při umožněném opakování celé situace.

Srážka s vlakem je, podle aktuálních údajů Policie ČR, mezi deseti nejčastějšími typy dopravních nehod motorových vozidel, a to nás jako tvůrce bezpečnostní multimediální aplikace První u nehody vedlo k jejímu vizuálnímu zpracování a zařazení mezi ostatní rizikové situace. Často jsme právě na železničním přejezdu svědky doslova hazardní jízdy neukázněných řidičů. I proto chceme prostřednictvím naší vzdělávací aplikace motivovat veřejnost k povědomí o chování a pravidlech jízdy na železničních přejezdech,“ říká k tématu Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh a dodává: „Postupně představíme i zbylé dvě nové situace s názvy Dodávka a Motorkář. Multimediální aplikace První u nehody si za uplynulý rok získala obrovskou oblibu u laické i odborné veřejnosti, a proto pevně věříme, že její neustálé rozšiřování je cestou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Multimediální aplikaci PRVNÍ U NEHODY naleznete: ZDE

PROMO VIDEO ke vzdělávací aplikaci PRVNÍ U NEHODY

Vznik projektu byl možný díky financování z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a díky spolupráci celé řady subjektů.

* ZDROJ: Informace Policie ČR o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2025 ze dne 9. ledna 2026.

Interaktivní aplikace První u nehody

Aplikace První u nehody, která je součástí projektu Ty to zvládneš, pracuje realistickými interaktivními scénáři, v nichž si uživatelé mohou bezpečně vyzkoušet správný rozhodovací proces, vhodný postup u nehody i poskytování první pomoci. Součástí aplikace je také vstupní stres test stres test, který ověřuje reakce uživatele v časově omezených dopravních situacích. Díky propojení odborných znalostí záchranářů, policistů, hasičů i specialistů na bezpečnost v dopravě se aplikace rychle zařadila mezi efektivní vzdělávací nástroje pro širokou veřejnost a přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České republice. Multimediální aplikace První u nehody vstupuje do své další fáze, která je spojena s celostátní kampaní na její podporu po celé České republice. Od ledna 2026 je aplikace rozšířena o tři nové krizové situace, v nichž je opět kladen důraz především na rozhodovací proces uživatele, správně zvolený postup u nehody a poskytování první pomoci při dopravní nehodě.

O kampani Ty to zvládneš

Asociace Záchranný kruh realizuje již několik let kampaně pod hlavičkou Ty to zvládneš, ve kterých představuje inovativní instruktážně-analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod, instruktážní spoty a výuková videa z oblastí poskytování pomoci a bezpečnosti v dopravě. Více informací: www.tytozvladnes.cz

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádějí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Zdroj: Vizus

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Jevíčko investuje 20 milionů do nové zubní kliniky, aby zajistilo péči

ilustrační snímek

Jevíčko na Svitavsku zaplatí zhruba 20 milionů korun za to, aby letos ve městě vznikla zubní klinika. Koupilo starý dům, opravuje ho a částečně ho vybaví. Díky...

15. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

VIDEO: Přelezl zábradlí a tápal. Muž chtěl skočit ze skály v centru Děčína

Muž chtěl skočit z Pastýřské stěny v Děčíně

Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při...

15. ledna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Australian Open 2026 je v plném proudu. Do turnaje zasáhne 16 českých tenistů

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

15. ledna 2026  14:20

Stromy podle vědců fungují jako kronika extrémních klimatických událostí

ilustrační snímek

Stromy fungují jako přesná a dlouhodobá kronika extrémních klimatických událostí, ukázal mezinárodní výzkum, na němž se podíleli odborníci z Botanického ústavu...

15. ledna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podmínky pro lyžování v areálech na jihu Moravy jsou podle provozovatelů ideální

ilustrační snímek

Ve skiareálech v Jihomoravském kraji čekají na lyžaře díky současným mrazům ideální podmínky. Na svazích leží kolem metru sněhu. ČTK to dnes řekli...

15. ledna 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Po stopách bombardování

ilustrační snímek

Silné emoce a návrat do nejtěžších chvil války slibuje komentovaná procházka Pardubicemi. V sobotu 17. ledna od 15:00 se zájemci vydají po stopách tří ničivých náletů, které v roce 1944 připravily o...

15. ledna 2026  14:13

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:12

Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa...

Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...

15. ledna 2026  14:02

Oteplení nijak výrazně nezhoršilo podmínky pro sjezdové lyžování na jihu Čech

ilustrační snímek

Oteplení v posledních dnech nijak výrazně nezhoršilo podmínky pro sjezdové lyžování na jihu Čech. Na svazích stále leží dostatek sněhu. Mírná obleva však...

15. ledna 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Věznice Rapotice pronajme výrobní halu, nutné je zaměstnat až 15 odsouzených

ilustrační snímek

Věznice v Rapoticích na Třebíčsku nabízí k pronájmu výrobní halu ve svém areálu. Jednou z podmínkou je zaměstnat v provozu 12 až 15 odsouzených. ČTK to sdělil...

15. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

ČTK Connect spustil nástroj pro GEO a představil další novinky pro rok 2026

15. ledna 2026  13:58

Dokážete řešit krizovou situaci na železničním přejezdu?

15. ledna 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.