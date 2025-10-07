Dolní Rakousko: Bergerlebnispass v super předprodeji – limitovaná nabídka pro rodiny!

- při koupi 1 dospělého skipasu je lyžování zdarma pro všechny děti v rodině do 10 let včetně
- při koupi 2 dospělých skipasů je lyžování zdarma pro všechny děti v rodině do 15 let včetně
Zemská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner k tomu uvedla:
„Při premiéře v uplynulé zimě bylo vydáno 9 695 Bergerlebnispassů, které byly v deseti lyžařských střediscích využity na celkem 102 810 návštěv – očekávání byla výrazně překonána. Super předprodej a rodinný bonus jsou zároveň investicí do budoucnosti a motivací pro mladou generaci. Velmi mě těší, že této nabídky využívá i mnoho prarodičů se svými vnoučaty.“
Koordinátor ARGE NÖ Bergerlebnispass, Karl Weber, dodává:
„Dospělý skipas stojí v super předprodeji 410 eur. Dětský skipas je buď zdarma s rodinným bonusem, nebo stojí 165 eur. Mini-pasy, tedy volné sezónní skipasy pro děti do 6 let, jsou k dispozici neomezeně a nezapočítávají se do limitu. Kdo si nechce nechat ujít tuto jedinečnou příležitost, může si BergerlebnisPass zakoupit online nebo přímo v mnoha lyžařských střediscích.“
Platnost a výhody Bergerlebnispassu
Bergerlebnispass platí bez omezení od prvního až do posledního provozního dne v deseti zapojených střediscích s 51 vleky a 125 km sjezdovek:
- Annaberger Lifte
- Erlebnisalm Mönichkirchen
- Familienschigebiet Maiszinken
- Gemeindealpe Mitterbach
- Hochkar Bergbahnen
- Königsberg
- Mariazeller Bürgeralpe
- Ötscherlifte Lackenhof
- Semmering Hirschenkogel
- Wexl Arena St. Corona am Wechsel
Velkým plusem je i sněhová jistota – například ve střediscích Semmering Hirschenkogel či Hochkar, kde sezóna začne 5. prosince 2025 a potrvá až do 6. dubna 2026, tedy celých 123 dní!
V ceně skipasu je zahrnuto také večerní lyžování pod umělým osvětlením (Hochkar, Semmering) a skialpinismus na vybraných tratích (Annaberg, Gemeindealpe, Mariazeller Bürgeralpe, Ötscher Lackenhof).
?? Více informací a online prodej: www.dolni-rakousko.info/bergerlebnispass
Zdroj: Tourma.cz