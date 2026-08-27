DOOGEE rozšiřuje na veletrhu IFA Berlin 2026 ekosystém pro outdoorový život a umožňuje objevovat svět bez omezení

Ekosystém postavený na konceptu „DOOGEE AI, Connect Beyond Limits" nabízí lepší ochranu, delší výdrž a chytré nástroje pro každé dobrodružství.
Účinnost: dlouhá výdrž pro delší dobrodružství
Spolehlivý zdroj energie je pro objevování přírody nezbytný. Odolný smartphone V Max 2 Pro je vybaven mohutnou baterií o kapacitě 22.000 mAh a podporou reverzního nabíjení, díky čemuž mohou uživatelé současně napájet až tři outdoorová zařízení. Tento telefon, navržený pro dlouhé cesty, zajišťuje, že průzkumníci zůstanou ve spojení a budou připraveni, ať už se vydají kamkoli.
Důvěra: jistota v každém prostředí
Outdoorová dobrodružství vyžadují spolehlivé nástroje a inteligentní asistenci. Odolný smartphone S300 Plus Thermal integruje termovizi ve vysokém rozlišenís podporouumělé inteligence a rozlišením až 1440 × 1080, což uživatelům pomáhá identifikovat teplotní kolísání a skryté zdroje tepla ve složitých prostředích.
Outdoorové chytré hodinky Anymoving M1 Pro disponují dvoupásmovou GPS navigací,výdrží baterie až 30 dní a vědeckou sportovní analýzou, což podporuje přesné určování polohy, sledování výkonu a objevování s důvěrou.
Outdoorová estetika: styl se snoubí s dobrodružstvím
Outdoorová technologie by měla spojovat odolný výkon s outdoorovou estetikou. Otevřená sluchátka BoneBeat Swim Ray s kostním vedením poskytují pohlcující zvuk a zároveň umožňují uživatelům vnímat své okolí. Díky bezpečnostnímu LED světlu a vodotěsnosti podle normy IP68 zvyšují viditelnost a spolehlivost při nočních aktivitách, plavání a extrémních outdoorových dobrodružstvích.
Ekosystém DOOGEE Outdoor: Objevujte dál, zažívejte více
Na veletrhu IFA Berlin 2026 potvrzuje DOOGEE své odhodlání vytvořit ucelený outdoorový ekosystém, který propojuje odolný hardware, chytré technologie a zážitky zaměřené na dobrodružství. Od výkonných smartphonů přes inteligentní nositelná zařízení až po audio zařízení s otevřenou konstrukcí DOOGEE nadále umožňuje uživatelům objevovat svět dál a s větší jistotou.
DOOGEE na veletrhu IFA Berlín 2026
• Datum: 4.–8. září 2026
• Místo konání: Messe Berlin, Německo
• Hala a stánek: Hala 4.2 • Stánek 129
• Webové stránky: www.doogee.com
KONTAKT: Liang Haiqian, influencer3@doogee.com, +86-18620725498