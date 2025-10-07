Dolní Rakousko: Bergerlebnispass v super předprodeji – limitovaná nabídka pro rodiny!

Praha 7. října 2025 (PROTEXT) - Super předprodej Bergerlebnispassu – sezónní skipas pro 10 lyžařských středisek v Dolním Rakousku pokračuje až do 31. října 2025 – ovšem pouze do vyprodání zásob! Letos je nabídka omezena na 15 000 kusů. Největším lákadlem je rodinný bonus, díky kterému děti lyžují zdarma:
  • při koupi 1 dospělého skipasu je lyžování zdarma pro všechny děti v rodině do 10 let včetně
  • při koupi 2 dospělých skipasů je lyžování zdarma pro všechny děti v rodině do 15 let včetně

Zemská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner k tomu uvedla:

„Při premiéře v uplynulé zimě bylo vydáno 9 695 Bergerlebnispassů, které byly v deseti lyžařských střediscích využity na celkem 102 810 návštěv – očekávání byla výrazně překonána. Super předprodej a rodinný bonus jsou zároveň investicí do budoucnosti a motivací pro mladou generaci. Velmi mě těší, že této nabídky využívá i mnoho prarodičů se svými vnoučaty.“

Koordinátor ARGE NÖ Bergerlebnispass, Karl Weber, dodává:

„Dospělý skipas stojí v super předprodeji 410 eur. Dětský skipas je buď zdarma s rodinným bonusem, nebo stojí 165 eur. Mini-pasy, tedy volné sezónní skipasy pro děti do 6 let, jsou k dispozici neomezeně a nezapočítávají se do limitu. Kdo si nechce nechat ujít tuto jedinečnou příležitost, může si BergerlebnisPass zakoupit online nebo přímo v mnoha lyžařských střediscích.“

 

Platnost a výhody Bergerlebnispassu

Bergerlebnispass platí bez omezení od prvního až do posledního provozního dne v deseti zapojených střediscích s 51 vleky a 125 km sjezdovek:

  • Annaberger Lifte
  • Erlebnisalm Mönichkirchen
  • Familienschigebiet Maiszinken
  • Gemeindealpe Mitterbach
  • Hochkar Bergbahnen
  • Königsberg
  • Mariazeller Bürgeralpe
  • Ötscherlifte Lackenhof
  • Semmering Hirschenkogel
  • Wexl Arena St. Corona am Wechsel

Velkým plusem je i sněhová jistota – například ve střediscích Semmering Hirschenkogel či Hochkar, kde sezóna začne 5. prosince 2025 a potrvá až do 6. dubna 2026, tedy celých 123 dní!

V ceně skipasu je zahrnuto také večerní lyžování pod umělým osvětlením (Hochkar, Semmering) a skialpinismus na vybraných tratích (Annaberg, Gemeindealpe, Mariazeller Bürgeralpe, Ötscher Lackenhof).

?? Více informací a online prodej: www.dolni-rakousko.info/bergerlebnispass

 

Zdroj: Tourma.cz

 

 

