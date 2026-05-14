Dokonalý kuřecí špíz dle Marka Fichtnera

Právě spojení kvalitních surovin, jednoduchých receptů a moderních technologií dnes mění celý proces vaření v příjemný zážitek. Tento recept je ideálním příkladem jídla, při kterém vynikne přesná kontrola teploty a rovnoměrné rozložení tepla. Kuřecí maso zůstane šťavnaté, zelenina je příjemně křupavá a výsledný pokrm působí lehce, svěže a vyváženě.
„Jaro je výjimečné tím, že po dlouhé zimě přichází obrovská chuť pracovat s čerstvými surovinami, a to nejen u kuchařů, ale i u hostů. Dubnové a květnové ingredience jako chřest, jahody, rebarbora, medvědí česnek, kedlubny nebo ředkvičky jsou u mě v tomto období stálicemi na menu už několik let, velmi často v kombinaci s jehněčím, selátkem nebo jarním kuřetem,“ uvádí špičkový český šéfkuchař Marek Fichtner.
Recept, který zvládnete s jistotou: Kuřecí špíz s jogurtem a grilovanou zeleninou
Ingredience (2 až 3 porce):
- 300 g kuřecích stehenních řízků
- 3 lžíce bílého jogurtu
- 1 lžička kari madras
- 1 citron
- 2 stroužky česneku
- 1 červená cibule
- 1 cukety
- 4 lžíce olivového oleje
- 4 lžíce bílého jogurtu (na dip)
- 1/3 salátové okurky
- 1 hrst čerstvého koriandru
- 1 feferonky
- sůl, černý pepř
Postup:
Kuřecí maso nakrájejte na přibližně 2 cm kousky a promíchejte s jogurtem, kari kořením, šťávou z poloviny citronu a prolisovaným česnekem. Osolte, opepřete a nechte marinovat ideálně přes noc, minimálně však 2 až 3 hodiny. Namarinované maso následně napíchejte na špízy. Cibuli nakrájejte na silnější kolečka, cuketu podélně rozpulte, odstraňte semínka a nakrájejte na hranolky. Zeleninu promíchejte s olivovým olejem, solí a pepřem. Na dip nastrouhejte okurku nahrubo, zbavte ji přebytečné vody a smíchejte s jogurtem, nadrobno nasekanou feferonkou a koriandrem. Dochuťte solí a pepřem podle chuti.
Na dobře rozehřáté grilovací ploše nebo pánvi připravujte špízy spolu se zeleninou. Maso pravidelně otáčejte, aby se rovnoměrně propeklo a zůstalo šťavnaté, zeleninu stačí otočit jednou. Přibližně po 8 minutách jsou špízy hotové. Před podáváním je pokapejte citronovou šťávou a servírujte se zeleninou, jogurtovým dipem a pita chlebem.
Když technologie hlídá každý detail
