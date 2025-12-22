Dopad přidání AI do softwarových produktů společnosti Microsoft: výzvy a příležitosti

Microsoft dnes vnímá AI jako základní funkci svých produktů, nikoli jako volitelné rozšíření. Tomu odpovídají i plánované změny v cenách a struktuře služeb Microsoft 365, které vstoupí v platnost od července 2026. Přestože se adopce AI zrychluje, řada organizací stále hledá odpověď na otázku, kde AI skutečně přináší hodnotu a kde naopak zvyšuje složitost a náklady.
„Umělá inteligence zabudovaná do produktů společnosti Microsoft již není položkou budoucího plánu, ale součástí každodenního provozu. Výzvou pro organizace není přístup k umělé inteligenci, ale pochopení toho, kde skutečně přináší hodnotu a kde tiše zvyšuje náklady a složitost,“ říká Mateusz Drozdowski, Head of Solutions společnosti Forscope.
Typickým příkladem je Microsoft 365 Copilot, jehož cena činí 30 dolarů za uživatele a měsíc u podnikových zákazníků a 21 dolarů u menších firem. V závislosti na základní licenci může přidání funkcí AI zvýšit náklady na uživatele o 53 % až 500 %, což nutí IT a finanční týmy přehodnocovat rozpočty i investiční plány.
Funkce založené na AI se postupně stávají standardní součástí produktů Microsoftu, nikoli volitelným doplňkem. Copilot je integrován do aplikací Word, Excel, Outlook a Teams, doplňují ho bezpečnostní agenti a automatizační nástroje. Zatímco Microsoft klade důraz na produktivitu a ochranu, organizace stále častěji požadují jasně definované obchodní přínosy a realistické vyhodnocení návratnosti investic.
Pozor na poplatky za AI
AI přináší nové složitosti i v licencování. Vedle fixních předplatných roste podíl modelů založených na skutečném využití, zejména u pokročilých AI služeb a autonomních agentů. Tyto modely mohou vést k výraznému kolísání nákladů a bez důsledného řízení komplikují dlouhodobé rozpočtové plánování. Trh navíc zaplavují rychlá a krátkodobá řešení, která zvyšují tlak na rozhodování bez jasné strategie.
Časté změny v názvech produktů, balíčcích a licenčních podmínkách dále komplikují nákup. Mnoho organizací se snaží držet krok s úpravami v cloudových, lokálních i hybridních prostředích, což zvyšuje riziko nesouladu smluv nebo nadměrného poskytování služeb.
Významnou výzvou zůstává také přechod na Windows 11. Přestože mnoho zařízení technicky splňuje podmínky pro upgrade, integrované funkce AI vyvolávají obavy z hlediska použitelnosti, ochrany soukromí a kontroly – zejména u evropských zákazníků. Zároveň roste tlak na bezpečnost, protože nepodporované systémy a nekontrolované využívání AI představují reálná provozní rizika.
Rostoucí role AI v produktech Microsoftu tak posiluje potřebu pragmatického a dobře řízeného rozhodování. AI přináší měřitelné výhody pouze tehdy, je-li nasazena v souladu s jasnými případy použití, transparentními licenčními strukturami a disciplinovanými strategiemi nákupu.
V tomto kontextu se poradenské společnosti, jako je Forscope – působící na devíti trzích střední a východní Evropy – stávají důležitou součástí rozhodování o podnikovém IT. Organizacím pomáhají vyhodnotit dopady na náklady, navrhnout licenční scénáře, posoudit připravenost na AI a zajistit soulad s předpisy. Tím podporují přechod od experimentování k dlouhodobému vytváření hodnot.
S tím, jak se AI stává neoddělitelnou součástí softwarového ekosystému Microsoftu, bude úspěch záviset méně na rychlosti zavádění a více na selektivitě a odpovědnosti. Skutečná konkurenční výhoda spočívá v jasnosti rozhodování: co přijmout, co odložit a jak udržet inovace v souladu s realitou podnikání.
Kontakt: www.forscope.eu