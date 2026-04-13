Domácí LiFePO4 baterie FLB48314TG1-H od společnosti Felicitysolar získala ocenění Red Dot Design Award 2026

Kanton (Čína) 13. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Felicitysolar s hrdostí oznamuje, že její LiFePO4 baterie FLB48314TG1-H získala prestižní ocenění Red Dot Design Award 2026. Toto uznání vyzdvihuje inovativní design produktu, pokročilou funkčnost a důraz na potřeby uživatele při jeho konstrukci.

Již před tímto úspěchem získala baterie FLB48314TG1-H cenu PTAK Excellence Award v kategorii „Ukládání energie" na veletrhu Warsaw Solar Energy Expo v Polsku, což dále potvrzuje její vysoké kvality jak z hlediska designu, tak výkonu.

Vhodná pro všestranné použití v domácnostech

Díky své bezpečnosti a flexibilitě představuje ideální volbu pro uživatele, kteří hledají systémy ukládání solární energie pro rozmanité typy využití. Ve spojení se solárním střídačem nabízí spolehlivé řešení pro ukládání solární energie v domácnostech, chatách bez připojení k síti, maloobchodních prodejnách, kancelářích a dalších podobných prostředích.

Odolná a estetická konstrukce z kvalitních materiálů

Baterie je vyrobena z importovaného PC materiálu s jemně třpytivou strukturou, který kombinuje odolnost s esteticky propracovaným vzhledem. Je odolná vůči UV záření i oxidaci, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost při venkovním použití, a disponuje krytím IP65, které poskytuje účinnou ochranu proti prachu a vodě.

Konstrukční inovace pro lepší použitelnost

Model FLB48314TG1-H se vyznačuje několika průlomovými konstrukčními prvky. Konstrukce s externí pojistkou umožňuje snadnou výměnu a údržbu, zatímco umístění BMS v horní části zajišťuje vynikající odvod tepla a optimalizovanou životnost systému. Tato konstrukční řešení přispívají k pohodlnějšímu používání uživatele i vyššímu výkonu.

Design funkcí zaměřený na uživatele pro maximální uživatelský komfort

Pro podporu spolehlivého provozu v různých prostředích nabízí baterie volitelný tepelný modul, který zajišťuje stabilní výkon i v nízkých teplotách. Modul požární ochrany přidává další vrstvu bezpečnosti a zvyšuje pocit bezpečí uživatelů. Díky monitorování v reálném čase prostřednictvím aplikace Fsolar lze zařízení spravovat na dálku a sledovat stav v reálném čase, což zvyšuje přehled i kontrolu nad provozem.

Spolehlivost a bezpečnost bateriového úložného systému

Na systémové úrovni zlepšuje technologie CCS (Cell Contact System) konzistenci článků, snižuje vnitřní odpor a zvyšuje dlouhodobou provozní stabilitu. Víceúrovňové ochranné prvky, včetně jističů, pojistek a vypínačů, dále chrání bateriový systém a zajišťují bezpečné řešení ukládání energie pro domácnosti.

Udržitelná energie a dosažení energetické nezávislosti

Díky své bezpečnosti a odolnosti umožňuje model FLB48314TG1-H uživatelům bezproblémové nasazení vlastního solárního systému ve spojení se solárním střídačem. Zatímco baterie ukládá energii, střídač inteligentně řídí tok energie a zajišťuje její efektivní využití pro každodenní potřeby.

Tento solární systém pro domácnosti přináší konkrétní přínosy pro různé situace. V prostředí mimo síť podporuje plnou vlastní výrobu i spotřebu energie, čímž uživatelům poskytuje skutečnou energetickou nezávislost. V oblastech s nestabilní sítí poskytuje spolehlivý záložní zdroj energie při výpadcích a zajišťuje nepřerušené dodávky elektřiny. V regionech s vysokými cenami elektřiny pomáhá systém snižovat dlouhodobé náklady na energii díky maximalizovanému využití solární energie.

Zaměření na technologický pokrok a inovace produktů

Na základě tohoto ocenění bude společnost Felicitysolar i nadále investovat do výzkumu a vývoje a prosazovat inovativní řešení pro ukládání energie, která zajišťují efektivní, bezpečné a stabilní využívání energie po celém světě. Model FLB48314TG1-H je příkladem závazku společnosti propojovat špičkový design s praktickou funkčností a uspokojovat rostoucí poptávku po udržitelných a inteligentních energetických řešeních.

