Doll Prague 2025: Jubilejní 10. ročník v Paláci Lucerna

Téma: 160 let Alenky v říši divů
Jubilejní ročník připomene výročí vydání Carrollových knih Alenka v říši divů a Alenka za zrcadlem. Postavy z klasických příběhů ožijí v porcelánových sochách, art dolls a teddy bear tvorbě.
Hlavním projektem bude exkluzivní instalace „Labyrint snů“ ukrajinské umělkyně Iryny Zhmurenko, vytvořená pouze pro Doll Prague 2025.
„Výstava Doll Prague dokazuje, že fantazie literárních příběhů může ožít v nových podobách a stát se jedinečným uměleckým dílem,“ říká Bohdana Klátilová, ředitelka výstavy.
Program
? Mezinárodní soutěže Art Doll Prague a Teddy Bear Prague
? Prezentace členů NIADA (National Institute of American Doll Artists)
? Workshopy, masterclassy a ukázky českých uměleckých škol
Výstava je určena sběratelům, odborníkům i široké veřejnosti, včetně rodin s dětmi, studentů a seniorů.
Praktické informace
Kdy: 7. – 9. listopadu 2025
Kde: Palác Lucerna, Praha
Vstupenky: zvýhodněný předprodej online, prodej také na místě
Web: www.dollprague.com
