Dokumentární filmy Velký finále PSO a Dotknout se tmy získaly cenu Pavla Kouteckého

O vítězných filmech 19. ročníku Ceny Pavla Kouteckého letos znovu rozhodovali významní čeští umělci a kulturní osobnosti: pedagog DAMU a Západočeské univerzity v Plzni Roman Černík, režisér a scenárista Markus Krug, historička a cestovatelka Eva Kubátová a zástupce ředitele pražského gymnázia a pedagog Jan Novák. Předávání i nominační projekce filmů Ceny Pavla Kouteckého se po sedmi letech vrátily z Ústí nad Labem do Prahy, tentokrát v novém termínu.

Ceremoniál předávání cen proběhl ve čtvrtek 13. února v Kině Kavalírka a v historické pražské tramvaji. Spolu s oceněními byla režisérům snímků předána i finanční odměna ve výši 50.000 Kč v kategorii celovečerních dokumentárních debutů a 25.000 Kč v kategorii krátkometrážních dokumentárních filmů. Slavnostní večer proběhl v rámci jízdy historickou tramvají centrem Prahy a byl zakončen v Kině Kavalírka, večerem provázel moderátor Ladislav Čumba.

Cena Pavla Kouteckého pro celovečerní dokument: Velký finále PSO

Snímek Velký finále PSO sleduje živelné amatérské hudební těleso, které se vrhá do stále větších a větších výzev a realizuje čím dál tím troufalejší nápady: vyprodat Lucernu, uspořádat benefiční koncert pro 5000 diváků, uzavírat mezinárodní hudební festival nebo vystoupit se zahraniční hvězdou. Nadšení a zápal pro věc se ale střetává s dospělostí a s neutěšenou realitou pandemické doby. Jak podotýká režisér Dominik Kalivoda, nejde jen o časosběrný dokument o mimořádném hudebním uskupení, ale hlavně o osobní výpověď obyčejných mladých lidí o světě kolem nás.

Porota své rozhodnutí zdůvodnila následovně: „Rozhodnutí poroty padlo na časosběrný dokument se skvěle vyváženými emocemi a dynamikou. Dokument, ve kterém rezonuje struna lásky k umění a hraje na notu lidské soudržnosti. Gratulujeme Police Symphony Orchestra a časosběrnému dokumentu Velký finále PSO!“

Cena Pavla Kouteckého pro krátkometrážní dokument: Dotknout se tmy

Snímek Dotknout se tmy režisérky Jamaicy Kindlové zobrazuje svět desetiletého Vítka, který má zvláštní schopnosti – cítí a slyší věci, které ostatní nedokáží zaznamenat. Tento animovaný dokument, dělaný technikou pískové animace, otevírá dveře do Vítkova světa a ukazuje, že absence jednoho ze smyslů nemusí být překážkou. Režisérka snímku vysvětluje výběr techniky animace: „Pro mě samotnou bylo důležité, abych měsíce práce na filmu o vnímání světa hmatem nestrávila s digitální tužkou nad digitálním papírem. Chtěla jsem se obrazu dotýkat a stejně jako Vítek ho cítit i jinými smysly než zrakem.”

„Krátkometrážním dokumentem, který si podle nás zaslouží letošní ocenění je snímek Jamaicy Kindlové Dotknout se tmy, který našel křehkou, funkční a esteticky přitažlivou vizuální formu, jak zachytit vnímání světa nevidomým dítětem,“ vysvětlila porota své rozhodnutí.

Citlivé osobní sondy i experimenty s formou i obsahem

V celovečerní kategorii byly dále uvedeny snímky Echt – Film o malíři Janu Mertovi (r. Tomáš Merta), představující koláž života tohoto předního českého malíře, Králové Šumavy režiséra Krise Kellyho, vyprávějící příběh legendárního převaděče, Svět mezi námi, ve kterém Marie Dvořáková sleduje splněný americký sen fotografky Marie Tomanové, či citlivý snímek Ta druhá (r. Marie-Magdalena Kochová), zaměřující se na fenomén tzv. „glass children“.

Krátkometrážní kategorie pak nabídla tyto snímky: citlivou sondu do prostředí léčebny dlouhodobě nemocných Fénix (r. František Pecina), Pavoučí symfonii režisérky Natálie Nešporové, překonávající klasické schéma narativního vyprávění a otevírající dveře do drobných mikrosvětů kolem nás, snímek Polní lékař aneb Pravidla styku s místními e-dívkami (r. Andran Abramjan, Jan Hofman), vtahující do vědomí pilota dronu na mírotvorné misi v deflorované krajině a nabízející vhled do „erotické geopolitiky 21. století“, či snímek Julie Slovenčíkové Ruvja a Morena, vytvářející intimní portrét dívčího přátelství, propojujícího dětství s dospělostí, hru s vážností a skutečnost s fikcí.

