Doplňte svůj jarní šatník za skvělé ceny a podpořte dobročinné projekty

Praha 14. května 2024 (PROTEXT) - Vybrané značky nákupního centra Palladium se také tento rok zapojily do akce „Nákupy OnaDnes“. Od začátku týdne až do neděle 19. května 2024 lze uplatnit slevové kupóny v prodejnách, například Apart, Baťa, Celio, CCC, Divoký Býk, Douglas, Fjällräven, GAP, Klenoty, M&S, Manufaktura, Marionnaud, Orsay nebo Under Armour a obohatit tak svůj sezónní šatník za skvělé ceny.