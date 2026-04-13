Domácí LiFePO4 baterie FLB48314TG1-H od společnosti Felicitysolar získala ocenění Red Dot Design Award 2026

Již před tímto úspěchem získala baterie FLB48314TG1-H cenu PTAK Excellence Award v kategorii „Ukládání energie" na veletrhu Warsaw Solar Energy Expo v Polsku, což dále potvrzuje její vysoké kvality jak z hlediska designu, tak výkonu.
Vhodná pro všestranné použití v domácnostech
Díky své bezpečnosti a flexibilitě představuje ideální volbu pro uživatele, kteří hledají systémy ukládání solární energie pro rozmanité typy využití. Ve spojení se solárním střídačem nabízí spolehlivé řešení pro ukládání solární energie v domácnostech, chatách bez připojení k síti, maloobchodních prodejnách, kancelářích a dalších podobných prostředích.
Odolná a estetická konstrukce z kvalitních materiálů
Baterie je vyrobena z importovaného PC materiálu s jemně třpytivou strukturou, který kombinuje odolnost s esteticky propracovaným vzhledem. Je odolná vůči UV záření i oxidaci, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost při venkovním použití, a disponuje krytím IP65, které poskytuje účinnou ochranu proti prachu a vodě.
Konstrukční inovace pro lepší použitelnost
Model FLB48314TG1-H se vyznačuje několika průlomovými konstrukčními prvky. Konstrukce s externí pojistkou umožňuje snadnou výměnu a údržbu, zatímco umístění BMS v horní části zajišťuje vynikající odvod tepla a optimalizovanou životnost systému. Tato konstrukční řešení přispívají k pohodlnějšímu používání uživatele i vyššímu výkonu.
Design funkcí zaměřený na uživatele pro maximální uživatelský komfort
Pro podporu spolehlivého provozu v různých prostředích nabízí baterie volitelný tepelný modul, který zajišťuje stabilní výkon i v nízkých teplotách. Modul požární ochrany přidává další vrstvu bezpečnosti a zvyšuje pocit bezpečí uživatelů. Díky monitorování v reálném čase prostřednictvím aplikace Fsolar lze zařízení spravovat na dálku a sledovat stav v reálném čase, což zvyšuje přehled i kontrolu nad provozem.
Spolehlivost a bezpečnost bateriového úložného systému
Na systémové úrovni zlepšuje technologie CCS (Cell Contact System) konzistenci článků, snižuje vnitřní odpor a zvyšuje dlouhodobou provozní stabilitu. Víceúrovňové ochranné prvky, včetně jističů, pojistek a vypínačů, dále chrání bateriový systém a zajišťují bezpečné řešení ukládání energie pro domácnosti.
Udržitelná energie a dosažení energetické nezávislosti
Díky své bezpečnosti a odolnosti umožňuje model FLB48314TG1-H uživatelům bezproblémové nasazení vlastního solárního systému ve spojení se solárním střídačem. Zatímco baterie ukládá energii, střídač inteligentně řídí tok energie a zajišťuje její efektivní využití pro každodenní potřeby.
Tento solární systém pro domácnosti přináší konkrétní přínosy pro různé situace. V prostředí mimo síť podporuje plnou vlastní výrobu i spotřebu energie, čímž uživatelům poskytuje skutečnou energetickou nezávislost. V oblastech s nestabilní sítí poskytuje spolehlivý záložní zdroj energie při výpadcích a zajišťuje nepřerušené dodávky elektřiny. V regionech s vysokými cenami elektřiny pomáhá systém snižovat dlouhodobé náklady na energii díky maximalizovanému využití solární energie.
Zaměření na technologický pokrok a inovace produktů
Na základě tohoto ocenění bude společnost Felicitysolar i nadále investovat do výzkumu a vývoje a prosazovat inovativní řešení pro ukládání energie, která zajišťují efektivní, bezpečné a stabilní využívání energie po celém světě. Model FLB48314TG1-H je příkladem závazku společnosti propojovat špičkový design s praktickou funkčností a uspokojovat rostoucí poptávku po udržitelných a inteligentních energetických řešeních.
Kontakt pro média: Lily Huanghuanglili@felicitysolar.com, +86-18620102298
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2953662/Felicitysolar_FLB48314TG1_H.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2953661/Felicitysolar.jpg