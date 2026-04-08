Domácí ošetření od hlavy až k patě

Beauty set Philips 9900 se SkinLED, který v jednom elegantním balení nabízí vše potřebné pro hladkou a zdravě vypadající pokožku, se stane tajným hrdinou vaší koupelny. Vaše domácí kosmetická péče s ním bude jednodušší a rychlejší než kdy dřív. Skvěle padne do ruky, miluje sprchu a vydrží vám roky. Stačí si ho jednou pustit blíž k sobě a už si bez něj svou každodenní rutinu nebudete umět představit.
Luxusní domácí péče
Deset výměnných nástavců nabízí vše od epilace přes příjemnou masáž až po světelnou péči. Zbaví vás nežádoucích chloupků, jemně stimuluje pokožku, podporuje její regeneraci a přináší pocit svěžesti přesně jako po návštěvě luxusního salónu.
Nový systém ProGuide optimalizuje úhel epilace a zároveň udržuje pokožku napnutou pro maximální pohodlí. Flexibilní holicí hlavice kopíruje křivky těla a zajistí precizní odstranění chloupků i na obtížně dostupných místech. S výdrží až 60 minut na jedno nabití si můžete dopřát péči bez přerušení.
Epilace kdekoliv a kdykoliv
Ergonomická rukojeť s protiskluzovým vzorem zajišťuje bezpečné uchopení i ve vlhkém prostředí. Epilovat a holit se tak můžete nasucho i namokro. Teplá voda navíc uvolňuje pokožku a dělá ošetření ještě příjemnějším.
Pro cílenou epilační péči můžete využít i další modely Philips 8000 a 9000 Series, které pomocí technologie Double Action odstraní více chloupků jedním tahem, a zajistí tak hladkou pokožku až na 4 týdny. Umožňují mokré i suché použití a na baterii vydrží o 50 % déle než jejich předchůdci, takže je s nimi epilace snadná, rychlá a efektivní.
Zkrášlovací rituál jako ze salónu
Beauty set nabízí také masážní nástavce, které uvolňují pokožku a podporují její regeneraci. Součástí je i čisticí kartáček, který jemně odstraňuje nečistoty a odumřelé buňky. Přístroj také jemně vyhlazuje pokožku exfoliací, čímž pomáhá předcházet zarůstání chloupků s menším úsilím než při ruční exfoliaci. Speciální nástavec na pedikúru zanechá vaše chodidla jemná a hladká za pouhých 5 minut.
Kompletní péči o pokožku doplňuje technologie SkinLED, která přináší do domácí péče benefity červeného a blízkého infračerveného světla. LED světla stimulují regeneraci a zajišťují zdravě vypadající, zářivou a svěží pleť. Díky možnosti zaměřit se na konkrétní oblasti si můžete dopřát personalizované ošetření přesně tam, kde je nejvíc potřeba. Inteligentní teplotní senzor udržuje stabilní tepelný efekt na 45 °C, takže si při každém použití užijete relaxační zážitek jako v lázních.
Dlouhotrvající výsledky bez kompromisů
Kombinujte epilaci a pravidelnou domácí péči bez kompromisů. S beauty setem Philips 9900 se SkinLED se každodenní péče stává příjemným rituálem, který udrží vaši pokožku hladkou, zářivou a mladistvou. Dopřejte si domácí luxus, který vás bude hýčkat od hlavy až k patě každý den.
Beauty set Philips 9900 se SkinLED hýčká vaši pokožku od hlavy až k patě
Beauty set Philips 9900 se SkinLED je dokonalým společníkem pro domácí péči od hlavy až k patě. V elegantním balení nabízí sedm výměnných nástavců pro epilaci, masáž, pedikúru i světelnou terapii, která podporuje regeneraci a zanechává pokožku jemnou a zářivou. Díky systému ProGuide a flexibilní holicí hlavici odstraní chloupky i z obtížně dostupných míst a s až 60 minutami bezdrátového provozu si užijete péči bez přerušení. Technologie SkinLED navíc přináší efekt červeného a blízkého infračerveného světla jako ze salónu, takže se váš každodenní domácí rituál stane luxusním zážitkem.
DMOC: 8199 Kč
Philips 8000 & 9000: Hladká pokožka bez kompromisů
Pro hladkou pokožku, která vydrží až 4 týdny, zvolte bezdrátové epilátory Philips 8000 a 9000. Tyto modely využívají technologii Double Action, která odstraní více chloupků jedním tahem. Jsou vhodné pro mokré i suché použití, ergonomicky tvarované pro pohodlné držení i ve sprše, a na baterii vydrží o 50 % déle než jejich předchůdci. Díky nim je domácí epilace rychlá, precizní a efektivní, aniž byste musela dělat kompromisy mezi pohodlím a výsledkem.
DMOC: 2999 Kč & 4199 Kč
Více informací naleznete na stránkách: www.philips.cz
Zdroj: Philips
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.