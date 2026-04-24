Don Papa pokračuje jako oficiální partner MFF v Karlových Varech

Stejně jako v loňském roce se festivaloví hosté mohou těšit na koktejly namíchané speciálně pro tuto příležitost. Koktejly budou servírovány špičkovými barmany na několika místech po celém městě. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2026 proběhne od 3. do 11. července a nabídne nejen špičkové filmové projekce, ale také zážitky, na které se nezapomíná. Don Papa bar se bude jako v loňském roce nacházet v KVIFF.TV parku a bude otevřen po celou dobu festivalu, a to denně od 11:00 do 03:00 hodin.
Don Papa si váží možnosti být součástí festivalové atmosféry. Ta nezahrnuje jen film, ale propojuje také kulturu a jedinečné chutě. A jedinečná chuť je přímo součástí DNA značky Don Papa. Tato spolupráce zároveň spojuje dvě značky, které se dlouhodobě zasazují o podporu umělecké scény. Společně vytvoří atmosféru plnou vášně, fantazie a originality – tedy hodnot, které jsou vlastní nejen značce Don Papa, ale i světu filmu.
"Je nám ctí být součástí jubilejního 60. ročníku festivalu. Věříme, že se značka Don Papa k festivalu hodí nejen díky své unikátní vizuální identitě a skvělé chuti, ale především díky své dlouhodobé podpoře umění. Stejně jako minulý ročník, tak i letos jsme si pro návštěvníky připravili unikátní drinky, díky kterým přiblížíme značku Don Papa ještě širšímu okruhu spotřebitelů než doposud," říká Tomáš Ferkl, Brand Manager Don Papa společnosti STOCK Plzeň–Božkov.
O značce Don Papa
Rum Don Papa je vyráběn na ostrově Negros, místními nazývaném Sugarlandia, který je proslulý pěstováním vysoce kvalitní cukrové třtiny. Vzniká na úrodných svazích hory Kanlaon, v oblasti, kde příroda stále hraje hlavní roli. Sugarlandia představuje víc než jen geografické místo. Je to kouzelný svět, kde se mohou dít podivuhodné a zároveň krásné věci. Je to jako žít ve snu, kde čas plyne jinak a každá chvíle skrývá nové kouzlo.
Don Papa je inspirován příběhy místního revolucionáře Papa Isia, který na konci 19. století bojoval proti španělským kolonizátorům. Značka si získala mezinárodní uznání díky svým prémiovým rumům v malých šaržích.
Od svého uvedení na trh před více než deseti lety až po akvizici společností Diageo Plc v roce 2023 se Don Papa Rum rozšířil do více než třiceti zemí včetně Francie, Německa, Španělska, Jihoafrické republiky, Itálie a Velké Británie. Jeho úspěch tkví nejen v chuti, ale i v oceněném designu lahví.
Zdroj: Stock Plzeň - Božkov