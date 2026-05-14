Dokonalý kuřecí špíz dle Marka Fichtnera

Praha 14. května 2026 (PROTEXT) - Jaro je ideálním obdobím pro lehká a svěží jídla z čerstvých sezónních surovin. Inspiraci na jeden takový recept vám přináší špičkový český šéfkuchař Marek Fichtner, který vsadil na kuřecí špíz s jogurtem a grilovanou zeleninou. Díky moderní indukční varné desce ASKO si navíc můžete tento recept snadno připravit i doma a vařit s přesností a jistotou jako profesionální šéfkuchař.

Právě spojení kvalitních surovin, jednoduchých receptů a moderních technologií dnes mění celý proces vaření v příjemný zážitek. Tento recept je ideálním příkladem jídla, při kterém vynikne přesná kontrola teploty a rovnoměrné rozložení tepla. Kuřecí maso zůstane šťavnaté, zelenina je příjemně křupavá a výsledný pokrm působí lehce, svěže a vyváženě.

„Jaro je výjimečné tím, že po dlouhé zimě přichází obrovská chuť pracovat s čerstvými surovinami, a to nejen u kuchařů, ale i u hostů. Dubnové a květnové ingredience jako chřest, jahody, rebarbora, medvědí česnek, kedlubny nebo ředkvičky jsou u mě v tomto období stálicemi na menu už několik let, velmi často v kombinaci s jehněčím, selátkem nebo jarním kuřetem,“ uvádí špičkový český šéfkuchař Marek Fichtner.

Recept, který zvládnete s jistotou: Kuřecí špíz s jogurtem a grilovanou zeleninou

Ingredience (2 až 3 porce):

  • 300 g kuřecích stehenních řízků
  • 3 lžíce bílého jogurtu
  • 1 lžička kari madras
  • 1 citron
  • 2 stroužky česneku
  • 1 červená cibule
  • 1 cukety
  • 4 lžíce olivového oleje
  • 4 lžíce bílého jogurtu (na dip)
  • 1/3 salátové okurky
  • 1 hrst čerstvého koriandru
  • 1 feferonky
  • sůl, černý pepř

Postup:

Kuřecí maso nakrájejte na přibližně 2 cm kousky a promíchejte s jogurtem, kari kořením, šťávou z poloviny citronu a prolisovaným česnekem. Osolte, opepřete a nechte marinovat ideálně přes noc, minimálně však 2 až 3 hodiny. Namarinované maso následně napíchejte na špízy. Cibuli nakrájejte na silnější kolečka, cuketu podélně rozpulte, odstraňte semínka a nakrájejte na hranolky. Zeleninu promíchejte s olivovým olejem, solí a pepřem. Na dip nastrouhejte okurku nahrubo, zbavte ji přebytečné vody a smíchejte s jogurtem, nadrobno nasekanou feferonkou a koriandrem. Dochuťte solí a pepřem podle chuti.

Na dobře rozehřáté grilovací ploše nebo pánvi připravujte špízy spolu se zeleninou. Maso pravidelně otáčejte, aby se rovnoměrně propeklo a zůstalo šťavnaté, zeleninu stačí otočit jednou. Přibližně po 8 minutách jsou špízy hotové. Před podáváním je pokapejte citronovou šťávou a servírujte se zeleninou, jogurtovým dipem a pita chlebem.

Když technologie hlídá každý detail

Inteligentní kuchyně je dnes novým standardem, kde indukční varná deska už není samostatným spotřebičem, ale součástí propojeného systému, který zvyšuje komfort, přesnost i bezpečnost při vaření. Indukční varná deska ASKO HID865MFC z řady Celsius°Cooking™ představuje praktickou alternativu ke klasickému grilu. Díky technologii Celsius°Cooking™ udržuje stabilní teplotu automaticky, takže se nemusíte soustředit na každý detail a můžete vařit s větším klidem a jistotou. Funkce Auto Bridge™ se přizpůsobí velikosti i tvaru nádobí a zajistí rovnoměrný ohřev bez studených míst, ať už připravujete rodinný oběd nebo pomalou večeři s přáteli. Minimalistický skandinávský design, intuitivní ovládání a precizní zpracování z kvalitních materiálů z ní dělají nenápadný, ale spolehlivý základ moderní kuchyně, kde technologie hlídá detaily, zatímco vy si můžete vaření i společné chvíle skutečně užít. Více informací najdete na www.cz.asko.com, cena 39 990 Kč.

 

O značce ASKO:

ASKO již více než 70 let utváří svět prémiových domácích spotřebičů a oslovuje ty, kteří očekávají výjimečnou kvalitu bez kompromisů. Značka spojuje dlouhodobou spolehlivost s technologickou precizností a čistým, nadčasovým designem vycházejícím ze skandinávské filozofie, která klade důraz na harmonii, zdravý životní styl, péči o rodinu a respekt k životnímu prostředí. Řešení pro vaření i péči o prádlo přinášejí do domácností špičkové technologie a funkce prověřené profesionály včetně šéfkuchařů a profesionálních provozů. Skandinávská inspirace se přirozeně promítá nejen do estetiky, ale i do samotného uživatelského zážitku, který povyšuje každodenní činnosti v kuchyni i prádelně na zdroj radosti, klidu a nadčasové elegance. ASKO. Inspired by Scandinavia. Spotřebiče, které posouvají hranice komfortu a dokonalosti.

 

Zdroj: ASKO

 

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků.

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

Českem hýbají případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

Výkopové práce na Uhelném trhu.

U Muzea pokračuje výstavba.

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

Historická tramvaj T1 "žehlička" na Václavském náměstí.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal z italské zoo Falconara u města Ancona vzácnou pralesní žirafu okapi. Dvouletá samice jménem Vittoria...

