Dokonale přesná úprava od hlavy až k patě s prémiovým multifunkčním zastřihovačem Philips

Multifunkční zastřihovač Philips řady 9000 MG9535/15 je ideální volba pro muže, kteří chtějí vypadat upraveně a stylově bez zbytečného zdržování. Prémiová 17dílná sada nezabere víc než jednu poličku v koupelně, a přitom si poradí úplně se vším. Zastřižení vlasů, přesný a rovnoměrný styling vousů, či pohodlné zastřihování chloupků po celém těle? Vše zvládnete díky jednomu jedinému nástroji, který se navíc přizpůsobí vám, a ne vy jemu. Ať už se chystáte do práce, nebo na víkend s přáteli, úprava vzhledu je rychlá a bez starostí.
Vše, co potřebujete pro dokonalý vzhled
Sada multifunkčního zastřihovače 17v1 zcela posouvá hranice preciznosti, jelikož spojuje nejpokročilejší a nejodolnější zastřihovač Philips s technologií OneBlade. Součástí sady jsou 4 střihací jednotky, 10 hřebenových nástavců a další praktické příslušenství, takže si při péči o vlasy, tvář i tělo i tělo vystačíte s jedním jediným nástrojem. Navíc máte na výběr 27 nastavení délky zastřižení od 0,2 do 20 mm. Philips tak nabízí přesnost a všestrannost potřebnou k dosažení vašeho požadovaného stylu.
Díky 0,2 mm přesnosti si nastavíte délku úpravy doslova na míru, a libovolně si tak můžete upravovat dlouhé i krátké vousy. Extra široká hlava z nerezové oceli je rychlejší než běžné zastřihovače, takže vám ušetří čas. Díky hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům, které chrání pokožku, si snadno upravíte tváře, bradu i krk a přesně vytvarujete bradku. Samoostřící ocelové břity pak zajišťují maximální přesnost při zastřihování. Navíc i další dny zůstanou stejně ostré jako ten první.
Upravené obočí si snadno udržíte díky nástavci na obočí. Nežádoucí chloupky zase rychle a bezpečně odstraní nástavec na zastřihování chloupků v nose a uších. Pohodlné a přesné zastřihování chloupků na těle bez problému zajistí inovativní břit na tělo, který je skvělou volbou i pro nejcitlivější partie těla. Zastřihovač je voděodolný, takže si jej klidně můžete vzít také do sprchy, aby pro vás holení bylo pohodlné a jednoduché za všech okolností. Kromě toho se všechny díly snadno čistí.
Síla, styl a výdrž v jednom kompaktním balení
Jak to má s výdrží? Zařízení se nabíjí pomocí USB kabelu, takže žádná speciální nabíječka není potřeba. Jedno nabití zastřihovače znamená až dvě hodiny svobody bez kabelu. K tomu strojek OneBlade vydrží až 30 minut, takže i na holení vousů máte dostatek času. Pokud spěcháte, pět minut na nabíječce vám dodá energii na rychlou kompletní úpravu. Díky svému ergonomickému tvaru perfektně padne do ruky. Je designově čistý a výkonem zcela nekompromisní.
Multifunkční zastřihovač Philips řady 9000 17v1 není jen obyčejným pomocníkem pro úpravu vzhledu. Jde o nástroj, který maximálně zjednodušuje péči o hlavu, tvář i tělo. Jeho síla je ve všestrannosti, jednoduchosti a každodenním komfortu. Když máte v ruce nástroj, který zvládne úpravu od hlavy až k patě, tak ušetříte spoustu času. Navíc budete vypadat dobře a sebevědomě už na první pohled.
Jeden nástroj, úprava vzhledu bez starostí
Stačí pár minut v koupelně a váš vzhled bude perfektní od hlavy až k patě. Multifunkční zastřihovač Philips Series 9000 17v1 si hravě poradí se vším od vlasů přes vousy až po chloupky na těle, a to s chirurgickou přesností 0,2 mm. Tento prémiový pomocník vydrží až 2 hodiny na jedno nabití a nabízí vše potřebné pro péči o vzhled. Ať už ladíte detailní kontury bradky, nebo upravujete obočí před schůzkou, zastřihovač řady 9000 je vaším tichým spojencem, který se přizpůsobí vám, a ne naopak. Navíc s ním ušetříte spoustu času a budete vypadat dobře a sebevědomě už na první pohled.
