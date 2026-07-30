Domkaři se probouzí. CS-BETON hlásí růst tržeb o 10 procent

V předchozích letech se o růst stavebního trhu zasloužily hlavně investice do dopravní a technické infrastruktury. Domkařinu a soukromé investice tlumila vysoká inflace, dražší hypoteční financování i nejistota spojená s povolováním nových staveb. Letos se ale Češi začínají vracet k investicím do teras, zahradních posezení a dalších ploch v okolí rodinných domů. „Po několika slabších letech vidíme první přesvědčivější známku oživení. Desetiprocentní růst tržeb zatím nepovažujeme za nový boom, ale ukazuje, že se lidé vracejí i investicím do okolí svých domovů a postupně realizují projekty, které v předchozích letech odkládali,“ říká Marek Matějka, obchodní ředitel a jednatel společnosti CS-BETON.
Zahrada jako obytný prostor
Rostoucí zájem se týká dlažeb a dalších betonových prvků využívaných na terasách, zahradních cestách, u pergol, bazénů nebo venkovních kuchyní. Zahrada totiž pro řadu domácností nepředstavuje pouze zeleň kolem domu, ale další obytný prostor určený ke stolování, odpočinku a setkávání s rodinou či přáteli.
Vedle vzhledu a odolnosti zákazníci stále častěji zohledňují také náročnost budoucí údržby. Dokládá to vývoj prodejů výrobků s hloubkovou impregnací Clean Protect Plus. V červnu vzrostly tržby za tyto produkty meziročně o 20 %. „U teras, pergol a venkovních kuchyní zákazníci neřeší jen vzhled. Chtějí venku grilovat a stolovat a počítají s tím, že povrch přijde do kontaktu s různými druhy nečistot. Růst prodejů výrobků s Clean Protect Plus ukazuje, že praktičnost a snadnější údržba začínají hrát při výběru stejně důležitou roli jako design,“ doplňuje Marek Matějka.
Clean Protect Plus je výrobní technologie, která upravuje nášlapnou plochu betonového výrobku tak, aby omezovala vsakování tekutin a ulpívání nečistot nebo pigmentů. Povrch se díky tomu snadněji čistí. Uplatnění nachází zejména na více namáhaných místech, například u venkovního posezení, pergol a grilů, kde může dlažba přicházet do kontaktu s tukem, nápoji nebo dalšími nečistotami.
Další impuls může přinést rychlejší povolování
Pozitivním signálem pro stavební trh může být také novela stavebního zákona, kterou 10. července schválila Poslanecká sněmovna. Jejím deklarovaným cílem je zrychlit a zjednodušit povolování, omezit roztříštěnost řízení a zvýšit právní jistotu stavebníků, obcí i investorů. „Na hodnocení jejího skutečného dopadu je zatím brzy, nicméně pokud návrh projde zbývající částí legislativního procesu a následně se jej podaří efektivně zavést do praxe, mohl by podpořit nejen výstavbu nových rodinných domů, ale také navazující poptávku po úpravách jejich okolí,“ říká Matějka.
Zdroj: CS-BETON
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