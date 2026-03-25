Dolomity bez davů turistů: hory, které budou patřit jen vám

Údolí Gsiesertal zve k turistice, cyklistice, objevování i tichému vychutnávání jedné z nejpůsobivějších krajin Jižního Tyrolska.
Destinace mimo vyšlapané turistické cesty skutečně stále existují. Jednou z nich je právě oblast Dolomiten Panorama Region Gsiesertal – Welsberg – Taisten, kam se z Bolzana, Brixenu, Brunecku nebo z východního Tyrolska dostanete po silnici Strada della Pusteria. U vesnice Welsberg s impozantním hradem se odbočí směrem do Gsiesertalu. Odtud cesta stoupá až na konec údolí s výhledy na mohutné vrcholy Deferegger Alpen a na štíty Dolomit. Kvetoucí louky, hluboké lesy, šumící potoky, tradiční statky a mezi nimi leží tři vesnice jako z pohlednice: Pichl, St. Martin a St. Magdalena. Na zhruba 20 kilometrech zde vzniká idylická krajina, kde se zdá, že se zastavil čas a přesto je v mnohém napřed. Místní se totiž poučili z chyb jiných horských regionů a rozvíjejí udržitelný turismus, který respektuje každodenní život obyvatel. Nenajdete zde žádné hotelové giganty, bikeparky ani masové lyžařské areály.
Po stopách poutníků a pašeráků i ráj pro cyklisty
Jednou z nejoblíbenějších tras zkušených turistů je Almweg 2000. Jak název napovídá, vede ve výšce kolem 2000 metrů nad mořem od jedné horské chaty ke druhé. Na túru je dobré si vyhradit přibližně šest hodin mimo jiné i proto, že na ní lákají četné tradiční chaty. V celém údolí jich najdete kolem 70, mnoho z nich je otevřených a nabízí typické jihotyrolské speciality jako křupavý Schüttelbrot, horský sýr, místní jihotyrolský špek, podmáslí a bezinkový sirup. Ti, kteří chtějí při turistice zažít i trochu dobrodružství, mohou vyrazit na stezky přes horská sedla. Ty sledují staré pašerácké cesty v Deferegger Alpen a informační tabule vyprávějí o historii příhraničního regionu mezi Itálií a Rakouskem. Velmi osobní zážitek nabízí také Via Lucis, první meditační stezka v Jižním Tyrolsku. Údolím navíc procházejí i dvě etapy Svatojakubské cesty z Innichenu do Welsbergu a dále z Welsbergu přes Olang do Brunicku. Pokud dáváte přednost pedálům před outdoorovou obuví, potěší vás rozsáhlá síť cyklotras všech obtížností. Můžete například vyjet z Welsbergu k jezeru Pragser Wildsee a na planinu Plätzwiese nebo si projet pohodovou trasu údolím podél potoka Gsieser Bach. Region nabízí ideální podmínky jak pro horská kola, tak pro rekreační cyklistiku.
Gastronomie, kultura a tradice
Místní kuchyně kombinuje alpské tradice se středomořskými vlivy. Specialitou zdejšího regionu je Gsieser Almochse, maso z horského skotu, které se v místních hostincích podává například jako hutná polévka, tatarák nebo pomalu dušené maso podle starých rodinných receptů. Zvířata rostou pomalu, tráví několik let na horských pastvinách a zpracování probíhá regionálně. Díky tomu je maso považováno za delikatesu známou daleko za hranicemi Jižního Tyrolska. Mnoho rodin zde hospodaří na menších statcích, mléko se lokálně zpracovává na místní druhy sýrů, maso se prodává přímo v regionu. Cílem je krátký dodavatelský řetězec a vysoká lokální přidaná hodnota. Udržitelnost se zde uměle nepropaguje, zde se skutečně žije. Turistická sezóna začíná znovu na začátku května. Otevírá se také hrad Schloss Welsperg, kulturní dominanta regionu. Návštěvníci zde mohou absolvovat prohlídky historických prostor z 12. století, ale také navštívit koncerty a výstavy. Velkým emocionálním vrcholem roku je svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Herz-Jesu-Fest) 14. června, kdy na okolních horách hoří noční ohně a statky v údolí jsou slavnostně osvětlené. V červnu se také každoročně začínají farmářské a řemeslné trhy, tradiční poutě (kirtagy) a různé vesnické slavnosti. Nejde o turistickou atrakci, ale o živou každodenní kulturu regionu. A jakmile slavnosti skončí, vrací se do údolí opět klid. Právě v tom spočívá kouzlo Dolomiten Panorama Region Gsiesertal – Welsberg – Taisten: je to místo pro všechny, kdo hledají ticho, autenticitu a opravdovou přírodu.
Dolomiten Panorama Region Gsiesertal – Welsberg – Taisten
Oblast leží na severu Jižního Tyrolska a rozprostírá se od údolí Pustertal u Welsbergu až k rakouské hranici. Nachází se mezi pohořími Deferegger Alpen a Dolomity a nabízí ideální podmínky pro poklidnou a udržitelnou dovolenou. Hosté ubytovaní v regionu navíc získají Südtirol Guest Pass, který umožňuje bezplatné cestování veřejnou dopravou po celém Jižním Tyrolsku. Region je zároveň dobře propojen autobusovými linkami s údolím Pustertal i městy Innichen a Franzensfeste.
Zdroj: TMR International