Doll Prague 2025: Jubilejní 10. ročník v Paláci Lucerna

Autor:
  13:36
Praha 24. října 2025 (PROTEXT) - Pražský Palác Lucerna se 7. - 9. listopadu stane dějištěm 10. ročníku mezinárodní výstavy Doll Prague, jediné akce svého druhu ve střední Evropě. Kurátorský výběr více než 120 umělců z 19 zemí představí originální díla z oblasti art dolls, teddy bears a autorského designu.

Téma: 160 let Alenky v říši divů

Jubilejní ročník připomene výročí vydání Carrollových knih Alenka v říši divů a Alenka za zrcadlem. Postavy z klasických příběhů ožijí v porcelánových sochách, art dolls a teddy bear tvorbě.

Hlavním projektem bude exkluzivní instalace „Labyrint snů“ ukrajinské umělkyně Iryny Zhmurenko, vytvořená pouze pro Doll Prague 2025.

„Výstava Doll Prague dokazuje, že fantazie literárních příběhů může ožít v nových podobách a stát se jedinečným uměleckým dílem,“ říká Bohdana Klátilová, ředitelka výstavy.

Program

? Mezinárodní soutěže Art Doll Prague a Teddy Bear Prague

? Prezentace členů NIADA (National Institute of American Doll Artists)

? Workshopy, masterclassy a ukázky českých uměleckých škol

Výstava je určena sběratelům, odborníkům i široké veřejnosti, včetně rodin s dětmi, studentů a seniorů.

Praktické informace

Kdy: 7. – 9. listopadu 2025

Kde: Palác Lucerna, Praha

Vstupenky: zvýhodněný předprodej online, prodej také na místě

Web: www.dollprague.com

Sledujte nás: Facebook Doll Prague - Instagram @doll_prague

 

Zdroj: ART CZ z.s.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Podzimní prázdniny lze na Vsetínsku strávit s pátrací hrou i při výrobě hraček

Podzimní prázdniny lze letos na Vsetínsku strávit s pátrací hrou nebo při výrobě dřevěných hraček. Jde o část z nabídky programů, které pro děti na úterý 28....

24. října 2025  14:56,  aktualizováno  14:56

Rehabilitační nemocnice Beroun otevřela ordinaci dětské ergoterapie

Rehabilitační nemocnice Beroun otevřela ordinaci dětské ergoterapie. Je určená pro děti od tří do deseti let s poruchami senzorického zpracování, pohybové...

24. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zfetovaný narazil do autobusu a ujel. Policie muže viní ze dvou trestných činů

Policie obvinila ze dvou trestných činů řidiče nákladního vozu, který v závěru května v Ústí nad Labem naboural do minibusu plného lidí a z místa nehody následně ujel. Muže se záhy podařilo vypátrat....

24. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

24. října 2025  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chloumecká ulice v Mělníku se dočká rekonstrukce. Start oprav se mírně posouvá, termín dokončení ale platí!

24. října 2025  16:15

Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

Skvělá úroda švestek sice potěšila sadaře, ovšem v některých místech Zlínského kraje z ovoce nevypálí slivovici. Pálenice jsou tam zavřené. Důvodem je nedostatek personálu. Platí to pro Bojkovice a...

24. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Chrudim pokračuje v kastracích toulavých koček

Chrudim pokračuje v programu kastrace toulavých koček. V první polovině listopadu je bude odchytávat v místní části Markovice. Cílem je omezit množení zvířat...

24. října 2025  14:28,  aktualizováno  14:28

Řidiči pojedou Jaroměří po opraveném průtahu koncem října, most má zpoždění

O jeden dopravní špunt na trase z Hradce Králové do Krkonoš bude méně. Rekonstrukce čtyřkilometrového průtahu Jaroměří na Náchodsku, kde dopravu už čtvrtý měsíc řídí semafory, se chýlí ke konci. S...

24. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Města a obce Plzeňského kraje očekávají od státu dost peněz na platy nepedagogů

Města a obce Plzeňského kraje očekávají příští rok od státu dostatek peněz na platy i odměny nepedagogických pracovníků v základních a mateřských školách. Tyto...

24. října 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Psychiatrická nemocnice Bohnice po středečním útěku pacienta z ochranného léčení připravuje posílení bezpečnostních a organizačních opatření i personálu. Muž při útěku ze stavebně uzavřené zahrady,...

24. října 2025  15:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci

Provoz porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci. Rozhodla o tom správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská...

24. října 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

V obci Líšno vzniká nový most, řidiči musí objížďkou

24. října 2025  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.