Kontakt pro média: Lily Huanghuanglili@felicitysolar.com, +86-18620102298

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2953662/Felicitysolar_FLB48314TG1_H.jpg 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2953661/Felicitysolar.jpg

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Saharský prach nad Českem: Nečekejte slunce a nemyjte auta

Střední Morava se zahalila do saharského písku. (31. března 2024)

Saharský prach dorazil nad Česko a ovlivňuje počasí i každodenní život. Může způsobit více oblačnosti, nižší teploty i špinavý déšť. Mytí aut proto nechte až na později.

13. dubna 2026  12:19

Telegraph Gallery představí videoinstalaci o válce jako akustickém stavu světa

ilustrační snímek

Olomoucká Telegraph Gallery uvede v české premiéře projekt Repeat After Me II. Jde o audiovizuální videoinstalaci vytvořenou ukrajinským kolektivem Open Group,...

13. dubna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Zběsilou jízdou způsobil tragickou nehodu tří aut, viní řidiče. Měl téměř dvě promile

Při nehodě tří aut u Rozběřic se zranilo pět lidí. (22. června 2025)

Kriminalisté začali stíhat jednačtyřicetiletého řidiče v případu tragické dopravní nehody z loňského června na silnici I/35 u Rozběřic na Královéhradecku. Podle policie řídil opilý a zavinil, že se...

13. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Prostějov zakázal užívání kratomu na veřejnosti. Dokazování ale bude složité

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Prostějovští zastupitelé dnes schválili novou vyhlášku o zákazu užívání alkoholických nápojů a psychomodulačních a psychoaktivních látek na veřejnosti. Právě mezi psychomodulační látky patří v...

13. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Exdůstojníky StB soudí za šikanu chartisty. Stíhat seniory je otřesné, čílí se jeden

Obžalovaný Rudolf Peltan na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1 (12 .listopadu...

Obvodní soud pro Prahu 1 se začal v pondělí zabývat případem pěti bývalých důstojníků Státní bezpečnosti (StB). Podle obžaloby v 80. letech pronásledovali člena Výboru na ochranu nespravedlivě...

13. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Líčil pasti na kočky, pak je utýral. Na neznámého pachatele vypsal spolek odměnu

Ve Veselí nad Moravou byly na začátku dubna 2026 nalezeny čtyři kočky, které...

Velmi trýznivá smrt podle všeho potkala nejméně čtyři kočky ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Neznámý pachatel tam podle svědků nastražil pasti do areálu bývalých železáren, v němž žije komunita...

13. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Ústavní soud odmítl stížnost sanitáře odsouzeného za znásilnění pacientky

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého sanitáře třebíčské nemocnice, jenž si vyslechl šestiletý trest vězení za znásilnění pacientky. Incident se odehrál v...

13. dubna 2026  10:17,  aktualizováno  10:17

Ekonomická náročnost sportu v Česku se za pět let více než zdvojnásobila

13. dubna 2026  11:57

Expertům se líbí, dětem slouží k hraní. Rybochod je vodní stavbou roku

Zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s prohlubněmi. Pro vodní...

Líbí se lidem a nyní uspěl rybochod z velkých balvanů v korytě řeky Jihlavy pod jezem v Lukách nad Jihlavou i u odborníků. Loňská rekonstrukce Konvalinkova jezu u osady Předboř v Lukách nad Jihlavou...

13. dubna 2026  11:42

Voda napáchala na stavbě poldru u Kutřína škodu přes milion, dokončí ji včas

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Únorové deště zaplavily rozestavěnou protipovodňovou nádrž u Kutřína na Chrudimsku a způsobily škodu za více než milion korun. Přestože voda narušila práce i harmonogram, dělníci začali pracovat v...

13. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Drony, psi i pušky. Jablonec vybavuje strážníky, nově budou sídlit na nádraží

Strážníci v Jablonci testují nový elektromobil, který je upravený třeba i pro...

Strážníci v Jablonci nad Nisou mají od dubna nové pracoviště na autobusovém nádraží. Pobočka má posílit dostupnost služeb pro veřejnost. Otevřená je ve všední dny od 7 do 19 hodin, v noci a o...

13. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Další omezení v Českých Budějovicích. Těmto uzavírkám se musí řidiči vyhnout

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Týden od zavření Mánesovy ulice kvůli stavbě nového mostu přes řeku Malši začaly v Českých Budějovicích další práce na silnicích, s čímž jsou spojená nová omezení a uzavírky. S omezením musí řidiči...

13. dubna 2026  11:22

