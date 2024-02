Domácí péče či prevence u mladé generace očima studentů. Začal čtvrtý ročník soutěže pro žáky středních zdravotnických škol

Soutěž určenou pro studentky a studenty třetích ročníků středních zdravotnických škol v Česku pořádá již počtvrté společnost HARTMANN – RICO spolu s EEZY Events & Education.

„Naším dlouhodobým cílem je kontinuálně zvyšovat prestiž nelékařských zdravotnických oborů. Studenty chceme motivovat k tomu, aby se nejen zajímali o stav tuzemské zdravotní péče, ale také se aktivně angažovali při řešení praktických témat a nebáli se přicházet s vlastními nápady. Ti nejlepší pak dostávají možnost prezentovat své nápady před špičkami tuzemského zdravotnictví,“ říká Jan Civín, jeden z porotců soutěže a Governmental Affairs Manager v HARTMANN – RICO.

Přihlašování týmů do čtvrtého ročníku soutěže je možné do 15. května. Tříčlenné týmy budou mít následně za úkol vypracovat do konce června projekt na vybrané téma v rozsahu 2500 až 3500 slov. V letošním roce mají na výběr ze tří tematických okruhů:

Domácí péče – neformální pečující – Jakým způsobem co nejefektivněji řešit péči o blízkou osobu v domácím prostředí

Naše zdraví. Naše zodpovědnost – Jak motivovat mladou generaci k tomu, aby svým chováním co nejméně v budoucnu zatěžovala zdravotní systém

Praktická příprava žáků ve zdravotnických zařízeních – Jakým způsobem co nejefektivněji rozložit počty uchazečů z řad žáků a studentů VOŠ a VŠ ve zdravotnických zařízeních, tak aby byl zajištěn kvalitní mentoring

Všechny přihlášené projekty musejí být proveditelné v rámci českého prostředí i platné legislativy. Odbornou porotu, která bude studentské práce posuzovat, budou tvořit zástupci pořadatelských společností, vedle nichž zasednou rovněž zvučná jména tuzemského zdravotnictví:

MUDr. Marek Dvořák , vedoucí lékař na zdravotnické záchranné službě, lékař oddělení urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole

, vedoucí lékař na zdravotnické záchranné službě, lékař oddělení urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole PhDr. Martina Šochmanová, MBA , náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester

, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. , kardiolog, emeritní přednosta Kardiocentra v IKEM, senátor v Senátu PČR

, kardiolog, emeritní přednosta Kardiocentra v IKEM, senátor v Senátu PČR doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Slavnostní vyhlášení 4. ročníku soutěže je plánováno na 22. října 2024 odpoledne v pražském Kině Lucerna. Na nejlepší týmy čeká vedle věcných cen také účast na galavečeru ankety Sestra roku.

O společnosti HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu.

Více naleznete na webu hartmann.info.