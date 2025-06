Don Papa Rum a MFF Karlovy Vary uvádí: Don Papa Premiere, oficiální drink Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2025

Během celého festivalového týdne bude Don Papa přítomen v Don Papa Baru v KVIFF.TV Parku, kde si návštěvníci mohou vychutnat signature koktejly v originálním prostředí Sugarlandie.

Vyvrcholením festivalové atmosféry bude tropická Don Papa party, která se uskuteční 7. července. Čeká vás večer plný světel, zářivých barev a nezapomenutelné atmosféry. Dress code večera nese název Glow in the Jungle.

Don Papa čerpá inspiraci z dávných mýtů a legend až po duši a jedinečnost lidí, kteří dodávají Sugarlandii její kouzlo. Přemýšleli jste někdy, co se stane, když se necháte unést okamžikem? Kam vás může zavést? Stejně jako film, i Don Papa oslavuje výjimečné okamžiky, které nás vtahují do jedinečných příběhů. Proto se Don Papa spojil s MFF Karlovy Vary a jeho oficiálním drinkem se stal Don Papa Premiere. Tento koktejl je pozvánkou do světel reflektorů, kde se každý může stát hlavní postavou vlastního příběhu.

Don Papa Premiere: Staň se hvězdou naší premiéry

Oficiální festivalový drink MFF Karlovy Vary 2025 vznikl pod taktovkou ambasadora značky Marka Štochla, který navrhl lehký a osvěžující signature koktejl zachycující ducha Don Papa. Směs ananasového pyré, čerstvé citronové šťávy, perlivé vody a jemného Don Papa Rumu tvoří dokonale vyváženou chuť, která ideálně doprovází atmosféru festivalu.

„Chtěl jsem vytvořit drink, který je jednoduchý a přitom plný života a příběhů. Don Papa Premiere je jako filmová premiéra sama. Je to oslava okamžiků, kdy se svět kolem vás rozzáří a vy se stanete hvězdou vlastního příběhu,“ říká Marek Štochl.

Don Papa Premiere není jen koktejl. Je to pocta filmovému momentu, kdy zhasnou světla, opona se zvedne a publikum je vtaženo do děje. Připojte se k nám a ochutnejte signature drink Don Papa Premiere, oficiální drink MFF Karlovy Vary 2025.

Sugarlandia volá, jaký příběh čeká právě vás?

Výjimečný rum z Filipín, který dobývá svět

Don Papa je prémiový rum pocházející z filipínského ostrova Negros, vznikající na úrodných svazích aktivní sopky Mt. Kanlaon, v krajině, kde má cukrová třtina mimořádně příznivé podmínky pro svůj růst. Negros je také známý jako Sugarlandia - místo, které ztělesňuje ducha a nezávislost Filipín. Právě Sugarlandia je duší i srdcem značky Don Papa.

Brand čerpá inspiraci z příběhu revolucionáře Papa Isia, jenž na konci 19. století bojoval za nezávislost ostrova. Tato historická postava se stala symbolem svobody, odvahy a nezávislosti, které jsou hluboce zakořeněny v DNA značky Don Papa.

Rum byl uveden na trh v roce 2012 a od té doby si získal uznání nejen díky své vytříbené chuti, ale také díky pečlivě promyšlenému designu a bohatému příběhu. V roce 2023 se značka stala součástí portfolia společnosti Diageo PLC a v současnosti se prodává ve více než 30 zemích světa s ročním objemem přes 300.000 kartonů.

