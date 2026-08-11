Dolní Morava otevřela Kůrovcovou naučnou stezku s nejdelší kuličkodráhou v ČR

Trasa naučné stezky je dlouhá cca 2 kilometry, vede od horní stanice lanové dráhy směrem do centra resortu po značené turistické trase. Seznámí se životem brouka z čeledi nosatcovitých, který zásadně ovlivňuje lesy v celé České republice. Cestu zpestří a děti na nové stezce pobaví 200 metrů dlouhá kuličkodráha, nejdelší svého druhu v České republice.
Na začátku stezky se návštěvník dozví základní informace a zakoupí dřevěnou kuličku. Na trase čeká 5 tematických a interaktivních zastavení zaměřených na život kůrovce i fungování celého ekosystému. Trasa stezky je nenáročná, vhodná i pro rodiny s malými dětmi.
Více info www.dolnimorava.cz
Zdroj: Resort Dolní Morava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.