Doprava z Českých Budějovic na Písek je převedena na částečně dokončený obchvat

Irena Šulistová, vedoucí výstavby ŘSD pro Jihočeský kraj: "V sobotu 3. října jsme zprovoznili část už budoucího obchvatu, kdy tam provizorně pouštíme vozidla, aby se zjednodušila situace v okolních obcích. Provizorní vedení bude až do konce celé stavby, s tím, že z Dasného a z Češnovic jsou tyto obce napojeny stykovou křižovatkou."
Řidiči musí počítat s provozem stále jen v jednom pruhu pro každý směr a s omezenou rychlostí. Trasa je vymezena dopravním značením.
Irena Šulistová, vedoucí výstavby ŘSD pro Jihočeský kraj: "Původní projekt počítal s tím, že budeme jezdit přes Břehov a nižší obce, že v podstatě bude delší závlek, kde to byly komunikace třetí třídy."
Díky urychlení stavby v některých částech obchvatu se podařilo převést dopravu na hotovou polovinu. Provoz se urychlí také díky bypassu na provizorním kruhovém objezdu, kde se často tvoří kolony. Další změny se chystají na listopad.
Irena Šulistová, vedoucí výstavby ŘSD pro Jihočeský kraj: "Dneska, když jedou obyvatelé Českých Budějovic a ostatních směrem na Písek, tak jezdí po levé straně. Doprava bude převedena na pravou stranu a napojí se nově na ten provizorní kruhový objezd."
Na konci roku bude další změnou zprovoznění mimoúrovňové křižovatky v místě, kde dříve byla odbočka na Vimperk. Celý obchvat bude hotový v srpnu nebo v září roku 2027. Od krajského města po zmíněnou křižovatku povedou čtyři pruhy a k Pištínu je komunikace vedena v režimu 2+1.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59574.