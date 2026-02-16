Domácí prádelna: místo, kde se péče o prádlo mění v každodenní komfort

Praha 16. února 2026 (PROTEXT) - Praní dnes není jen nutnou povinností. Stává se přirozenou součástí životního stylu stejně jako vaření nebo péče o domov. Moderní domácnost si proto zaslouží prostor, který je funkční, estetický a promyšlený do posledního detailu. Právě takový přístup představuje koncept domácí prádelny ASKO.

Domácí prádelna ASKO není pouhým souborem spotřebičů. Je to ucelené řešení, které propojuje skandinávský design, precizní zpracování a moderní technologie navržené pro dlouhodobé používání. Pračka, sušička, sušicí skříň i chytré doplňky fungují dohromady jako jeden systém, ať už máte samostatnou místnost, nebo jen nenápadný kout v bytě.

Na rozdíl od běžných řešení nabízí ASKO více než jen klasickou bílou barvu. Spotřebiče jsou dostupné i v černém a titanovém provedení, které snadno sladíte s interiérem, a prádelna se tak stává přirozenou součástí domova, nikoliv místem, které je potřeba skrývat. ASKO navíc testuje své spotřebiče na dvacet let provozu, což se odráží v použití výhradně nerezových van, robustních komponentů a celkové spolehlivosti.

 

Čistota, která je vidět. Ticho, které neruší.

Základem péče o prádlo je hygiena. Pračky ASKO jsou proto vybaveny systémem Steel Seal™, který nahrazuje běžnou gumovou manžetu kolem dvířek. Právě ta bývá u standardních praček místem, kde se drží vlhkost, nečistoty a bakterie. Ocelové těsnění bez záhybů zajišťuje vyšší úroveň čistoty a dlouhodobě hygienické prostředí uvnitř pračky. Není proto náhodou, že pračky ASKO získaly certifikaci Sensitive Choice, potvrzující výrazné snížení výskytu alergenů a bakterií.

Díky konstrukci Quattro Construction™, která odděluje buben od vnějšího pláště pomocí čtyř samostatných tlumičů, jsou vibrace výrazně omezeny. Pračky i sušičky tak mohou být umístěny v blízkosti obytných prostor nebo integrovány do nábytku, aniž by narušovaly chod domácnosti.

 

Technologie, které se přizpůsobí vašemu životnímu stylu

Moderní domácí prádelna se neobejde bez technologií, které usnadňují každodenní rutinu. ASKO nabízí různé typy ovládání, od moderních dotykových displejů až po klasické otočné ovladače, které ocení ti, kdo dávají přednost jednoduchosti. Veškeré menu je v češtině a navržené tak, aby bylo srozumitelné při každém použití.

Jednotlivé kroky na sebe přirozeně navazují díky funkci Laundry Care Link, která propojuje praní a sušení do jednoho plynulého procesu. Po dokončení praní systém automaticky doporučí optimální způsob sušení podle zvoleného programu a typu prádla, bez nutnosti dalšího nastavování.

Šetrnost k textiliím zajišťuje technologie Butterfly™ Drying, která zabraňuje zamotávání prádla a podporuje rovnoměrné sušení. Pro textilie, které nesnesou pohyb bubnu, je součástí konceptu sušící skříň. Ta je ideální pro jemné materiály, funkční oblečení, vlnu nebo dětské oblečení. Praktickým detailem je také speciální koš na sušení obuvi, který umožňuje jejich bezpečné vysušení bez poškození.

 

Promyšlené detaily, které dělají celek

Celý koncept domácí prádelny doplňují skrytí pomocníci, jako jsou skládací police, integrované prádelní koše nebo výsuvné žehlící prkno umístěné mezi pračku a sušičku. Tyto prvky pomáhají udržet prostor přehledný a maximálně funkční, aniž by narušovaly čistý vzhled interiéru.

ASKO myslí i na to, čím prádlo pereme. V nabídce najdete ekologické a veganské prací prostředky, vyvinuté s ohledem na citlivou pokožku i životní prostředí. V kombinaci s úspornými technologiemi a dlouhou životností spotřebičů tak vzniká řešení, které je promyšlené i z hlediska udržitelnosti.

Domácí prádelna ASKO ukazuje, že i každodenní péče o prádlo může být klidná, estetická a promyšlená. Není to jen technické zázemí, ale prostor, který podporuje pohodlí domova a zapadá do moderního způsobu života.

 

O značce ASKO:

Více než 75 let přináší ASKO do domácností prémiové spotřebiče, které spojují výjimečnou kvalitu, dlouhodobou spolehlivost a čistý skandinávský design. Značka postavená na technologické preciznosti a poctivém řemesle oslovuje ty, kteří očekávají víc než běžný standard — chtějí jistotu, poctivé materiály a produkty, které vydrží. ASKO pečlivě volí kvalitní, odolné suroviny nejen kvůli jejich životnosti, ale i s ohledem na přírodu. Udržitelný přístup a ohleduplnost k životnímu prostředí jsou součástí skandinávských hodnot, které značka důsledně promítá do svých spotřebičů. Spotřebiče ASKO vznikají z nerezové oceli, robustních konstrukcí a precizních detailů, jež potvrzují pověst značky mezi profesionály v kuchyních i náročných provozech. Funkce inspirované praxí šéfkuchařů a odborníků přinášejí do domácností technologie, na které se můžete spolehnout každý den. Skandinávská filozofie se odráží nejen v nadčasové estetice, ale i v samotném uživatelském zážitku. Funkčnost, kvalitní materiály a řemeslný přístup se spojují v harmonii, která povyšuje každodenní vaření, skladování vína či péči o prádlo na chvíle klidu, radosti a elegance — a zároveň respektu k přírodě. ASKO. Inspired by Scandinavia. Prémiová kvalita, řemeslo a udržitelný přístup jako standard.

